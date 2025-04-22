Россия получила почти 3 миллиона евро от УЕФА. Союз выплатил рекордные деньги клубам по всему континенту
УЕФА выплатил 233 миллиона евро командам по всей Европе. Эти деньги — компенсация за участие футболистов в турнирах сборных. Сумма распределялась между всеми членами организации: российским командам досталось почти три миллиона.
Что за льготы от УЕФА
Европейский футбольный союз компенсирует отсутствие игроков в расположении клубов из-за турниров сборных. Так, под Евро-2024 было подготовлено 140 миллионов евро, еще 93 оставили на Лигу наций и отборочные турниры. Итого получилось 233 миллиона — рекордная сумма за все время, что УЕФА выплачивает эти льготы. Деньги распределились между 901 клубом из всех 55 национальных ассоциаций, входящих в конфедерацию. Прошедший летом чемпионат Европы завершил финансовый цикл, который стартовал после финиша прошлого Евро.
Известны точные цифры, которые платились за каждого футболиста. Отсутствие в расположении команды из-за участия в матче Лиги наций или в отборочных турнирах УЕФА оценивалось в 3659 евро. На чемпионате Европы 2024 года суммы варьировались в соответствии с классификацией клубов от ФИФА и составили от 3395 до 10 187 евро в день.
Система выплат — результат взаимодействия УЕФА и Европейской клубной ассоциации (ECA). Как говорится на сайте союза, команды получают равную долю за каждого игрока, вышедшего на поле в турнирах сборных, а также закрепленную сумму за каждый день пребывания футболиста во время финальной части соревнований.
Показательный момент — из всех 233 миллионов деньги дошли даже до команд седьмого английского дивизиона и одного представителя полупрофессиональной десятой лиги, которая называется Yorkshire Amateur of England.
«Фантастически видеть, как клубы всех размеров и уровней по всей футбольной пирамиде получают финансовые награды за свою жизненно важную роль в развитии игроков, которые способствуют успеху наших национальных командных соревнований, включая очень удачный финальный турнир Евро-2024. Каждый успех наших соревнований является общим, и эта программа льгот — еще одно свидетельство этого принципа, признающего преданность тех, кто неустанно работает над тем, чтобы сделать европейский футбол величайшим видом спорта в мире. Когда он процветает, все выигрывают», — приводит сайт УЕФА слова президента организации Александера Чеферина.
Как деньги распределились между российскими клубами
Несмотря на отстранение сборной России от официальных турниров, до наших клубов добралось 2,7 миллиона евро. Дело в том, что финансовый цикл стартовал после Евро-2020, когда национальная команда еще участвовала в международных соревнованиях. Бан длится лишь с марта 2022 года.
Кроме того, клубы получают выплаты и за легионеров, которые отправляются в свои сборные во время международных пауз.
Больше всех досталось «Спартаку» — чуть больше 340 тысяч евро. Всего выплаты получили 23 клуба, не все из которых на текущий момент выступают в РПЛ. Например, 62 тысячи евро отправились тульскому «Арсеналу», 179,5 — «Сочи», 40 — «Тамбову».
Напомним, с марта 2022-го сборная России проводит только товарищеские встречи. Сейчас ее победная серия насчитывает восемь матчей.
В июне у национальной команды запланировано два матча: с Нигерией и Белоруссией.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6