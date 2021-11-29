«Спартак» спасся в Уфе. Но футболом это назвать нельзя

Верните «весну-осень» и заканчивайте играть зимой.

Игра в футбол в России в декабре — такое же бессмысленное и противоестественное занятие, отпугивающее аудиторию, как и вчерашние события на «ВЭБ Арене». Да, формально на дворе еще ноябрь, и в Москве, например, вполне комфортные +5. Но вот в Уфе, где играли местная команда и «Спартак», было очевидно холодно. Да, формально на градуснике были вроде бы вполне терпимые -3, но судя по закутанным главным тренерам и зрителям на трибунах, ощущалось все куда жестче.

Задубевший на холоде мяч, промороженное искусственное поле, обледеневшие беговые дорожки на допотопном стадионе «Нефтяник», на которых чудом никто не убился и не получил травму, — все это создавало неповторимый антураж, которым трудно повысить привлекательность продукта, о чем много рассуждает новое руководство РПЛ.

Зрелище, если происходившее можно назвать этим словом, вполне соответствовало антуражу. Можно, конечно, порадоваться за «Уфу», ее болельщиков, персонально Шамиля Газизова, сыгравших вничью со «Спартаком», для них это событие, в каком бы плачевном состоянии ни находились красно-белые. Но смотреть на это было невозможно, равно как и назвать футболом, особенно в первом тайме.

Понятно, что гости отдали уйму сил и эмоций в матче с «Наполи». Да, у «Спартака» куча кадровых трудностей — ко всем потерям добавился еще и Мозес. А нигериец — один из немногих людей в этом составе, способный что-то придумать в атаке. Да, в плохой форме Ларссон и Промес, а Соболев, такое ощущение, за три дня так и не отдышался после игры с «Наполи». Но проходи матч в нормальных условиях, он мог бы быть куда ярче и смотрибельнее, чем-то бодалово на морозе, что получилось в итоге.

Тут хоть на новомодный голландский «Юпитер-16» переходи, хоть на «Плутон-256» — с такими матчами аудиторию точно не привлечешь. Верните «весну-осень», и пользы будет в сто раз больше.

В конце концов, приезд «Спартака» — это все еще событие, и люди съезжаются посмотреть на любимую команду со всех соседних регионов. Но в итоге вынуждены два часа переминаться на холоде, наблюдая за чем-то отдаленно похожим на футбол. Хотя если учесть, что играли 10-я и 13-я команды РПЛ, наверное, странно было бы ждать чего-то иного.

Справедливости ради, последние полчаса получились довольно живыми. Было и уже традиционное Рассказов-шоу (гол из его зоны и две желтые карточки за 20 минут), и очередные сейвы Селихова, оставившие «Спартак» на плаву, и хамский фол Алиева против дебютировавшего в РПЛ 19-летнего Мельникова (странно, что никто из опытных не вступился за молодого).

Ну и развязка с фолом Никитина на Соболеве уже в компенсированное время, вмешательством ВАР и пенальти, благодаря которому «Спартак» и спасся, хотя совершенно этого не заслуживал. Наверное, это отчасти компенсировало мучения от предыдущих 90 минут и тем болельщикам красно-белых, кто был на стадионе, и тем, кто смотрел игру по ТВ. Хотя тот же Соболев, сравняв счет, особо не радовался, и это показательно.