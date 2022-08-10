Матч «Зенит» — ЦСКА доверили многодетному отцу из Сочи
60 игр
Павел Кукуян сравнительно поздно попал в премьер-лигу. У 40-летнего судьи из Сочи сегодня в активе 60 игр. Всего или уже?
Учитывая, что судейством он занимается не так давно, пожалуй, второе. Павел — представитель той небольшой группы судей, кто обладает опытом игры в футбол. Он воспитанник ДЮСШ-7 города Сочи и училища олимпийского резерва Адлера. Играл за «Сочи-04» и «Жемчужину». По амплуа — защитник.
В судействе он недолго — всего 12 лет. В 2010-м окончил школу молодого арбитра Краснодарской краевой федерации футбола.
Все матчи Павла Кукуяна в чемпионате России
|
Дата Матч
|
18.08.2017 Тосно — СКА-Хабаровск — 0:0
|
21.10.2017 Спартак — Амкар — 0:0
|
19.11.2017 Уфа — Урал — 2:0
|
05.05.2018 Тосно — Динамо — 1:2
|
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|
03.08.2018 Динамо — Рубин — 1:1
|
11.03.2019 Ахмат — Урал — 1:1
|
03.04.2019 Оренбург — Крылья Советов — 3:1
|
03.05.2019 Енисей — Анжи — 3:1
|
12.05.2019 Спартак — Уфа — 1:0
|
19.05.2019 Ростов — Зенит — 1:0
|
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|
20.07.2019 Крылья Советов — Арсенал — 2:3
|
26.07.2019 Динамо — Урал — 2:0
|
10.08.2019 Оренбург — Тамбов — 2:2
|
13.09.2019 Зенит — Арсенал — 3:1
|
29.09.2019 Урал — ЦСКА — 0:3
|
05.10.2019 Оренбург — Динамо — 2:0
|
22.11.2019 Тамбов — Локомотив — 2:3
|
29.02.2020 ЦСКА — Урал — 1:1
|
07.03.2020 Оренбург — Арсенал — 2:0
|
26.06.2020 Зенит — Крылья Советов — 2:1
|
04.07.2020 Ахмат — ЦСКА — 0:4
|
11.07.2020 Арсенал — Тамбов — 2:1
|
16.07.2020 Уфа — Динамо — 0:1
|
22.07.2020 Рубин — Спартак — 1:2
|
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|
15.08.2020 Ростов — Зенит — 0:2
|
22.08.2020 Химки — Ахмат — 1:2
|
26.08.2020 Рубин — Уфа — 3:0
|
14.09.2020 Зенит — Арсенал — 3:1
|
27.09.2020 Ахмат — Урал — 2:0
|
03.10.2020 Спартак — Зенит — 1:1
|
17.10.2020 Локомотив — Уфа — 1:0
|
01.11.2020 Ротор — ЦСКА — 0:1
|
07.11.2020 Урал — Спартак — 2:2
|
22.11.2020 Рубин — Ростов — 0:2
|
27.02.2021 Локомотив — ЦСКА — 2:0
|
04.04.2021 Ростов — Спартак — 2:3
|
10.04.2021 Уфа — Ахмат — 3:0
|
17.04.2021 Ротор — Динамо — 0:3
|
25.04.2021 Спартак — ЦСКА — 1:0
|
08.05.2021 Локомотив — Динамо — 0:0
|
16.05.2021 Ахмат — Спартак — 2:2
|
________________________________________
|
30.07.2021 Крылья Советов — Спартак — 0:1
|
08.08.2021 Рубин — Ахмат — 2:1
|
18.09.2021 Уфа — Химки — 3:2
|
03.10.2021 Локомотив — Ростов — 1:2
|
16.10.2021 Арсенал — Зенит — 2:1
|
31.10.2021 Химки — Урал — 0:0
|
19.11.2021 Зенит — Нижний Новгород — 5:1
|
29.11.2021 Уфа — Спартак — 1:1
|
11.12.2021 Ростов — Урал — 1:4
|
05.03.2022 ЦСКА — Нижний Новгород — 1:0
|
20.03.2022 Динамо — Ростов — 1:1
|
09.04.2022 Химки — ЦСКА — 4:2
|
16.04.2022 Спартак — Рубин — 1:1
|
30.04.2022 Динамо — Урал — 2:3
|
08.05.2022 Уфа — Ростов — 0:0
|
15.05.2022 Спартак — Зенит — 1:1
|
21.05.2022 Арсенал — Урал — 1:2
|
________________________________
|
17.07.2022 Динамо — Ростов — 1:1
|
06.08.2022 Урал — Спартак — 0:2
60 матчей в РПЛ. Кроме того, провел 28 игр в роли видеоарбитра и еще одну — в роли помощника видеоарбитра.
