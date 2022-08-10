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Судейство

Сегодня, 18:25

Матч «Зенит» — ЦСКА доверили многодетному отцу из Сочи

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Сухой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Определены арбитры и инспекторы встреч 5-го тура чемпионата России, которые пройдут с 12 по 14 августа. Центральную игру будет судить Павел Кукуян.

60 игр

Павел Кукуян сравнительно поздно попал в премьер-лигу. У 40-летнего судьи из Сочи сегодня в активе 60 игр. Всего или уже?

Учитывая, что судейством он занимается не так давно, пожалуй, второе. Павел — представитель той небольшой группы судей, кто обладает опытом игры в футбол. Он воспитанник ДЮСШ-7 города Сочи и училища олимпийского резерва Адлера. Играл за «Сочи-04» и «Жемчужину». По амплуа — защитник.

В судействе он недолго — всего 12 лет. В 2010-м окончил школу молодого арбитра Краснодарской краевой федерации футбола.

Алексей Матюнин. На сбор арбитров РПЛ приглашены 67 судей. Нет Матюнина и Кукуяна

Все матчи Павла Кукуяна в чемпионате России

Дата Матч

18.08.2017 Тосно — СКА-Хабаровск — 0:0

21.10.2017 Спартак — Амкар — 0:0

19.11.2017 Уфа — Урал — 2:0

05.05.2018 Тосно — Динамо — 1:2

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03.08.2018 Динамо — Рубин — 1:1

11.03.2019 Ахмат — Урал — 1:1

03.04.2019 Оренбург — Крылья Советов — 3:1

03.05.2019 Енисей — Анжи — 3:1

12.05.2019 Спартак — Уфа — 1:0

19.05.2019 Ростов — Зенит — 1:0

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20.07.2019 Крылья Советов — Арсенал — 2:3

26.07.2019 Динамо — Урал — 2:0

10.08.2019 Оренбург — Тамбов — 2:2

13.09.2019 Зенит — Арсенал — 3:1

29.09.2019 Урал — ЦСКА — 0:3

05.10.2019 Оренбург — Динамо — 2:0

22.11.2019 Тамбов — Локомотив — 2:3

29.02.2020 ЦСКА — Урал — 1:1

07.03.2020 Оренбург — Арсенал — 2:0

26.06.2020 Зенит — Крылья Советов — 2:1

04.07.2020 Ахмат — ЦСКА — 0:4

11.07.2020 Арсенал — Тамбов — 2:1

16.07.2020 Уфа — Динамо — 0:1

22.07.2020 Рубин — Спартак — 1:2

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15.08.2020 Ростов — Зенит — 0:2

22.08.2020 Химки — Ахмат — 1:2

26.08.2020 Рубин — Уфа — 3:0

14.09.2020 Зенит — Арсенал — 3:1

27.09.2020 Ахмат — Урал — 2:0

03.10.2020 Спартак — Зенит — 1:1

17.10.2020 Локомотив — Уфа — 1:0

01.11.2020 Ротор — ЦСКА — 0:1

07.11.2020 Урал — Спартак — 2:2

22.11.2020 Рубин — Ростов — 0:2

27.02.2021 Локомотив — ЦСКА — 2:0

04.04.2021 Ростов — Спартак — 2:3

10.04.2021 Уфа — Ахмат — 3:0

17.04.2021 Ротор — Динамо — 0:3

25.04.2021 Спартак — ЦСКА — 1:0

08.05.2021 Локомотив — Динамо — 0:0

16.05.2021 Ахмат — Спартак — 2:2

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30.07.2021 Крылья Советов — Спартак — 0:1

08.08.2021 Рубин — Ахмат — 2:1

18.09.2021 Уфа — Химки — 3:2

03.10.2021 Локомотив — Ростов — 1:2

16.10.2021 Арсенал — Зенит — 2:1

31.10.2021 Химки — Урал — 0:0

19.11.2021 Зенит — Нижний Новгород — 5:1

29.11.2021 Уфа — Спартак — 1:1

11.12.2021 Ростов — Урал — 1:4

05.03.2022 ЦСКА — Нижний Новгород — 1:0

20.03.2022 Динамо — Ростов — 1:1

09.04.2022 Химки — ЦСКА — 4:2

16.04.2022 Спартак — Рубин — 1:1

30.04.2022 Динамо — Урал — 2:3

08.05.2022 Уфа — Ростов — 0:0

15.05.2022 Спартак — Зенит — 1:1

21.05.2022 Арсенал — Урал — 1:2

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17.07.2022 Динамо — Ростов — 1:1

06.08.2022 Урал — Спартак — 0:2

60 матчей в РПЛ. Кроме того, провел 28 игр в роли видеоарбитра и еще одну — в роли помощника видеоарбитра.

