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Соболев извинился за удаление, но не признал нарушение. Форварда наверняка дисквалифицируют за мат в адрес судьи

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 21:05
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. Александр Соболев покидает поле после удаления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. Александр Соболев покидает поле после удаления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Самый эмоциональный момент дня в РПЛ.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил прямую красную карточку в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1) за фол на хавбеке Игоре Коновалове.

Трактовка момента от судьи Виталия Мешкова вызвала споры. После видеопросмотра рефери показал Соболеву прямую красную карточку.

Полтора месяца назад Мешков не зафиксировал фол на Ахметове, а сегодня он удалил Соболева и не назначил пенальти

«Спартак» — «Ахмат».
«Спартак» — «Ахмат».

Нападающий владел мячом, а после передачи ненамеренно воткнулся прямой ногой в ногу Коновалова. Хавбек «Ахмата» уверен, что это прямая красная карточка.

«По мне это был очевидный фол на красную карточку. Он идет прямой ногой, открытыми шипами, играет в ногу. Это красная карточка», — сказал Коновалов во флеш-интервью.

На эмоциях Соболев бросил перчатки и в подтрибунном помещении нецензурно оскорбил рефери. В трансляции матча было слышно, как форвард с помощью ненормативной лексики выразил недовольство решением Мешкова, обозвав арбитра.

Уже после игры Соболев дал мощное интервью - о своем удалении, эмоциональной реакции на решение Мешкова и извинился перед болельщиками.

— Ты эмоционально отреагировал. Не боишься, что теперь дадут больше матчей дисквалификации?

— А почему мне должны дать? Кинул перчатки - просто было жарко.

— «Спартак» будет обращаться в ЭСК...

— Они уже обратились. На поле я ничего не говорил. Ни одного слова. В подтрибунке высказал эмоции, но никого конкретно не оскорблял. Мешкову ни слова не сказал, не собираюсь ничего говорить. Если он посмотрел повтор и удалил, то смысл что-то говорить?

— Если карточку не отменят...

— Если не отменят, я все равно полечу в Варшаву и в Сочи с командой. Это сто процентов. Спасибо команде за победу. И хочу извиниться перед болельщиками, хотя там не было красной карточки. Желтая - да, но не красная.

Решение по красной карточке действительно спорное и, возможно, ЭСК не согласится с Мешковым, но вот за оскорбление судьи Соболеву вполне могут дать дисквалификацию. За мат в адрес судей КДК РФС чаще всего наказывает очень жестко и не на один матч.

Свежий пример - ассистент Леонида Слуцкого в «Рубине» Олег Кузьмин на прошлой неделе получил четыре матча бана за нецензурные оскорбления в адрес Алексея Матюнина. Соболев тоже может пропустить не только матч с «Сочи», но и старт весенней части сезона, которая начнется для красно-белых дерби с ЦСКА.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры