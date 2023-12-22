Мажич проводит эксперименты. «Зенит» недоволен
Кадровые изменения
В конце июня РФС положил конец слухам о приезде в Россию Милорада Мажича, которые до этого появлялись на протяжении пары лет, и объявил о его назначении главой департамента судейства. Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на один.
Его заместителем стал давний приятель и многолетний ассистент Далибор Джурджевич. С разъяснением, что тот будет отвечать в том числе за улучшение качества работы ВАР.
Одновременно с этим Николай Иванов пошел на понижение — в менеджеры судей первой лиги. А последние месяцы вовсю ходят разговоры о недовольстве работой рефери в этом дивизионе и возможной замене петербуржца и там. Но пока официального подтверждения эти данные не нашли. Продолжали работать поздней осенью и Иванов, и менеджер ассистентов Антон Аверьянов. А третий серб так и не приехал.
После назначения Мажича сильно изменился состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С правом голоса в ней теперь только четыре эксперта — сам Милорад, Иванов, Джюнейт Чакыр (глава судейского департамента Федерации футбола Грузии) и Равшан Ирматов (первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана). Именно они изучают жалобы клубов на качество судейства и выносят окончательный вердикт.
Доктор
50-летний серб, в прошлом арбитр ФИФА, работавший на двух чемпионатах мира, до переезда в Москву трудился на Кипре, возглавляя местных судей. Кроме того, он входит в число инструкторов ФИФА и инспекторов УЕФА.
Если следовать западноевропейской традиции, его следует называть доктор Мажич — пять лет назад он защитил докторскую диссертацию на сельскохозяйственном факультете Нови-Садского университета. Никакого отношения к судейству и футболу она не имеет.
Тема работы — Mogucnosti poboljsanja konkurentske pozicije Republike Srbije na medunarodnom trzistu mesa. Или, если по-русски, «Возможности улучшения конкурентной позиции Республики Сербия на международном мясном рынке». Не удивляйтесь, серб много лет работал с мясопродукцией, вроде руководящие должности занимал (или занимает) на одном комбинате. Ходили разговоры, что как-то даже пытался организовать поставки в Россию.
В общем, кому нравится, может называть его доктор Мажич. Так, к слову, в документах ФИФА и УЕФА на английском языке писали о Вячеславе Ивановиче Колоскове — Dr. Koloskov.
Кипр
Немного о Кипре. О пребывании там Мажича — разные отзывы. И положительные, и, мягко говоря, не очень. Судя по всему, он умудрился нажить себе врага — АПОЭЛ. Это один из местных грандов. Клуб из Никосии несколько раз публиковал громкие заявления с критикой серба. Она касалась и организации работы, и отсутствия положительных результатов, и других тем, связанных с локальной спецификой.
К счастью, у нас не так все плохо, как с судейством на Кипре. Но что-то общее тоже есть. В частности, там было непонимание выбора судей при назначениях — тут та же ситуация. Там поднимался вопрос об отсутствии единых и понятных трактовок и должных объяснений — тут клубы РПЛ тоже говорили об этом.
Наконец, на Кипре Мажич сообщал о заключении соглашений об обмене судьями с Данией, Хорватией и Португалией. Тут вдруг эта тема тоже возникла, но речь зашла о Саудовской Аравии, Катаре и Белоруссии.
Но в любом случае одними из главных критериев в оценке работы судейского руководителя всегда будут: количество ошибок, число скандалов и наличие молодых и талантливых арбитров (подготовка резервов на будущее).
Чаще всего ошибались против сине-бело-голубых
Об ошибках и поговорим. Эта часть итогов, как правило, и вызывает наибольший интерес у болельщиков.
В 144 матчах первой части чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 43 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). То есть в среднем примерно в каждой третьей игре арбитры приняли неверное решение в ключевом эпизоде.
Это много. Но меньше, чем в первых частях двух предыдущих турниров. В чемпионате-2021/22, по версии эксперта «СЭ», была допущена 51 ошибка в 144 встречах (в среднем 0,35 за игру). А в прошлом — 67 в 136 матчах (0,49).
То есть можно говорить о положительной тенденции — снижении числа неисправленных промахов. Но при этом нельзя забывать, что чемпионат-2022/23 был, к сожалению, уникальным — настолько катастрофически большим оказалось количество неверных решений.
