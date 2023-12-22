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Судейство

Сегодня, 13:00

Мажич проводит эксперименты. «Зенит» недоволен

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Милорад Мажич и Сергей Семак
Милорад Мажич и Сергей Семак.
Фото Владимир Песня, РФС, ФК «Зенит»
Подводим итоги работы рефери в первой части чемпионата России-2023/24. Самый важный из них — число неисправленных ошибок стало снижаться.

Кадровые изменения

В конце июня РФС положил конец слухам о приезде в Россию Милорада Мажича, которые до этого появлялись на протяжении пары лет, и объявил о его назначении главой департамента судейства. Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на один.

Его заместителем стал давний приятель и многолетний ассистент Далибор Джурджевич. С разъяснением, что тот будет отвечать в том числе за улучшение качества работы ВАР.

Одновременно с этим Николай Иванов пошел на понижение — в менеджеры судей первой лиги. А последние месяцы вовсю ходят разговоры о недовольстве работой рефери в этом дивизионе и возможной замене петербуржца и там. Но пока официального подтверждения эти данные не нашли. Продолжали работать поздней осенью и Иванов, и менеджер ассистентов Антон Аверьянов. А третий серб так и не приехал.

Милорад Мажич. Новым боссом арбитров выбрали Мажича. В российском судействе опять реформы

После назначения Мажича сильно изменился состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С правом голоса в ней теперь только четыре эксперта — сам Милорад, Иванов, Джюнейт Чакыр (глава судейского департамента Федерации футбола Грузии) и Равшан Ирматов (первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана). Именно они изучают жалобы клубов на качество судейства и выносят окончательный вердикт.

Доктор

50-летний серб, в прошлом арбитр ФИФА, работавший на двух чемпионатах мира, до переезда в Москву трудился на Кипре, возглавляя местных судей. Кроме того, он входит в число инструкторов ФИФА и инспекторов УЕФА.

Если следовать западноевропейской традиции, его следует называть доктор Мажич — пять лет назад он защитил докторскую диссертацию на сельскохозяйственном факультете Нови-Садского университета. Никакого отношения к судейству и футболу она не имеет.

Александр Дюков. «Мажич себя отлично зарекомендовал. Он очень требовательный человек». Дюков — о судействе

Тема работы — Mogucnosti poboljsanja konkurentske pozicije Republike Srbije na medunarodnom trzistu mesa. Или, если по-русски, «Возможности улучшения конкурентной позиции Республики Сербия на международном мясном рынке». Не удивляйтесь, серб много лет работал с мясопродукцией, вроде руководящие должности занимал (или занимает) на одном комбинате. Ходили разговоры, что как-то даже пытался организовать поставки в Россию.

В общем, кому нравится, может называть его доктор Мажич. Так, к слову, в документах ФИФА и УЕФА на английском языке писали о Вячеславе Ивановиче Колоскове — Dr. Koloskov.

Кипр

Немного о Кипре. О пребывании там Мажича — разные отзывы. И положительные, и, мягко говоря, не очень. Судя по всему, он умудрился нажить себе врага — АПОЭЛ. Это один из местных грандов. Клуб из Никосии несколько раз публиковал громкие заявления с критикой серба. Она касалась и организации работы, и отсутствия положительных результатов, и других тем, связанных с локальной спецификой.

К счастью, у нас не так все плохо, как с судейством на Кипре. Но что-то общее тоже есть. В частности, там было непонимание выбора судей при назначениях — тут та же ситуация. Там поднимался вопрос об отсутствии единых и понятных трактовок и должных объяснений — тут клубы РПЛ тоже говорили об этом.

Александр Алаев. «Мажича не видел ни разу — встреча с ним потеряла смысл». Интервью босса РПЛ Алаева

Наконец, на Кипре Мажич сообщал о заключении соглашений об обмене судьями с Данией, Хорватией и Португалией. Тут вдруг эта тема тоже возникла, но речь зашла о Саудовской Аравии, Катаре и Белоруссии.

Но в любом случае одними из главных критериев в оценке работы судейского руководителя всегда будут: количество ошибок, число скандалов и наличие молодых и талантливых арбитров (подготовка резервов на будущее).

Чаще всего ошибались против сине-бело-голубых

Об ошибках и поговорим. Эта часть итогов, как правило, и вызывает наибольший интерес у болельщиков.

В 144 матчах первой части чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 43 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). То есть в среднем примерно в каждой третьей игре арбитры приняли неверное решение в ключевом эпизоде.

