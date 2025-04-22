В «Спартаке» почти не забивают россияне. Красно-белые — на дне рейтинга, в котором лидирует «Локомотив»
Россияне практически не забивают за «Спартак» в этом сезоне РПЛ, сообщает Opta. По данным портала, на счету отечественных футболистов московского клуба всего три гола — два у Наиля Умярова и один у Даниила Пруцева. Это худший результат среди всех клубов чемпионата России.
Лидеры «Спартака» — иностранцы
Красно-белые за 25 туров в этом сезоне РПЛ забили 48 мячей — на данный момент это четвертый результат в чемпионате. Согласно подсчетам Opta, 94% голов (45) оформили иностранцы. В первую очередь, конечно, речь о форварде Манфреде Угальде — на счету лучшего бомбардира клуба и лиги 16 мячей. На втором месте в команде идет Эсекьель Барко (11), тройку замыкает Тео Бонгонда (7).
Второй худшей командой по числу «российских» голов стал «Оренбург». Подопечные Владимира Слишковича в принципе забивают не очень много — всего 23 мяча в 25 турах, — и среди этих голов только четыре (17%) оформлены россиянами. Лучший бомбардир команды — Саид Сахархизан (7).
Замыкает тройку худших «Пари НН» — в составе команды Виктора Гончаренко россияне забили восемь мячей. Правда, всего на счету нижегородцев 19 голов в РПЛ, поэтому отечественные футболисты сделали из них почти половину (42%).
«Зенит» в порядке, «Локомотив» лидирует
Клубом с наибольшим количеством голов российского происхождения оказался «Локомотив». Команда Михаила Галактионова за 25 туров забила 42 мяча, из них 35 (83%) — на счету россиян. За столь высокий показатель следует благодарить Алексея Батракова (12) и Дмитрия Воробьева (8), а также бомбардиров с одним голом в активе — Тимофеева, Ракова, Морозова и других.
Второе место по количеству «отечественных» голов занял «Ростов» — в команде Джонатана Альбы россияне забили 27 мячей из 38 (71%). Лидерами стали Николай Комличенко и Максим Осипенко (по 8), а также Егор Голенков (5).
Третье место в списке занял ЦСКА — в команде Марко Николича в активе россиян 25 голов из 39 (64%). За армейцев больше всех отличились Тамерлан Мусаев (7), Иван Обляков (6) и Игорь Дивеев (5).
В «Зените» ситуация немного парадоксальная. Россияне там забили 19 мячей из 50 (38%), это средний результат. При этом почти полностью его сделали два человека — Максим Глушенков (9) и Андрей Мостовой (7). Лучший бомбардир команды Сергея Семака — аргентинец Лусиано Гонду (10).
При этом по вовлеченности россиян в голы команды лидирует «Факел». На счету воронежского коллектива всего 11 мячей в этом сезоне РПЛ, но 10 из них (90%) забили отечественные футболисты. Ни в одном другом коллективе таких показателей нет.
Количество «российских» голов в клубах РПЛ после 25-го тура
|
Клуб
|
Голы
|
Российские голы
|
% российских голов
|
Локомотив
|
42
|
35
|
83
|
Ростов
|
38
|
27
|
71
|
ЦСКА
|
39
|
25
|
64
|
Динамо
|
53
|
24
|
45
|
Акрон
|
31
|
21
|
67
|
Химки
|
28
|
20
|
71
|
Зенит
|
50
|
19
|
38
|
Крылья Советов
|
30
|
16
|
53
|
Динамо Махачкала
|
23
|
14
|
60
|
Ахмат
|
23
|
11
|
47
|
Факел
|
11
|
10
|
90
|
Краснодар
|
49
|
10
|
20
|
Рубин
|
32
|
9
|
28
|
Пари НН
|
19
|
8
|
42
|
Оренбург
|
23
|
4
|
17
|
Спартак
|
48
|
3
|
6
Данные Opta
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6