Если судить по числу ошибок «против» и балансу решений «за» и «против», чаще других от действий арбитров страдал «Зенит». Неожиданно...
Неожиданно и то, что много неверных решений в этом чемпионате принял опытнейший Владислав Безбородов, приближающийся к отметке в 300 матчей в РПЛ. Он был едва ли не лучшим в прошлом сезоне и вдруг резко сдал в нынешнем. Во всяком случае, если посмотреть на качество работы в играх чемпионата. Что дальше — достижение круглого числа и переход в департамент судейства в заместители Мажича?
Доверяют Кукуяну, Шафееву, Сухому и Карасеву
По числу назначений в первой части чемпионата России-2023/24 уверенно лидирует Павел Кукуян. Департамент судейства РФС предоставил сочинцу возможность поработать на 21 игре в 18 турах. Девять раз он выполнял функции судьи, десять — видеоарбитра, а еще дважды — помощника видеоарбитра.
На две игры меньше у Алексея Сухого, для которого этот сезон, пожалуй, лучший в карьере. У него в общей сложности 19 встреч, из которых пять в качестве резервного, но десять — в роли арбитра.
С одной стороны, удивителен взлет Рафаэля Шафеева, которому в октябре исполнился 31 год. И вот тут нужно вспомнить о том, что говорилось выше, — о наличии молодых судей.
В мае 2022-го на сайте «СЭ» и в моем Telegram-канале KGBreferee я сообщал, что пять арбитров из России получили приглашения на различные курсы УЕФА. На семинар CORE отправились Шафеев, Рустам Мухтаров и Варанцо Петросян. Ментором у Рафаэля был Милорад.
И теперь Мажич сделал ставку на своего ученика и из тура в тур дает ему назначения — всего их 17 (из них 10 — судьей). Столько же встреч у Сергея Карасева, но у него на одну больше в качестве арбитра.
Среди ассистентов наибольшее доверие у Александра Богданова, Максима Гаврилина, Алексея Лунева и Мухтарова — в общей сложности по 15 матчей в качестве помощников судей и АВАР.
«Закон Любимова»
По назначениям в чемпионате десятки вопросов. Не обходился без загадок ни один тур. Тут вам и повторяющиеся назначения на игры одной и той же команды, и постоянные двойные назначения (ВАР и АВАР) Андрея Фисенко... Очень странно стал работать компьютер. Какие-то сплошные эксперименты.
Как всегда, наибольшее удивление вызывали случаи, когда судьи не несли никакой ответственности за допущенные ошибки и продолжали работать в последующих турах.
В шутку (и всерьез) в судейском мире придумали новый закон — «закон Артема Любимова».
Раньше как было: судил нормально, был прав — получишь назначение.
В случае Любимова: ошибся = получишь назначение.
Вывод: ошибся = прав. Так теперь?
И этот закон применялся не только в отношении Артема. Так происходило и с Сергеем Карасевым, и с Сергеем Ивановым, и с Павлом Кукуяном.
Вот последний пример с сочинцем. 29 ноября он ошибочно вынес второе предупреждение динамовцу Карраскалю в кубковой игре с «Зенитом» и удалил его. Ошибка судьи официально признана. Дисквалификацию Карраскаля не отменить — он пропустит ответную встречу в Санкт-Петербурге. Кукуяна отправили на скамейку штрафников? Нет.
Он получил двойное назначение в одном туре РПЛ в роли АВАР и ВАР. А затем, в другом туре, судил матч «Спартак» — «Крылья Советов».
И ладно это видим мы с вами. Но это не могут не видеть коллеги того же Кукуяна. Особенно те, кто в похожих ситуациях нес наказания и пропускал игры. А ведь судейство у нас фактически профессиональное, другой работы у большинства нет. Каждый пропущенный матч — это неполученные гонорары: от 115 тысяч до 200 тысяч — для судьи, от 57,5 тысячи до 100 тысяч — для ВАР.
Судейство — это индивидуальный вид спорта. Нет никакой 17-й команды РПЛ. Люди зарабатывают, обслуживая футбольные матчи. Это в первую очередь работа. И конечно, неравноправие (объективны эти ощущения или нет — неважно) нервирует арбитров и ассистентов.
Главный миллионер — Кукуян
Переходим к заработкам. В первой части чемпионата России-2023/24 судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений получили в общей сложности 38 138 750 рублей.
