У «Челси» будет мощнейшая мотивация обыграть «Зенит». Все расклады перед последним туром ЛЧ

Посчитали за вас все варианты.

Напомним, что в случае равенства очков у двух и более команд применяются следующие критерии:

1) очки, набранные в личных встречах;

2) разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между командами;

3) количество забитых мячей в личных встречах между командами;

4) разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

5) количество забитых мячей во всех матчах;

6) мячи, забитые на выезде во всех матчах;

7) количество побед;

8) количество побед в гостях;

9) дисциплинарные показатели;

10) коэффициенты УЕФА.

Лига чемпионов-2021/22.

Здесь осталось выяснить только то, кто станет третьим и попадет в Лигу Европы — «Лейпциг» или «Брюгге». Немцы выше за счет личных встреч (1:2, 5:0), поэтому их задача — набрать в последнем туре не меньше очков, чем «Брюгге».

Лига чемпионов-2021/22.

Одна из двух групп с самой запутанной ситуацией — на второе место претендуют сразу три команды. Важно отметить, что правило выездного гола, которое УЕФА отменил перед этим сезоном, не работает не только в плей-офф, но и на групповом этапе. Поэтому «Милан» выше «Атлетико»: команды обменялись гостевыми победами (2:1 и 1:0), но разность мячей лучше у «россонери» (хотя еще в прошлом сезоне выше были бы испанцы, которые в Милане забили два).

Поэтому расклад следующий:

«Порту» станет вторым и выйдет в 1/8 финала, если:

— обыграет «Атлетико»;

— сыграет вничью, при этом параллельный матч «Милан» — «Ливерпуль» тоже завершится ничьей.

«Милан» станет вторым и выйдет в 1/8 финала, если:

— обыграет «Ливерпуль», а матч «Порту» — «Атлетико» завершится вничью;

— обыграет «Ливерпуль», а «Атлетико» победит «Порту», но при этом с той же разницей в счете (например, 1:0 и 2:1 и так далее).

«Атлетико» станет вторым и выйдет в 1/8 финала, если:

— обыграет «Порту», а «Милан» не победит «Ливерпуль»;

— обыграет «Порту» с большей разницей в счете, чем «Милан» победит «Ливерпуль» (например, 2:0 и 1:0 и так далее) — в этом случае испанцы даже при одинаковой разности мячей окажутся выше за счет большего количества голов в гостях (сейчас у «Милана» их 3, у «Атлетико» — 2).

Лига чемпионов-2021/22.

Тут все ясно, и в последнем туре команды будут играть за престиж и призовые от УЕФА. «Спортинг» выше «Боруссии» по результатам личных матчей — 0:1, 3:1.

Лига чемпионов-2021/22.

«Реал» и «Интер» разыграют первое место в группе. Смысл в этом есть: первые места в своих группах, скорее всего, займут все четыре английских клуба, плюс в этой компании «Бавария» — избежать встречи с ними уже в 1/8 финала вполне себе стимул.

Лига чемпионов-2021/22.

«Барселона» и «Бенфика» заочно спорят второе место. При равенстве очков преимущество будет у португальцев за счет личных встреч (3:0, 0:0). Поэтому сине-гранатовым, чтобы выйти в 1/8 финала, нужно:

— победить «Баварию»;

— при ничьей или поражении в Мюнхене надеяться, что «Бенфика» не обыграет «Динамо».

Лига чемпионов-2021/22.

«МЮ» уже первый — при равенстве очков он выше «Вильярреала» за счет личных матчей (2:1, 2:0). Испанцы и «Аталанта» в очном матче разыграют второе место. «Янг Бойз» сохраняет шансы на третье и Лигу Европы весной: для этого нужно выиграть в Манчестере и надеяться, что «Вильярреал» победит «Аталанту» (при равенстве очков итальянцы выше швейцарцев по личным матчам — 1:0, 3:3).

Лига чемпионов-2021/22.

Группа с самой запутанной интригой — даже у «Вольфсбург» абсолютно реальные шансы на плей-офф. Однако не все так сложно, как кажется — по сути, каждая команда зависит только от себя и сама решает свою судьбу.

«Лилль» выйдет в 1/8 финала, если:

— не проиграет «Вольфсбургу», поражение при любом раскладе оставляет французов без плей-офф.

«Зальцбург» выйдет в плей-офф, если:

— не проиграет «Севилье».

«Севилья» выйдет в плей-офф, если:

— победит «Зальцбург».

«Вольфсбург» выйдет в плей-офф, если:

— победит «Лилль».

В случае если «Вольфсбург» обыграет «Лилль», а матч «Зальцбурга» и «Севильи» завершится вничью и три команды наберут по восемь очков, то в плей-офф пройдут немцы и австрийцы по результатам личных встреч: в мини-группе из трех команд у «Вольфсбурга» будет семь очков, у «Зальцбурга» — 6, у «Лилля» — 4.

Лига чемпионов-2021/22.

«Челси» и «Ювентус» заочно разыграют первое место. Для того чтобы сохранить первую строчку, «синим» необходимо набрать в последнем туре не меньше очков, чем итальянцы (они выше по личным матчам — 0:1, 4:0).

08.12.2021 | Зенит — Челси

Скажем еще раз, что стать первым — это довольно важно, особенно для лондонцев. По правилам жеребьевки 1/8 финала клубы из одной страны не могут встретиться друг с другом, поэтому, учитывая то, что три других английских команды уже заняли первое место, вариантов для «Челси», если они станут вторыми, будет не так много — «Бавария», «Аякс», скорее всего, «Реал» и победитель группы G. Нарваться на «Баварию» или на «Реал» уже в первом раунде плей-офф — так себе перспектива, а шансы на это 50%.

Так что у «Челси» будет довольно мощная мотивация для того, чтобы победить в Санкт-Петербурге.