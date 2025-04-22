Что происходит? Нани может принять участие в матче легенд «Зенита» благодаря Данни и Виллаш-Боашу
25 мая «Зенит» отпразднует столетие клуба и проведет на «Газпром Арене» матч легенд с участием бывших игроков и тренеров команды. Официальный и полный список гостей еще не объявлен, но информация постепенно появляется.
Наибольшее удивление вызвал инсайд о возможном приглашении экс-звезды сборной Португалии, «МЮ», «Спортинга» и «Фенербахче» Нани. Говорят, что он может прилететь в Петербург.
Причем тут Нани?
По данным Legalbet, португалец сам изъявил желание поучаствовать в матче. 38-летний футболист получил позитивные отзывы о городе, «Зените» и его инфраструктуре от экс-игрока сине-бело-голубых Мигеля Данни и бывшего тренера Андре Виллаш-Боаша. Плюс Нани посещал Россию в 2017 году в период проведения Кубка конфедераций. После турнира у него остались приятные впечатления.
При этом пока точно неизвестно, прилетит ли Нани в Петербург. В зенитовских пабликах уже разгорелись споры о том, зачем клуб зовет на праздник игрока, не имеющего никакого отношения к команде.
Telegram-канал «Кафешка», например, обыграл новость шуткой: опубликовал составы «МЮ» и «Зенита» в матче за финал Суперкубка УЕФА-2008. Нани тогда вышел в основном составе манкунианцев и провел на поле 90 минут.
Еще несколько инсайдов
Кроме того, Legalbet сообщил: бывшие легионеры «Зенита» Данни, Доменико Кришито и Хави Гарсия приедут в Петербург с семьями. Свой приезд подтвердил и Виллаш-Боаш, занимающий пост президента «Порту».
Сыграть в Матче легенд может и Халк, если его отпустит «Атлетико Минейро». Дело в том, что 25 мая у команды запланирована игра против «Коринтианса».
Аксель Витсель и Лучано Спаллетти не смогут прилететь в Россию.
Кто точно сыграет в матче легенд «Зенита»
Пресс-служба клуба ранее раскрыла первые имена приглашенных: Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Мигель Данни, Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук. Также свое участие подтвердили Кристиан Нобоа и Виктор Файзулин.
По информации «СЭ», в Петербург еще должны прилететь Даниэл Кирицэ и Радек Ширл. Приглашения получили, но думают: Бранислав Иванович, Лука Джорджевич, Томаш Губочан и Милан Вьештица. Согласились ли Артем Дзюба и Игорь Денисов, пока неизвестно.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6