Самый большой доход у Кукуяна — 2 262 500 рублей. Второй в списке миллионеров — Карасев (2 155 000), третий — Сухой (2 057 500).
Совсем немного не хватило до двух миллионов молодому Шафееву. Волгоградец по общей сумме гонораров превзошел нескольких опытных судей — лидера по доходам в прошлом сезоне Безбородова, а также Левникова и Иванова.
Два миллионера у ассистентов. 1 042 500 рублей — общая сумма вознаграждений Мухтарова. 1 008 750 рублей — у Болотенкова.
Инспекторы
Есть в судейском мире еще одна группа людей — не судей, не ассистентов, не ВАР и АВАР. Во всяком случае, пока еще есть. В разных странах у них разные названия: от глаголов «наблюдать» или «оценивать». У нас их называют инспекторами.
Даже существует отдельный орган РФС — департамент инспектирования. Возглавляет его Сергей Фурса. Все идет к тому, что и тут уместно слово «пока». Потому что в последние полгода этот департамент стал функционировать странным образом. И это тоже эксперимент.
Началось с того, что новые руководители судейского корпуса забрали всех инспекторов, работающих на матчах РПЛ. Взяли и фактически вывели из департамента инспектирования.
Теперь они существуют отдельно, подчиняются Мажичу и работают совсем по-другому. На стадион им больше приезжать не нужно. Их новое рабочее место — комната в ВАР-центре в Москве. Смотришь на мониторы, следишь за судьями, очень быстро выставляешь им оценки.
Никакого общения с арбитрами до и сразу после матча. Это исключено. Разбора непосредственно после игры не требуется.
Да, и самое главное — несколько раз в памятке, разработанной для инспекторов РПЛ, обращается внимание на главных «врагов». Никогда не угадаете, о ком речь. «Сверка с блогами категорически не рекомендуется», инспекторы не должны «проверять блоги/влиять на оценку», «избегайте блогеров!» (последнее — заглавными буквами).
Не знаю, о каких именно блогах и блогерах идет речь. В документе (а это, наверное, нужно так называть) они не указаны. Видимо, предполагается, что любой инспектор и так в курсе.
Не удивлюсь, если в ближайшее время за теми, кто оценивает качество работы рефери в РПЛ, последуют их коллеги из первой лиги. А департамент в конце концов станет единым — судейства и инспектирования.
Судейство одного матча стоило почти полмиллиона
Для обслуживания 144 матчей первой части чемпионата РФС задействовал 41 судью (включая ВАР и резервных), 44 ассистента (включая АВАР) и 19 инспекторов.
Расходы на выплату вознаграждений судьям и инспекторам в этой части турнира достигли 69,7 миллиона рублей. То есть один матч обходился почти в полмиллиона — в 484 028 рублей. Это без учета ежемесячных зарплат рефери.
Карт-бланш
Очевидно, что Мажичу при обсуждении условий его работы был дан карт-бланш. Сегодня мир российского судейства играет по его правилам. Сколько это будет продолжаться? Давайте дождемся весенней части чемпионата, когда пойдут решающие матчи за вылет, стыки и призовые места. Тогда и можно будет дать ответ на этот вопрос.
Пока же, повторю, в сравнении с недавним прошлым ошибок стало меньше. И на этом фоне не выглядит таким уж вызывающим или ненормальным то, что судейские руководители не шли на контакт с клубами (тем более встречи с командами со временем начались), то, что экспертно-судейская комиссия в этом сезоне экспериментировала, поддерживая подавляющее число решений арбитров, то, что отсутствует вся медийная деятельность (в ней Мажич явно не нуждается), то, что недоволен «Зенит», регулярно направляющий жалобы в ЭСК и столь же регулярно получающий ответы в поддержку вердиктов рефери. Не будет никто придавать значения закону Любимова и особому отношению к некоторым судьям. Пока.
Были в нашем судействе итальянец Роберто Розетти (теперь он председатель судейского комитета УЕФА) и испанец Хосе Мария Гарсия Аранда Энсинар, венгры Виктор Кашшаи и Дьордь Ринг (возглавляют австрийских арбитров), португалец Витор Мануэл Мелу Перейра (весной возглавил египетских рефери) и финн Йоуни Хютия. Пришла очередь сербов Мажича и Джурджевича. Пока рулят они.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5