Это много. Но меньше, чем в первых частях двух предыдущих турниров. В чемпионате-2021/22, по версии эксперта «СЭ», была допущена 51 ошибка в 144 встречах (в среднем 0,35 за игру). А в прошлом — 67 в 136 матчах (0,49).

Спартаковцы предъявляют претензии Виталию Мешкову. Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака», но и против него — тоже. В РПЛ в каждой второй игре неверное решение

То есть можно говорить о положительной тенденции — снижении числа неисправленных промахов. Но при этом нельзя забывать, что чемпионат-2022/23 был, к сожалению, уникальным — настолько катастрофически большим оказалось количество неверных решений.

Если судить по числу ошибок «против» и балансу решений «за» и «против», чаще других от действий арбитров страдал «Зенит». Неожиданно...

Неожиданно и то, что много неверных решений в этом чемпионате принял опытнейший Владислав Безбородов, приближающийся к отметке в 300 матчей в РПЛ. Он был едва ли не лучшим в прошлом сезоне и вдруг резко сдал в нынешнем. Во всяком случае, если посмотреть на качество работы в играх чемпионата. Что дальше — достижение круглого числа и переход в департамент судейства в заместители Мажича?

Доверяют Кукуяну, Шафееву, Сухому и Карасеву

По числу назначений в первой части чемпионата России-2023/24 уверенно лидирует Павел Кукуян. Департамент судейства РФС предоставил сочинцу возможность поработать на 21 игре в 18 турах. Девять раз он выполнял функции судьи, десять — видеоарбитра, а еще дважды — помощника видеоарбитра.

На две игры меньше у Алексея Сухого, для которого этот сезон, пожалуй, лучший в карьере. У него в общей сложности 19 встреч, из которых пять в качестве резервного, но десять — в роли арбитра.

С одной стороны, удивителен взлет Рафаэля Шафеева, которому в октябре исполнился 31 год. И вот тут нужно вспомнить о том, что говорилось выше, — о наличии молодых судей.

В мае 2022-го на сайте «СЭ» и в моем Telegram-канале KGBreferee я сообщал, что пять арбитров из России получили приглашения на различные курсы УЕФА. На семинар CORE отправились Шафеев, Рустам Мухтаров и Варанцо Петросян. Ментором у Рафаэля был Милорад.

И теперь Мажич сделал ставку на своего ученика и из тура в тур дает ему назначения — всего их 17 (из них 10 — судьей). Столько же встреч у Сергея Карасева, но у него на одну больше в качестве арбитра.

Среди ассистентов наибольшее доверие у Александра Богданова, Максима Гаврилина, Алексея Лунева и Мухтарова — в общей сложности по 15 матчей в качестве помощников судей и АВАР.

«Закон Любимова»

По назначениям в чемпионате десятки вопросов. Не обходился без загадок ни один тур. Тут вам и повторяющиеся назначения на игры одной и той же команды, и постоянные двойные назначения (ВАР и АВАР) Андрея Фисенко... Очень странно стал работать компьютер. Какие-то сплошные эксперименты.

Как всегда, наибольшее удивление вызывали случаи, когда судьи не несли никакой ответственности за допущенные ошибки и продолжали работать в последующих турах.

В шутку (и всерьез) в судейском мире придумали новый закон — «закон Артема Любимова».

Раньше как было: судил нормально, был прав — получишь назначение.

В случае Любимова: ошибся = получишь назначение.

Вывод: ошибся = прав. Так теперь?

И этот закон применялся не только в отношении Артема. Так происходило и с Сергеем Карасевым, и с Сергеем Ивановым, и с Павлом Кукуяном.

Вот последний пример с сочинцем. 29 ноября он ошибочно вынес второе предупреждение динамовцу Карраскалю в кубковой игре с «Зенитом» и удалил его. Ошибка судьи официально признана. Дисквалификацию Карраскаля не отменить — он пропустит ответную встречу в Санкт-Петербурге. Кукуяна отправили на скамейку штрафников? Нет.

Он получил двойное назначение в одном туре РПЛ в роли АВАР и ВАР. А затем, в другом туре, судил матч «Спартак» — «Крылья Советов».

И ладно это видим мы с вами. Но это не могут не видеть коллеги того же Кукуяна. Особенно те, кто в похожих ситуациях нес наказания и пропускал игры. А ведь судейство у нас фактически профессиональное, другой работы у большинства нет. Каждый пропущенный матч — это неполученные гонорары: от 115 тысяч до 200 тысяч — для судьи, от 57,5 тысячи до 100 тысяч — для ВАР.

Судейство — это индивидуальный вид спорта. Нет никакой 17-й команды РПЛ. Люди зарабатывают, обслуживая футбольные матчи. Это в первую очередь работа. И конечно, неравноправие (объективны эти ощущения или нет — неважно) нервирует арбитров и ассистентов.

