Матч «Зенит» — ЦСКА доверили многодетному отцу из Сочи

Определены арбитры и инспекторы встреч 5-го тура чемпионата России, которые пройдут с 12 по 14 августа. Центральную игру будет судить Павел Кукуян.

60 игр

Павел Кукуян сравнительно поздно попал в премьер-лигу. У 40-летнего судьи из Сочи сегодня в активе 60 игр. Всего или уже?

Учитывая, что судейством он занимается не так давно, пожалуй, второе. Павел — представитель той небольшой группы судей, кто обладает опытом игры в футбол. Он воспитанник ДЮСШ-7 города Сочи и училища олимпийского резерва Адлера. Играл за «Сочи-04» и «Жемчужину». По амплуа — защитник.

В судействе он недолго — всего 12 лет. В 2010-м окончил школу молодого арбитра Краснодарской краевой федерации футбола.

Все матчи Павла Кукуяна в чемпионате России

Дата Матч 18.08.2017 Тосно — СКА-Хабаровск — 0:0 21.10.2017 Спартак — Амкар — 0:0 19.11.2017 Уфа — Урал — 2:0 05.05.2018 Тосно — Динамо — 1:2 _________________________________________ 03.08.2018 Динамо — Рубин — 1:1 11.03.2019 Ахмат — Урал — 1:1 03.04.2019 Оренбург — Крылья Советов — 3:1 03.05.2019 Енисей — Анжи — 3:1 12.05.2019 Спартак — Уфа — 1:0 19.05.2019 Ростов — Зенит — 1:0 _______________________________________ 20.07.2019 Крылья Советов — Арсенал — 2:3 26.07.2019 Динамо — Урал — 2:0 10.08.2019 Оренбург — Тамбов — 2:2 13.09.2019 Зенит — Арсенал — 3:1 29.09.2019 Урал — ЦСКА — 0:3 05.10.2019 Оренбург — Динамо — 2:0 22.11.2019 Тамбов — Локомотив — 2:3 29.02.2020 ЦСКА — Урал — 1:1 07.03.2020 Оренбург — Арсенал — 2:0 26.06.2020 Зенит — Крылья Советов — 2:1 04.07.2020 Ахмат — ЦСКА — 0:4 11.07.2020 Арсенал — Тамбов — 2:1 16.07.2020 Уфа — Динамо — 0:1 22.07.2020 Рубин — Спартак — 1:2 _________________________________ 15.08.2020 Ростов — Зенит — 0:2 22.08.2020 Химки — Ахмат — 1:2 26.08.2020 Рубин — Уфа — 3:0 14.09.2020 Зенит — Арсенал — 3:1 27.09.2020 Ахмат — Урал — 2:0 03.10.2020 Спартак — Зенит — 1:1 17.10.2020 Локомотив — Уфа — 1:0 01.11.2020 Ротор — ЦСКА — 0:1 07.11.2020 Урал — Спартак — 2:2 22.11.2020 Рубин — Ростов — 0:2 27.02.2021 Локомотив — ЦСКА — 2:0 04.04.2021 Ростов — Спартак — 2:3 10.04.2021 Уфа — Ахмат — 3:0 17.04.2021 Ротор — Динамо — 0:3 25.04.2021 Спартак — ЦСКА — 1:0 08.05.2021 Локомотив — Динамо — 0:0 16.05.2021 Ахмат — Спартак — 2:2 ________________________________________ 30.07.2021 Крылья Советов — Спартак — 0:1 08.08.2021 Рубин — Ахмат — 2:1 18.09.2021 Уфа — Химки — 3:2 03.10.2021 Локомотив — Ростов — 1:2 16.10.2021 Арсенал — Зенит — 2:1 31.10.2021 Химки — Урал — 0:0 19.11.2021 Зенит — Нижний Новгород — 5:1 29.11.2021 Уфа — Спартак — 1:1 11.12.2021 Ростов — Урал — 1:4 05.03.2022 ЦСКА — Нижний Новгород — 1:0 20.03.2022 Динамо — Ростов — 1:1 09.04.2022 Химки — ЦСКА — 4:2 16.04.2022 Спартак — Рубин — 1:1 30.04.2022 Динамо — Урал — 2:3 08.05.2022 Уфа — Ростов — 0:0 15.05.2022 Спартак — Зенит — 1:1 21.05.2022 Арсенал — Урал — 1:2 ________________________________ 17.07.2022 Динамо — Ростов — 1:1 06.08.2022 Урал — Спартак — 0:2

60 матчей в РПЛ. Кроме того, провел 28 игр в роли видеоарбитра и еще одну — в роли помощника видеоарбитра.

