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Итоговый турнир WTA: состав групп, с кем сыграет Мирра Андреева на турнире в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября

Андреева сыграет с Соболенко, Свитолиной и Муховой на Итоговом турнире WTA

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева попала в одну группу с белоруской Ариной Соболенко, украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Муховой на Итоговом турнире WTA, который пройдет в Индиан-Уэллсе (США).

Жеребьевка состоялась 4 ноября. Андреева попала во вторую группу. В первую вошли представительница Казахстана Елена Рыбакина, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, а также чешка Линда Носкова.

Россиянка впервые выступит на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. В 2025 году она участвовала в парных соревнованиях вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Турнир пройдет с 8 по 15 ноября на хардовых кортах. По две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал. Победительницей Итогового турнира WTA в 2025-м является Рыбакина.

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