Главный миллионер — Кукуян

Переходим к заработкам. В первой части чемпионата России-2023/24 судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений получили в общей сложности 38 138 750 рублей.

Самый большой доход у Кукуяна — 2 262 500 рублей. Второй в списке миллионеров — Карасев (2 155 000), третий — Сухой (2 057 500).

Совсем немного не хватило до двух миллионов молодому Шафееву. Волгоградец по общей сумме гонораров превзошел нескольких опытных судей — лидера по доходам в прошлом сезоне Безбородова, а также Левникова и Иванова.

Два миллионера у ассистентов. 1 042 500 рублей — общая сумма вознаграждений Мухтарова. 1 008 750 рублей — у Болотенкова.

Инспекторы

Есть в судейском мире еще одна группа людей — не судей, не ассистентов, не ВАР и АВАР. Во всяком случае, пока еще есть. В разных странах у них разные названия: от глаголов «наблюдать» или «оценивать». У нас их называют инспекторами.

Даже существует отдельный орган РФС — департамент инспектирования. Возглавляет его Сергей Фурса. Все идет к тому, что и тут уместно слово «пока». Потому что в последние полгода этот департамент стал функционировать странным образом. И это тоже эксперимент.

Началось с того, что новые руководители судейского корпуса забрали всех инспекторов, работающих на матчах РПЛ. Взяли и фактически вывели из департамента инспектирования.

Теперь они существуют отдельно, подчиняются Мажичу и работают совсем по-другому. На стадион им больше приезжать не нужно. Их новое рабочее место — комната в ВАР-центре в Москве. Смотришь на мониторы, следишь за судьями, очень быстро выставляешь им оценки.

Никакого общения с арбитрами до и сразу после матча. Это исключено. Разбора непосредственно после игры не требуется.

Да, и самое главное — несколько раз в памятке, разработанной для инспекторов РПЛ, обращается внимание на главных «врагов». Никогда не угадаете, о ком речь. «Сверка с блогами категорически не рекомендуется», инспекторы не должны «проверять блоги/влиять на оценку», «избегайте блогеров!» (последнее — заглавными буквами).

Не знаю, о каких именно блогах и блогерах идет речь. В документе (а это, наверное, нужно так называть) они не указаны. Видимо, предполагается, что любой инспектор и так в курсе.

Не удивлюсь, если в ближайшее время за теми, кто оценивает качество работы рефери в РПЛ, последуют их коллеги из первой лиги. А департамент в конце концов станет единым — судейства и инспектирования.

Судейство одного матча стоило почти полмиллиона

Для обслуживания 144 матчей первой части чемпионата РФС задействовал 41 судью (включая ВАР и резервных), 44 ассистента (включая АВАР) и 19 инспекторов.

Расходы на выплату вознаграждений судьям и инспекторам в этой части турнира достигли 69,7 миллиона рублей. То есть один матч обходился почти в полмиллиона — в 484 028 рублей. Это без учета ежемесячных зарплат рефери.

Карт-бланш

Очевидно, что Мажичу при обсуждении условий его работы был дан карт-бланш. Сегодня мир российского судейства играет по его правилам. Сколько это будет продолжаться? Давайте дождемся весенней части чемпионата, когда пойдут решающие матчи за вылет, стыки и призовые места. Тогда и можно будет дать ответ на этот вопрос.

Пока же, повторю, в сравнении с недавним прошлым ошибок стало меньше. И на этом фоне не выглядит таким уж вызывающим или ненормальным то, что судейские руководители не шли на контакт с клубами (тем более встречи с командами со временем начались), то, что экспертно-судейская комиссия в этом сезоне экспериментировала, поддерживая подавляющее число решений арбитров, то, что отсутствует вся медийная деятельность (в ней Мажич явно не нуждается), то, что недоволен «Зенит», регулярно направляющий жалобы в ЭСК и столь же регулярно получающий ответы в поддержку вердиктов рефери. Не будет никто придавать значения закону Любимова и особому отношению к некоторым судьям. Пока.

Были в нашем судействе итальянец Роберто Розетти (теперь он председатель судейского комитета УЕФА) и испанец Хосе Мария Гарсия Аранда Энсинар, венгры Виктор Кашшаи и Дьордь Ринг (возглавляют австрийских арбитров), португалец Витор Мануэл Мелу Перейра (весной возглавил египетских рефери) и финн Йоуни Хютия. Пришла очередь сербов Мажича и Джурджевича. Пока рулят они.

Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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