Соболев извинился за удаление, но не признал нарушение. Форварда наверняка дисквалифицируют за мат в адрес судьи
Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил прямую красную карточку в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1) за фол на хавбеке Игоре Коновалове.
Трактовка момента от судьи Виталия Мешкова вызвала споры. После видеопросмотра рефери показал Соболеву прямую красную карточку.
Полтора месяца назад Мешков не зафиксировал фол на Ахметове, а сегодня он удалил Соболева и не назначил пенальти
Нападающий владел мячом, а после передачи ненамеренно воткнулся прямой ногой в ногу Коновалова. Хавбек «Ахмата» уверен, что это прямая красная карточка.
«По мне это был очевидный фол на красную карточку. Он идет прямой ногой, открытыми шипами, играет в ногу. Это красная карточка», — сказал Коновалов во флеш-интервью.
? Соболев получил очень спорную красную. По делу? pic.twitter.com/kG9k5lbjGV— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021
На эмоциях Соболев бросил перчатки и в подтрибунном помещении нецензурно оскорбил рефери. В трансляции матча было слышно, как форвард с помощью ненормативной лексики выразил недовольство решением Мешкова, обозвав арбитра.
Уже после игры Соболев дал мощное интервью - о своем удалении, эмоциональной реакции на решение Мешкова и извинился перед болельщиками.
— Ты эмоционально отреагировал. Не боишься, что теперь дадут больше матчей дисквалификации?
— А почему мне должны дать? Кинул перчатки - просто было жарко.
— «Спартак» будет обращаться в ЭСК...
— Они уже обратились. На поле я ничего не говорил. Ни одного слова. В подтрибунке высказал эмоции, но никого конкретно не оскорблял. Мешкову ни слова не сказал, не собираюсь ничего говорить. Если он посмотрел повтор и удалил, то смысл что-то говорить?
— Если карточку не отменят...
— Если не отменят, я все равно полечу в Варшаву и в Сочи с командой. Это сто процентов. Спасибо команде за победу. И хочу извиниться перед болельщиками, хотя там не было красной карточки. Желтая - да, но не красная.
Решение по красной карточке действительно спорное и, возможно, ЭСК не согласится с Мешковым, но вот за оскорбление судьи Соболеву вполне могут дать дисквалификацию. За мат в адрес судей КДК РФС чаще всего наказывает очень жестко и не на один матч.
Свежий пример - ассистент Леонида Слуцкого в «Рубине» Олег Кузьмин на прошлой неделе получил четыре матча бана за нецензурные оскорбления в адрес Алексея Матюнина. Соболев тоже может пропустить не только матч с «Сочи», но и старт весенней части сезона, которая начнется для красно-белых дерби с ЦСКА.
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