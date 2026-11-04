Андреева сыграет с Соболенко, Свитолиной и Муховой на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева попала в одну группу с белоруской Ариной Соболенко, украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Муховой на Итоговом турнире WTA, который пройдет в Индиан-Уэллсе (США).

Жеребьевка состоялась 4 ноября. Андреева попала во вторую группу. В первую вошли представительница Казахстана Елена Рыбакина, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, а также чешка Линда Носкова.

Россиянка впервые выступит на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. В 2025 году она участвовала в парных соревнованиях вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Турнир пройдет с 8 по 15 ноября на хардовых кортах. По две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал. Победительницей Итогового турнира WTA в 2025-м является Рыбакина.