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Маринато Гильерме — о будущем Локомотива, уходе Батракова, игре Сафонова в ПСЖ и лучших вратарях РПЛ: интервью

«Уверен, что до ухода на зимнюю паузу «Локомотив» будет в пятерке. Интервью Гильерме

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Маринато Гильерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
О задачах «Локо», Сафонове и Батракове.

«СЭ» поговорил на полях форума «Россия — спортивная держава» с легендой «Локомотива» Маринато Гильерме, который сейчас работает координатором по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии железнодорожников.

Пока не готов быть спортивным директором

— Какие у вас футбольные воспоминания о Красноярске?

— Первый раз здесь был, кажется, в 2011 году на матче Кубка России. Потом уже в 2016, когда «Енисей» тренировал Андрей Тихонов.

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— Вы сегодня в рамках сессии РФС говорили о своей работе в «Локо». Правда ли, что вы могли стать спортивным директором клуба?

— Нет. Но я бы и не согласился. Думаю, для меня это рано — очень большая ответственность. Тем более занять эту должность в таком большом клубе, как «Локомотив»... Я пока не готов к назначению на этот пост. Еще должен пройти много с точки зрения образования и опыта. Сейчас мне дают возможность его получить. И я получаю от этого большое удовольствие. В будущем, может, и смогу стать спортивным директором, но пока не готов.

Еще, говорят, вы причастны к переговорам с Фассоном о переподписании его контракта.

— Переговоры я не вел. Скорее помогал с переводом. Никакие задачи в переговорах не решал. Только помощь с языком. А занимался переговорами руководитель клуба.

— Как, кстати, складываются ваши отношения с новым спортивным директором клуба Нариманом Акавовым?

— Пока знакомимся. Он большой профессионал с огромным опытом скаутинга. Надеюсь, у него все будет хорошо в клубе и он проявит себя.

Андрей Мостовой (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Надо чуть потерпеть, чтобы новички адаптировались

— Что думаете о положении команды?

— У всех клубов бывает такой момент. У нас ушел Батраков, который играл последние два года очень большую роль. Были еще потери. Но «Локомотив» занимается усилением. Надо чуть потерпеть, чтобы новички адаптировались.

Сейчас мы были близки к победе над «Краснодаром». Очень хорошая игра. Так что надеюсь, что все вернется на свои места.

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— Вы сказали про Батракова, но потери Карпукаса и Баринова в течение года тоже серьезные. Центр полузащиты полностью изменился.

— Да, это важные футболисты. Тем не менее игроки уходят всегда. Пришли новые, которые, по моему мнению, могут играть на таком же уровне. Просто нужно подождать. Думаю, все хорошо будет.

— На каком месте, по вашему мнению, нужно закончить первый отрезок сезона зимой?

— От «Локомотива» всегда требуется быть как можно выше в таблице — это топ-клуб. Ожидают от нас всегда многого. Сейчас самое главное, чтобы мы прошли этот период. Видно, что команда прибавила. Уверен, что до ухода на зимнюю паузу мы будем в первой пятерке.

Алексей Батраков.
Фото ФК «Галатасарай»

Гол Батракова «Барселоне» — большое счастье для всей страны

— С какими эмоциями смотрели на первый гол Батракова за «Галатасарай» в ворота «Барселоны»?

— Я за Лешей, конечно, слежу. И это большое счастье, думаю, не только для «Локомотива», но и для всей страны. Леша очень стремился к этому и мечтал об этом. Главное, чтобы он продолжал развиваться. Идет адаптация. Надеюсь, мы увидим еще много его голов в Лиге чемпионов и чемпионате Турции.

— Есть ощущение, что за последние годы интерес к Лиге чемпионов в России сейчас наиболее высокий.

— Можно так сказать. Хочется, чтобы наши футболисты играли там и хорошо презентовали нашу страну.

— В прошлом сезоне Матвей Сафонов выиграл место в основе «ПСЖ», а в этом должен его удерживать. Как считаете, психологически это сложнее?

— Могу сказать, что он молодец. Матвей — вратарь с очень сильной менталкой. Когда он переходил в «ПСЖ», я был уверен, что самое сложное для него - туда попасть. А с остальным он справился и дождался своей возможности. Сейчас Сафонов уже второй сезон подряд играет на очень высоком уровне — даже заслужил попасть в топ лучших вратарей мира. Возвращаясь к вашему вопросу... Надеюсь, что он удержит эту планку. Верю, что продолжит свою карьеру в «ПСЖ» успешно.

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— Вряд ли Матвей сможет выиграть награду лучшему голкиперу сезона. Но на какое бы место лично вы его поставили?

— В топ-5 войти может.

— Из-за достижений клуба или личных качеств?

— В совокупности. Не может быть такого, что тебя номинировали на такую награду, если команда играла плохо. Но здесь все совпало, поэтому Сафонов в этом списке.

Если говорить про РПЛ, какие вратари входят в ваш топ-3?

— Митрюшкин, Агкацев и пара вратарей ЦСКА: Бориско и Тороп.

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Алексей Батраков
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

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Спартак

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