Веселый человек
Хотя он сравнительно недавно попал в судейский корпус с его негласными законами и непростыми отношениями между людьми, Кукуян успел стать своим. Его приняли. В том числе за характер и поведение. В жизни он позитивный и веселый. С забавным говором.
И многодетный отец. Уже создал на будущее свою бригаду арбитров: Георгий Кукуян, Дмитрий Кукуян и Павел Кукуян-младший. Это три сына Павла Валерьевича. Его счастье и главное достижение в жизни.
Английский язык и ФИФА
Еще одним могла стать работа на международных матчах. Но Павел не сумел сдать экзамен по английскому языку. Его включили в список арбитров ФИФА, но без галочки в условной зачетке и умения общаться не только на русском назначений не получить. А тут еще и всех наших судей оставили без матчей еврокубков и сборных. Вот и работает пока Кукуян без эмблемы ФИФА на груди.
Любимов, Сухой
Помимо назначения Павла на один из главных матчей чемпионата отмечу неожиданное воссоединение Артема Любимова и Алексея Сухого. Правда, в отличие от апрельского матча «Краснодар» — «Динамо» (0:1) они поменялись ролями. Тогда Любимов начудил в роли видеоарбитра, а судья Сухой пошел с ним «прицепом» и был тоже отстранен до конца сезона. Сейчас они вместе назначены на игру «Оренбург» — «Торпедо».
Сафьян
В чемпионате России судят родственники — братья Сафьян. 35-летний Дмитрий более опытный, ассистент ФИФА. 30-летнему Роману пока доверяют только функции четвертого судьи. В ближайшем туре он неожиданно получил сразу две игры — в Петровском парке и Химках. Возможно, из-за дефицита резервных.
Дважды, как и в 4-м туре, будет работать и Анастасия Пустовойтова. Но в отличие от Сафьяна ей снова дали по игре в роли резервной и ВАР. При этом в первой лиге она в этом сезоне не судит.
«Штрафники»
Без назначений остались Сергей Иванов (видимо, за матч «Ахмат» — «Зенит»), Анатолий Жабченко («Шинник» — «Балтика» и «Ахмат» — «Зенит»), Ян Бобровский (ЦСКА — «Факел»), Артем Чистяков («Спартак» — «Оренбург»), Владимир Москалев («Урал» — «Краснодар» и «Спартак» — «Оренбург»). Нет в списке и Антона Фролова.
Полный список
Полный список назначений судей и инспекторов выглядит так:
«Факел» — «Урал» — арбитр Владислав Безбородов, ассистенты Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков, резервный Константин Юданов, видеоарбитр (ВАР) Анастасия Пустовойтова, ассистент видеоарбитра (АВАР) Дмитрий Мосякин, инспектор Александр Гвардис;
«Локомотив» — «Крылья Советов» — арбитр Евгений Кукуляк, ассистенты Михаил Иванов, Кирилл Большаков, резервный Антон Анопа, ВАР Алексей Амелин, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Фейзудин Эрзиманов;
«Зенит» — ЦСКА — арбитр Павел Кукуян, ассистенты Роман Усачев, Андрей Образко, резервный Иван Абросимов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Сергей Французов;
«Динамо» — «Краснодар» — арбитр Сергей Карасев, ассистенты Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов, резервный Роман Сафьян, ВАР Василий Казарцев, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Андрей Бутенко;
«Химки» — «Ахмат» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов, резервный Роман Сафьян, ВАР Иван Сиденков, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Зуев;
«Оренбург» — «Торпедо» — арбитр Артем Любимов, ассистенты Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко, резервный Михаил Черемных, ВАР Алексей Сухой, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Вячеслав Харламов;
«Нижний Новгород» — «Ростов» — арбитр Павел Шадыханов, ассистенты Илья Елеференко, Антон Кобзев, резервный Игорь Низовцев, ВАР Алексей Амелин, АВАР Николай Еремин, инспектор Юрий Баскаков;
«Спартак» — «Сочи» — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Максим Ковалев, Александр Богданов, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Евгений Турбин, АВАР Алексей Лунев, инспектор Юрий Чеботарев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0