Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

22 апреля, 22:45

Что происходит? Нани может принять участие в матче легенд «Зенита» благодаря Данни и Виллаш-Боашу

Бывший футболист «МЮ» Нани может сыграть в матче легенд «Зенита»
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нани.
Фото Global Look Press
Вот это действительно неожиданно.

25 мая «Зенит» отпразднует столетие клуба и проведет на «Газпром Арене» матч легенд с участием бывших игроков и тренеров команды. Официальный и полный список гостей еще не объявлен, но информация постепенно появляется.

Наибольшее удивление вызвал инсайд о возможном приглашении экс-звезды сборной Португалии, «МЮ», «Спортинга» и «Фенербахче» Нани. Говорят, что он может прилететь в Петербург.

Причем тут Нани?

По данным Legalbet, португалец сам изъявил желание поучаствовать в матче. 38-летний футболист получил позитивные отзывы о городе, «Зените» и его инфраструктуре от экс-игрока сине-бело-голубых Мигеля Данни и бывшего тренера Андре Виллаш-Боаша. Плюс Нани посещал Россию в 2017 году в период проведения Кубка конфедераций. После турнира у него остались приятные впечатления.

При этом пока точно неизвестно, прилетит ли Нани в Петербург. В зенитовских пабликах уже разгорелись споры о том, зачем клуб зовет на праздник игрока, не имеющего никакого отношения к команде.

Telegram-канал «Кафешка», например, обыграл новость шуткой: опубликовал составы «МЮ» и «Зенита» в матче за финал Суперкубка УЕФА-2008. Нани тогда вышел в основном составе манкунианцев и провел на поле 90 минут.

Нани.
Фото Global Look Press

Еще несколько инсайдов

Кроме того, Legalbet сообщил: бывшие легионеры «Зенита» Данни, Доменико Кришито и Хави Гарсия приедут в Петербург с семьями. Свой приезд подтвердил и Виллаш-Боаш, занимающий пост президента «Порту».

Сыграть в Матче легенд может и Халк, если его отпустит «Атлетико Минейро». Дело в том, что 25 мая у команды запланирована игра против «Коринтианса».

Аксель Витсель и Лучано Спаллетти не смогут прилететь в Россию.

Кто точно сыграет в матче легенд «Зенита»

Пресс-служба клуба ранее раскрыла первые имена приглашенных: Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Мигель Данни, Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук. Также свое участие подтвердили Кристиан Нобоа и Виктор Файзулин.

По информации «СЭ», в Петербург еще должны прилететь Даниэл Кирицэ и Радек Ширл. Приглашения получили, но думают: Бранислав Иванович, Лука Джорджевич, Томаш Губочан и Милан Вьештица. Согласились ли Артем Дзюба и Игорь Денисов, пока неизвестно.

Луиш Нани (Нани)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
Суд вынес приговор по делу о сговоре гандболистов с бетторами
В Алматы умерли два участника полумарафона
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россия получила почти 3 миллиона евро от УЕФА. Союз выплатил рекордные деньги клубам по всему континенту

«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости