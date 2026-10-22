«Уверен, что до ухода на зимнюю паузу «Локомотив» будет в пятерке. Интервью Гильерме
«СЭ» поговорил на полях форума «Россия — спортивная держава» с легендой «Локомотива» Маринато Гильерме, который сейчас работает координатором по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии железнодорожников.
Пока не готов быть спортивным директором
— Какие у вас футбольные воспоминания о Красноярске?
— Первый раз здесь был, кажется, в 2011 году на матче Кубка России. Потом уже в 2016-м, когда «Енисей» тренировал Андрей Тихонов.
— Вы сегодня в рамках сессии РФС говорили о своей работе в «Локо». Правда ли, что вы могли стать спортивным директором клуба?
— Нет. Но я бы и не согласился. Думаю, для меня это рано — очень большая ответственность. Тем более занять эту должность в таком большом клубе, как «Локомотив»... Я пока не готов к назначению на этот пост. Еще должен пройти много с точки зрения образования и опыта. Сейчас мне дают возможность его получить. И я получаю от этого большое удовольствие. В будущем, может, и смогу стать спортивным директором, но пока не готов.
— Еще, говорят, вы причастны к переговорам с Фассоном о переподписании его контракта.
— Переговоры я не вел. Скорее помогал с переводом. Никакие задачи в переговорах не решал. Только помощь с языком. А занимался переговорами руководитель клуба.
— Как, кстати, складываются ваши отношения с новым спортивным директором клуба Нариманом Акавовым?
— Пока знакомимся. Он большой профессионал с огромным опытом скаутинга. Надеюсь, у него все будет хорошо в клубе и он проявит себя.
Надо чуть потерпеть, чтобы новички адаптировались
— Что думаете о положении команды?
— У всех клубов бывает такой момент. У нас ушел Батраков, который играл последние два года очень большую роль. Были еще потери. Но «Локомотив» занимается усилением. Надо чуть потерпеть, чтобы новички адаптировались.
Сейчас мы были близки к победе над «Краснодаром». Очень хорошая игра. Так что надеюсь, что все вернется на свои места.
— Вы сказали про Батракова, но потери Карпукаса и Баринова в течение года тоже серьезные. Центр полузащиты полностью изменился.
— Да, это важные футболисты. Тем не менее игроки уходят всегда. Пришли новые, которые, по моему мнению, могут играть на таком же уровне. Просто нужно подождать. Думаю, все хорошо будет.
— На каком месте, по вашему мнению, нужно закончить первый отрезок сезона зимой?
— От «Локомотива» всегда требуется быть как можно выше в таблице — это топ-клуб. Ожидают от нас всегда многого. Сейчас самое главное, чтобы мы прошли этот период. Видно, что команда прибавила. Уверен, что до ухода на зимнюю паузу мы будем в первой пятерке.
Гол Батракова «Барселоне» — большое счастье для всей страны
— С какими эмоциями смотрели на первый гол Батракова за «Галатасарай» в ворота «Барселоны»?
— Я за Лешей, конечно, слежу. И это большое счастье, думаю, не только для «Локомотива», но и для всей страны. Леша очень стремился к этому и мечтал об этом. Главное, чтобы он продолжал развиваться. Идет адаптация. Надеюсь, мы увидим еще много его голов в Лиге чемпионов и чемпионате Турции.
— Есть ощущение, что за последние годы интерес к Лиге чемпионов в России сейчас наиболее высокий.
— Можно так сказать. Хочется, чтобы наши футболисты играли там и хорошо презентовали нашу страну.
— В прошлом сезоне Матвей Сафонов выиграл место в основе «ПСЖ», а в этом должен его удерживать. Как считаете, психологически это сложнее?
— Могу сказать, что он молодец. Матвей — вратарь с очень сильной менталкой. Когда он переходил в «ПСЖ», я был уверен, что самое сложное для него - туда попасть. А с остальным он справился и дождался своей возможности. Сейчас Сафонов уже второй сезон подряд играет на очень высоком уровне — даже заслужил попасть в топ лучших вратарей мира. Возвращаясь к вашему вопросу... Надеюсь, что он удержит эту планку. Верю, что продолжит свою карьеру в «ПСЖ» успешно.
— Вряд ли Матвей сможет выиграть награду лучшему голкиперу сезона. Но на какое бы место лично вы его поставили?
— В топ-5 войти может.
— Из-за достижений клуба или личных качеств?
— В совокупности. Не может быть такого, что тебя номинировали на такую награду, если команда играла плохо. Но здесь все совпало, поэтому Сафонов в этом списке.
— Если говорить про РПЛ, какие вратари входят в ваш топ-3?
— Митрюшкин, Агкацев и пара вратарей ЦСКА: Бориско и Тороп.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1