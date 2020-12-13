«Сочи» догнало «Динамо» . У них впереди тоже очный матч.

Календарь последних двух туров года подкинул интригующие противостояния: «Зенит» и «Сочи» поочередно принимают «Динамо» и «Спартак». Очные встречи, которые зададут настроение на зимнюю паузу.

У красно-белых, например, наверняка был огромный зуб на команду Владимира Федотова после матча 1-го тура, где судья скандальным решением принес гостям ничью. Интересно, что спустя четыре месяца Василий «Проверим — проверим» Казарцев в день новой встречи «Сочи» — «Спартак» вновь оказался в центре внимания: в первом противостоянии субботы в Волгограде он не поставил пенальти в ситуации, где вся страна (включая ВАР) была уверена — явная игра рукой, находящейся в неестественном положении.

Этот эпизод наверняка станут горячо обсуждать. А в Сочи пылал огонь и без Казарцева. «Это просто невозможно», «Я реально шокирован», «Игрок соперника ударил помощника Хинкеля», — рубил Доменико Тедеско после финального свистка.

Еще по ходу встречи можно было не сомневаться, что немецкий специалист зажжет. Отмененный гол Ларссона, неназначенный пенальти на Жиго — все это заставляло Доменико активно жестикулировать, размахивать руками, демонстративно рукоплескать арбитрам. Горело на поле — полыхало и за пределами, что вылилось в послематчевую потасовку между Жоаузинью и Андреасом Хинкелем, ассистентом Тедеско.

К тому моменту «Спартак» уже проиграл. Красно-белые чаще владели мячом, нанесли в полтора раза больше ударов (15 против 10), вполне могли забивать (эпизод с отмененным голом Ларссона, выход один на один Понсе). Но южане превзошли соперника по ударам в створ (5-1) и точно не уступили по числу голевых моментов. Так что победа хозяев выглядела, пожалуй, заслуженной.

От Нобоа давно отказались «Динамо» и «Зенит», а неувядаемый эквадорец продолжает оставаться на гребне волны. Забив восьмой гол в сезоне, Кристиан изобразил зенитовскую стрелку. В списке снайперов он догнал Дзюбу.

Но всего на полчаса. Бело-голубые в Питере начали храбро, как и обещал накануне Сандро Шварц. И должны были вести в счете уже на 3-й минуте — Лесовой не попал в ворота с нескольких метров.

Но «Зенит» довольно быстро показал: молодая динамовская команда еще не созрела, чтобы с позиции силы давить тех, у кого в составе столько мастеров. В первом круге бело-голубые дома победили питерцев, однако рисунок был совершенно другим: москвичи терпели в обороне и реализовали один стандарт. Теперь Шварц решил играть с командой Сергея Семака в открытый футбол — и обжегся на этом.

? Артём Дзюба реализовал пенальти и вышел на первое место в гонке бомбардиров Тинькофф РПЛ.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/C1DUC9nseS — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 12, 2020

Спасибо хотя бы за попытку — «автобусов» в России мы уже насмотрелись. Возможно, оперившись, динамовская молодежь и сможет навязывать волю зубрам. Во втором тайме москвичи показали, что отставание не столь уж велико. И все же пока Фомину, Моро, Грулеву и Лесовому еще только предстоит выйти на уровень Малкома, Вендела, Дриусси и Дзюбы.

Многострадальный российский форвард сделал дубль, выйдя на первое место в списке бомбардиров сезона. Думается, этот показатель — достаточный ответ на вопрос, заслуженно ли нападающий играет в сборной.

Теперь в следующем туре команды меняются соперниками: «Динамо» едет в Сочи, а «Спартак» — в Питер. Матч для красно-белых становится особенно важным. Закончить год двумя полученными оплеухами с отставанием от первой строчки в шесть очков было бы очень больно.