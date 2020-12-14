Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина», сейчас возглавляющий «Олимп-Долгопрудный», прокомментировал главные события 18-го тура

Груженый товарняк

— Что же произошло с «Локомотивом» в Краснодаре?

- Выражаясь железнодорожным языком, «Локо» в этом матче напоминал груженый товарняк, а «Краснодар» - скоростной экспресс. На поле хозяева все делали на такт быстрее — и думали, и перемещались. Причина не только в разном функциональном состоянии. Еще и в психологии. Уж если такой опытный и надежный парень, как Крыховяк, на первых же минутах привозит гол, значит, команда явно не в порядке.

— В том эпизоде поляка сгубила самоуверенность?

- Нет-нет, здесь другое. Когда ты перегружен физически и эмоционально, это сразу сказывается на игре, порождает ошибки. В простейших ситуациях принимаешь неверные решения. Вообще «Локомотив» играет очень медленно, в действиях футболистов не видно синхронности. В обороне пожар за пожаром. Месяц назад сгорели 1:5 «Динамо», теперь вот 0:5 с «Краснодаром». А между ними — 1:3 с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов. Да невозможно представить, чтобы при Семине команда в трех встречах пропустила 13 мячей!

— Это в точку.

- «Локо» и предыдущие матчи проводил натужно. Обыграть «Арсенал» помог лишь спорный пенальти. А «Рубин» - подарки вратаря Медведева. Сначала мяч из рук выронил, затем врезался в соперника и заработал 11-метровый. Если б не эти ляпы плюс глупое удаление форварда казанцев Игнатьева, еще неизвестно, чем бы все закончилось. «Рубин"-то выглядел гораздо свежее. Даже нельзя сказать, что у «Локомотива» спад. Потому что я и подъема не помню. Весь сезон — унылая, безликая игра, которую изредка удавалось раскрасить за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей. И голов со стандартов. Так что седьмое место в таблице — абсолютно закономерный результат.

Системный сбой

— Главный вопрос к Марко Николичу?

- Как готовил команду к сезону? Как она тренируется? Почему в глубокой функциональной яме? Впрочем, в этом году все клубы спада не избежали. Не только те, что участвуют в еврокубках.

— Виноваты адский календарь и рекордно короткая пауза между чемпионатами?

- Не думаю. Это разговоры в пользу бедных. Мы же всего полгода в футбол играем! Не тот срок, чтобы развалиться физически.

— Тогда в чем дело?

- В каждом клубе кто-то переболел коронавирусом. Штука коварная, особенно если пострадали легкие. Чтобы они полностью восстановились и позволяли в прежнем объеме держать высокие нагрузки, нужно время. Мне кажется, этим вызван системный сбой и нехарактерный провал в игре всех команд. Но есть и другая причина.

— Какая?

- Футболистам всегда давали витамины и минералы, которые помогают быстрее восстанавливаться. Но после череды допинг-скандалов многие перестраховываются. И врачи, и сами ребята. Излишняя осторожность приводит к тому, что организм, не получая дополнительную поддержку, превращается в мочалку. Только баня и массаж тут не помогут. Это физкультура укрепляет здоровье. А большой спорт — расшатывает.

— Не поспоришь.

- Ну и третий фактор — тренировочный процесс. Который для игроков не всегда вкусный. Именно в этом я вижу серьезный резерв для роста.

— То есть?

- На одних тонизирующих тренировках мастерство не поднимешь. Тренеров часто губит стремление понравиться футболистам. Легкая разминка, удары с места, потом воротики поставил — поиграли. Завтра то же самое. Послезавтра вообще выходной. Все веселые, довольные. О том, что «физика» слабая и это обязательно отразится на результате, почему-то никто не думает.

Подкаты Джикии

- Еще недавно в РПЛ было троевластие. Сейчас «Зенит» ушел в отрыв. За счет чего?

