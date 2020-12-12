Главные тренеры «Зенита» и «Динамо» — о матче 18-го тура российской премьер-лиги (3:1).

— Сложная игра, — начал Семак. — Начало матча осталось за «Динамо». Позволили создать момент, но потом смотрелись лучше. Забили два мяча, могли еще. После пенальти в наши ворота игра стала нервной, на встречных курсах. Дотянули до конца, забили третий мяч и довели игру до победы. Заслуженная победа. Ребята молодцы, эмоций потрачено много.

— Знали ли вы результат матча «Спартака», выходя на игру?

— Результат знали. Но для любого тренера это минус — это расхолаживает, когда конкуренты проигрывают. Ты ждешь сложных матчей. Думаешь, что, когда соперник теряет очки, это здорово — потеряли, а мы сейчас наберем. Но это мешает. Первые минуты, думаю, повлияли на нашу игру — может, вышли не в том состоянии, в котором хотелось бы.

— Как повысить интенсивность лиги?

— А как заставить команды из второй половины лиги играть в атаку? Не только в интенсивности дело, нужно качество. Можно набрать легкоатлетов, и по интенсивности равных нам не будет во всем мире. Нужно не забывать о качестве футболистов, умении работать с мячом, в пространстве. Нужно определиться, в какую сторону мы идем. Можно вообще запретить легионеров, будут одни россияне. Команды будут гоняться за россиянами. Надо определиться: или футбол развивать, или результата добиваться. Делать и то, и другое тяжело.

— Уже не первый матч Вендел выходит на месте левого полузащитника. Почему вы ставите его на фланг? Какие его качества вы хотите использовать на фланге?

— Это номинальная позиция. В большей степени он должен играть в центре. Выбор фланговых хавбеков не такой большой, кому-то приходится закрывать позицию. Смотрим за состоянием игроков, кто где более полезен.

— Почему Кержакова не было в заявке? Кто сыграет в воротах со «Спартаком»?

— На предыгровой тренировке он получил травму, но худшие опасения не оправдались. Однако повреждение есть, игру со «Спартаком» он пропустит.

— Оцените игру Сутормина на позиции правого защитника.

— Сутормину в тройке центральных защитников удобнее. В четверке ему не так удобно, как выше. Но и в этой позиции можно играть чаще с мячом, подключаться к атакам. Качества есть. Хорошо, когда есть конкуренция.

— Насколько тяжело было прессинговать?

— Позиция крайних защитников может быть разной. Независимо от прессинга, вскрывать оборону сложно. Нужно видоизменять игру, много что усложняется. Прессинг и контрпрессинг были периодическими. Игра была рваной.

— У вас есть понимание, нужно ли усиление?

— Усиление нужно. Нужен левый вингер или полузащитник. Не одно трансферное окно ищем футболиста. Нужно расти, увеличивать обойму игроков, чтоб конкуренция была выше. Эту работу нужно вести постоянно, чтобы уровень игры рос, чтобы мы оставались в лидерах чемпионатах.

— С чем связан переход на трех защитников во втором тайме?

— «Динамо» сделало замены. И так давление было активным, а с Комличенко они прибавили в плане антропометрии. Мы выпустили Чистякова, который хорош в единоборствах. Мы стали играть надежнее после перехода на эту систему.

— Когда вы поняли, что соперник сыграет по непривычной схеме 3-5-2?

— Мы узнали об этом уже после начала матча, ведь Нойштедтер может занять разные позиции — и в центре обороны, и в опорной зоне. Пять защитников настроения не добавляют, но мы вышли в одного нападающего, а сопернику было немножко сложнее из-за этого. Коррективы мы внесли, но важно, как команда играет.

— После матча с «Боруссией» вы сказали, что все задачи выполняются. Что это за задачи?

— У нас есть задача попасть в Лигу чемпионов. Это пополнение бюджета, деньги от УЕФА серьезные. Это самое важное. Мы рады молодым игрокам, даем возможность набираться опыта футболистам. Прохин, Шамкин, Мусаев. Мы заинтересованы в том, чтобы они росли. Мостовой и Круговой получают время. Будет время зимой — поработаем над многими вещами.

Сандро Шварц: «Сложно играть с футболистами такого высокого класса»

— Мы хорошо вошли в игру, — отметил главный тренер «Динамо». — Первые 10-15 минут сыграли хорошо, могли забить. После этого пропустили, и за короткое время «Зениту» удалось забить второй мяч. Мы не очень хорошо переходили из обороны в атаку и обратно, допускали ошибки. Во втором тайме хорошо начали, удалось забить ответный мяч, могли сравнять счет. Была вязкая игра, но в концовке мы пропустил третий гол. Мы расстроены. У нас были хорошие моменты, но против такого соперника с игроками высокого класса играть достаточно сложно.

— На ваш взгляд, был ли пенальти в ворота «Динамо»?

— Я не видел момент, поэтому не могу что-то по этому поводу сказать.

— Почему заменили Лесового?

— Мы так решили, потому что нам нужен был крепкий футболист в штрафной.

— Не было привычного прессинга и контрпрессинга. Не считаете ли, что этого не хватало?

— Это не имеет ничего общего с той схемой, по которой мы играли. Разница во владении мячом и ударах мала. Высокий прессинг был хорошим, я считаю.

— Почему решили сыграть с тремя центральными защитниками? Почему нельзя было просто выбрать более оборонительный вариант 4-3-3 с Нойштедтером?

— Мы подразумевали, что будем использовать двух центральных нападающих, они давили на соперника. Мы отказались от вингеров, у нас было три полузащитника, три центральных защитника, думали играть длинными передачами при давлении соперника. Я считаю, мы хорошо сыграли в ряде эпизодов.

— Вы сказали, что у команды были проблемы при переходе из обороны в атаку. Какие именно?

— В первые 15 минут хорошо сыграли, а после пропущенного мяча начались технические ошибки и неточные передачи.

— Нужно ли «Динамо» усиление зимой?

— Не время говорить об этом. Мы играли против очень сильной команды, ребята проявили себя хорошо.

— Подведите первые итоги своей работы в России.

— Мне сложно себя оценивать. За последние недели команда проделала хороший путь, неплохо тренировалась, команда почувствовала ритм. В матче с «Сочи» нам хотелось бы победить. Я доволен тем, что происходит.

— О чем вы говорили с арбитром?

— Это момент игры, ничего особенного. Мы уважительно относимся ко всем, к судье тоже. Все в порядке.

— Как повысить интенсивность РПЛ?

— У меня нет такого опыта, чтобы сравнивать. Но те нагрузки, которые даются, ребята выдерживают.