Веселый человек

Хотя он сравнительно недавно попал в судейский корпус с его негласными законами и непростыми отношениями между людьми, Кукуян успел стать своим. Его приняли. В том числе за характер и поведение. В жизни он позитивный и веселый. С забавным говором.

И многодетный отец. Уже создал на будущее свою бригаду арбитров: Георгий Кукуян, Дмитрий Кукуян и Павел Кукуян-младший. Это три сына Павла Валерьевича. Его счастье и главное достижение в жизни.

Английский язык и ФИФА

Еще одним могла стать работа на международных матчах. Но Павел не сумел сдать экзамен по английскому языку. Его включили в список арбитров ФИФА, но без галочки в условной зачетке и умения общаться не только на русском назначений не получить. А тут еще и всех наших судей оставили без матчей еврокубков и сборных. Вот и работает пока Кукуян без эмблемы ФИФА на груди.

Алексей Сухой. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Любимов, Сухой

Помимо назначения Павла на один из главных матчей чемпионата отмечу неожиданное воссоединение Артема Любимова и Алексея Сухого. Правда, в отличие от апрельского матча «Краснодар» — «Динамо» (0:1) они поменялись ролями. Тогда Любимов начудил в роли видеоарбитра, а судья Сухой пошел с ним «прицепом» и был тоже отстранен до конца сезона. Сейчас они вместе назначены на игру «Оренбург» — «Торпедо».

Сафьян

В чемпионате России судят родственники — братья Сафьян. 35-летний Дмитрий более опытный, ассистент ФИФА. 30-летнему Роману пока доверяют только функции четвертого судьи. В ближайшем туре он неожиданно получил сразу две игры — в Петровском парке и Химках. Возможно, из-за дефицита резервных.

Дважды, как и в 4-м туре, будет работать и Анастасия Пустовойтова. Но в отличие от Сафьяна ей снова дали по игре в роли резервной и ВАР. При этом в первой лиге она в этом сезоне не судит.

«Штрафники»

Без назначений остались Сергей Иванов (видимо, за матч «Ахмат» — «Зенит»), Анатолий Жабченко («Шинник» — «Балтика» и «Ахмат» — «Зенит»), Ян Бобровский (ЦСКА — «Факел»), Артем Чистяков («Спартак» — «Оренбург»), Владимир Москалев («Урал» — «Краснодар» и «Спартак» — «Оренбург»). Нет в списке и Антона Фролова.

Сергей Карасев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Полный список

Полный список назначений судей и инспекторов выглядит так:

«Факел» — «Урал» — арбитр Владислав Безбородов, ассистенты Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков, резервный Константин Юданов, видеоарбитр (ВАР) Анастасия Пустовойтова, ассистент видеоарбитра (АВАР) Дмитрий Мосякин, инспектор Александр Гвардис;

«Локомотив» — «Крылья Советов» — арбитр Евгений Кукуляк, ассистенты Михаил Иванов, Кирилл Большаков, резервный Антон Анопа, ВАР Алексей Амелин, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Фейзудин Эрзиманов;

«Зенит» — ЦСКА — арбитр Павел Кукуян, ассистенты Роман Усачев, Андрей Образко, резервный Иван Абросимов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Сергей Французов;

«Динамо» — «Краснодар» — арбитр Сергей Карасев, ассистенты Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов, резервный Роман Сафьян, ВАР Василий Казарцев, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Андрей Бутенко;

«Химки» — «Ахмат» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов, резервный Роман Сафьян, ВАР Иван Сиденков, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Зуев;

«Оренбург» — «Торпедо» — арбитр Артем Любимов, ассистенты Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко, резервный Михаил Черемных, ВАР Алексей Сухой, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Вячеслав Харламов;

«Нижний Новгород» — «Ростов» — арбитр Павел Шадыханов, ассистенты Илья Елеференко, Антон Кобзев, резервный Игорь Низовцев, ВАР Алексей Амелин, АВАР Николай Еремин, инспектор Юрий Баскаков;

«Спартак» — «Сочи» — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Максим Ковалев, Александр Богданов, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Евгений Турбин, АВАР Алексей Лунев, инспектор Юрий Чеботарев.