- Если в Лиге чемпионов «Зенит» штормило, то в России у него такой проблемы нет. Глубина состава и запас прочности позволяют стабильно набирать очки.

— В среду битва со «Спартаком». На кого ставите?

- Если отталкиваться от содержания игры — «Зенит», конечно, фаворит. У «Спартака» впереди вся надежда на импровизацию Ларссона и Понсе. Но им тяжело без поддержки. Бакаев никак не наберет форму, Кокорина травмы замучили. А Крал с Зобниным больше заточены на разрушение. Хватает сложностей и в обороне.

— Это каких же?

- Для клуба, который ставит самые высокие цели, центральные защитники допускают слишком много проколов. Вот почему Джикия постоянно ныряет в подкаты? Да потому что исправляет тактические ошибки — и свои, и чужие. Вспомните Игнашевича. Разве он часто по траве стелился?

— Нет.

- Игнашевич великолепно читал игру, грамотно выбирал позицию — и спокойно обходился без подкатов. А у Джикии от них в каждом матче трусы с зелеными разводами. Жиго тоже не отличается надежностью. Нередко теряет своего игрока, не успевает подстраховать. К примеру, в матче с «Сочи» Жиго обязан был помешать Нобоа пробить по воротам. Сделай шаг навстречу, сократи угол обстрела — и все, удар заблокирован! В итоге этот гол и решил судьбу матча.

— Теперь понятно, почему Доменико Тедеско с любым соперником играет в три центральных защитника.

- Да, такая схема делает «Спартак» менее уязвимым, сужает коридоры для противника. Но и это спасает не всегда.

- Как восприняли события после матча «Сочи» - «Спартак»?

- Скандал высосан из пальца. Не вижу смысла мусолить клубок эмоций, искать виноватого. Лучше сосредоточиться на футболе. Конечно, нервозность Тедеско объяснима. Он и так человек взрывной, а тут еще результат неудачный. Причем «Сочи» победил заслуженно, в этом у меня сомнений нет. Тедеско уже почувствовал, что значит тренировать «Спартак». Давление колоссальное, каждая осечка рассматривается под микроскопом. Но доверие, которое оказывает Федун, должно успокоить немецкого тренера. Его не дергают, дают работать. Ну и держи себя в руках.

Эджуке надо «причесать»

— Почему буксует ЦСКА? Уже семь матчей без побед!

- Давайте смотреть правде в глаза — армейская молодежь не растет. Третий сезон ждем — ничего не меняется. Разовые всплески не в счет. На мой взгляд, все упирается в такое понятие, как индивидуализация тренировочного процесса.

— А конкретнее?

- Помимо отработки командных взаимодействий нужно еще совершенствовать сильные стороны каждого футболиста. Вот до этого, судя по всему, у тренерского штаба ЦСКА руки пока не доходят. Сразу оговорюсь — мнение свое никому не навязываю. Но так ситуация видится со стороны.

— Чалов совсем увял?

- Раньше он здорово открывался в штрафной, партнеры вовремя доставляли туда мячи. Всё синхронно! Сейчас Чалову сложнее, соперники его уже изучили. А придумать что-то новое не получается. Да и поддержки из глубины меньше. Впрочем, черные серии были в карьере каждого бомбардира. Подолгу не забивали Кержаков, Сычев, Смолов... Полагаю, и у Чалова засуха рано или поздно закончится.

— Армейские новички не впечатляют?

- Какой-то потенциал в Гайче угадывается. Но в командную игру не вписан. Как и Эджуке. Тот вообще абсолютно непредсказуем. Начинает одно дело, до конца не доводит, бросает, переключается на другое. Потом на третье. Понимаете, о чем я?

— В общих чертах.

- Если финтит, то без продолжения. В ситуации, когда нужно быстро пас отдать, передерживает мяч. Либо, наоборот, ищет партнера там, где надо взять игру на себя. Эджуке бы «причесать» под командную игру, объяснить, что да как, — вот тогда начнет приносить пользу.