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Судейство

Сегодня, 11:15

Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча (футболисты и тренеры), ни зрители.

Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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Спартак

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