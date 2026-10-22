«Уверен, что до ухода на зимнюю паузу «Локомотив» будет в пятерке. Интервью Гильерме

О задачах «Локо», Сафонове и Батракове.

«СЭ» поговорил на полях форума «Россия — спортивная держава» с легендой «Локомотива» Маринато Гильерме, который сейчас работает координатором по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии железнодорожников.

Пока не готов быть спортивным директором

— Какие у вас футбольные воспоминания о Красноярске?

— Первый раз здесь был, кажется, в 2011 году на матче Кубка России . Потом уже в 2016-м, когда «Енисей» тренировал Андрей Тихонов.

— Вы сегодня в рамках сессии РФС говорили о своей работе в «Локо». Правда ли, что вы могли стать спортивным директором клуба?

— Нет. Но я бы и не согласился. Думаю, для меня это рано — очень большая ответственность. Тем более занять эту должность в таком большом клубе, как «Локомотив»... Я пока не готов к назначению на этот пост. Еще должен пройти много с точки зрения образования и опыта. Сейчас мне дают возможность его получить. И я получаю от этого большое удовольствие. В будущем, может , и смогу стать спортивным директором, но пока не готов.

— Еще, говорят, вы причастны к переговорам с Фассоном о переподписании его контракта.

— Переговоры я не вел. Скорее помогал с переводом. Никакие задачи в переговорах не решал. Только помощь с языком. А занимался переговорами руководитель клуба.

— Как, кстати, складываются ваши отношения с новым спортивным директором клуба Нариманом Акавовым ?

— Пока знакомимся. Он большой профессионал с огромным опытом скаутинга. Надеюсь, у него все будет хорошо в клубе и он проявит себя.

Андрей Мостовой (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Надо чуть потерпеть, чтобы новички адаптировались

— Что думаете о положении команды?

— У всех клубов бывает такой момент. У нас ушел Батраков, который играл последние два года очень большую роль. Были еще потери. Но «Локомотив» занимается усилением. Надо чуть потерпеть, чтобы новички адаптировались.

Сейчас мы были близки к победе над «Краснодаром». Очень хорошая игра. Так что надеюсь, что все вернется на свои места.

— Вы сказали про Батракова, но потери Карпукаса и Баринова в течение года тоже серьезные. Центр полузащиты полностью изменился.

— Да, это важные футболисты. Тем не менее игроки уходят всегда. Пришли новые, которые, по моему мнению, могут играть на таком же уровне. Просто нужно подождать. Думаю, все хорошо будет.

— На каком месте, по вашему мнению, нужно закончить первый отрезок сезона зимой?

— От «Локомотива» всегда требуется быть как можно выше в таблице — это топ-клуб. Ожидают от нас всегда многого. Сейчас самое главное, чтобы мы прошли этот период. Видно, что команда прибавила. Уверен, что до ухода на зимнюю паузу мы будем в первой пятерке.

Алексей Батраков. Фото ФК «Галатасарай»

Гол Батракова «Барселоне» — большое счастье для всей страны

— С какими эмоциями смотрели на первый гол Батракова за «Галатасарай» в ворота «Барселоны»?

— Я за Лешей, конечно, слежу. И это большое счастье, думаю, не только для «Локомотива», но и для всей страны. Леша очень стремился к этому и мечтал об этом. Главное, чтобы он продолжал развиваться. Идет адаптация. Надеюсь, мы увидим еще много его голов в Лиге чемпионов и чемпионате Турции.

— Есть ощущение, что за последние годы интерес к Лиге чемпионов в России сейчас наиболее высокий.

— Можно так сказать. Хочется, чтобы наши футболисты играли там и хорошо презентовали нашу страну.

— В прошлом сезоне Матвей Сафонов выиграл место в основе «ПСЖ», а в этом должен его удерживать. Как считаете, психологически это сложнее?

— Могу сказать, что он молодец. Матвей — вратарь с очень сильной менталкой. Когда он переходил в «ПСЖ», я был уверен, что самое сложн ое для него - туда попасть. А с остальным он справился и дождался своей возможности. Сейчас Сафонов уже второй сезон подряд играет на очень высоком уровне — даже заслужил попасть в топ лучших вратарей мира. Возвращаясь к вашему вопросу ... Надеюсь, что он удержит эту планку. Верю, что продолжит свою карьеру в «ПСЖ» успешно.

— Вряд ли Матвей сможет выиграть награду лучшему голкиперу сезона. Но на какое бы место лично вы его поставили?

— В топ-5 войти может.

— Из-за достижений клуба или личных качеств?

— В совокупности. Не может быть такого, что тебя номинировали на такую награду, если команда играла плохо. Но здесь все совпало, поэтому Сафонов в этом списке.

— Если говорить про РПЛ, какие вратари входят в ваш топ-3?