Веселый человек

Хотя он сравнительно недавно попал в судейский корпус с его негласными законами и непростыми отношениями между людьми, Кукуян успел стать своим. Его приняли. В том числе за характер и поведение. В жизни он позитивный и веселый. С забавным говором.

И многодетный отец. Уже создал на будущее свою бригаду арбитров: Георгий Кукуян, Дмитрий Кукуян и Павел Кукуян-младший. Это три сына Павла Валерьевича. Его счастье и главное достижение в жизни.

Павел Кукуян. Кукуяну не разрешат судить международные матчи. Почему Казарцев не попал в лист ФИФА?

Английский язык и ФИФА

Еще одним могла стать работа на международных матчах. Но Павел не сумел сдать экзамен по английскому языку. Его включили в список арбитров ФИФА, но без галочки в условной зачетке и умения общаться не только на русском назначений не получить. А тут еще и всех наших судей оставили без матчей еврокубков и сборных. Вот и работает пока Кукуян без эмблемы ФИФА на груди.

Алексей Сухой. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алексей Сухой.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Любимов, Сухой

Помимо назначения Павла на один из главных матчей чемпионата отмечу неожиданное воссоединение Артема Любимова и Алексея Сухого. Правда, в отличие от апрельского матча «Краснодар» — «Динамо» (0:1) они поменялись ролями. Тогда Любимов начудил в роли видеоарбитра, а судья Сухой пошел с ним «прицепом» и был тоже отстранен до конца сезона. Сейчас они вместе назначены на игру «Оренбург» — «Торпедо».

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Сафьян

В чемпионате России судят родственники — братья Сафьян. 35-летний Дмитрий более опытный, ассистент ФИФА. 30-летнему Роману пока доверяют только функции четвертого судьи. В ближайшем туре он неожиданно получил сразу две игры — в Петровском парке и Химках. Возможно, из-за дефицита резервных.

Дважды, как и в 4-м туре, будет работать и Анастасия Пустовойтова. Но в отличие от Сафьяна ей снова дали по игре в роли резервной и ВАР. При этом в первой лиге она в этом сезоне не судит.

«Штрафники»

Без назначений остались Сергей Иванов (видимо, за матч «Ахмат» — «Зенит»), Анатолий Жабченко («Шинник» — «Балтика» и «Ахмат» — «Зенит»), Ян Бобровский (ЦСКА — «Факел»), Артем Чистяков («Спартак» — «Оренбург»), Владимир Москалев («Урал» — «Краснодар» и «Спартак» — «Оренбург»). Нет в списке и Антона Фролова.

Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Карасев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Полный список

Полный список назначений судей и инспекторов выглядит так:

«Факел» — «Урал» — арбитр Владислав Безбородов, ассистенты Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков, резервный Константин Юданов, видеоарбитр (ВАР) Анастасия Пустовойтова, ассистент видеоарбитра (АВАР) Дмитрий Мосякин, инспектор Александр Гвардис;

«Локомотив» — «Крылья Советов» — арбитр Евгений Кукуляк, ассистенты Михаил Иванов, Кирилл Большаков, резервный Антон Анопа, ВАР Алексей Амелин, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Фейзудин Эрзиманов;

«Зенит» — ЦСКА — арбитр Павел Кукуян, ассистенты Роман Усачев, Андрей Образко, резервный Иван Абросимов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Сергей Французов;

«Динамо» — «Краснодар» — арбитр Сергей Карасев, ассистенты Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов, резервный Роман Сафьян, ВАР Василий Казарцев, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Андрей Бутенко;

«Химки» — «Ахмат» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов, резервный Роман Сафьян, ВАР Иван Сиденков, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Зуев;

«Оренбург» — «Торпедо» — арбитр Артем Любимов, ассистенты Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко, резервный Михаил Черемных, ВАР Алексей Сухой, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Вячеслав Харламов;

«Нижний Новгород» — «Ростов» — арбитр Павел Шадыханов, ассистенты Илья Елеференко, Антон Кобзев, резервный Игорь Низовцев, ВАР Алексей Амелин, АВАР Николай Еремин, инспектор Юрий Баскаков;

«Спартак» — «Сочи» — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Максим Ковалев, Александр Богданов, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Евгений Турбин, АВАР Алексей Лунев, инспектор Юрий Чеботарев.

Футбол
РПЛ
Павел Кукуян
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
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Батраз Гурциев

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 2
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Локомотив

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