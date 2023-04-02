«Ростов» установил рекорд чемпионата России по количеству заработанных пенальти

Пенальти в ворота «Торпедо», назначенный Алексеем Амелиным в матче 21-го тура, стал для «Ростова» 14-м в чемпионате России-2022/23. Дончане установили новый рекорд турнира по числу заработанных за сезон 11-метровых.

По 13 ударов наносили «Крылья Советов» — 2004 и «Краснодар» — 2021/22. Самарцы были точны в 11 случаях, а «быки» — всего в восьми. Установить новое достижение по реализованным пенальти не позволил Егор Бабурин, не позволивший отличиться Дмитрию Полозу.

По 11 голов с «точки» забили помимо «Ростова» «Алания» — 1999 и «Крылья Советов» — 2004.