«Ростов» разгоняется — у Карпина вторая сухая победа подряд! А что с атакой у «Локомотива»?
Матчи «Ростова» и «Локомотива» никогда не бывают скучными. Чудесные спасения пятой точкой на миллионы просмотров в соцсетях, хет-трики и разгромы — так обычно все проходит. Учитывая, что южане начали выбираться из мрачного кризиса, уверенно разгромив «Ахмат» (3:0), а в составе «Локо» опять приехал Артем Дзюба, огонь ожидался и на этот раз. И команды не подвели — правда, это отразилось на всем (качество игры, сюжет и число моментов), кроме количества голов.
Составами тренеры не удивили совершенно. Хозяева уже классически выпустили в старте Егора Голенкова, очень полезного в последнее время; травмированного Миронова сменил Щетинин. «Локомотив» же, разумеется, выставил убийственную (правда, в последнее время чуть менее) тройку Пиняев — Дзюба — Глушенков. Седьмой номер гостей прошлой весной забил «Ростову» три мяча на выезде, поэтому к нему было приковано особое внимание.
Первый гол вживую увидели не все болельщики на стадионе, потому что раскачиваться футболисты не стали. Желто-синие сразу же после свистка побежали к штрафной «Локомотива» и, почти не дав гостям потрогать мяч, открыли счет. Отличился Кирилл Щетинин после длительной, почти бесконечной перепасовки с партнерами в штрафной.
Впрочем, никакого нокаута с «Локомотивом» не случилось — уже через несколько минут команда Михаила Галактионова заработала угловой, а после неудачного розыгрыша продолжила действовать спокойно и без паники.
А паниковать, если честно, причина была — «Ростов» давил. Но, будто бы еще опасаясь своего «проклятья 2:0», при котором, побеждая в два мяча, южане часто упускали победу в этом сезоне, второй гол никак не забивали. Даже в железных моментах, будь то выход один на один Ионова (да, был офсайд, но распорядиться можно было лучше), плотный удар Глебова, непопадание по пустым Щетинина и снова промах Ионова, но с метра (и опять из офсайда).
Реализуй футболисты Карпина хотя бы часть своих моментов, игру можно было бы заканчивать к перерыву с разгромным счетом. Но вместо этого в матче появилась интрига, особенно когда «Локо» начал постепенно выбираться из осторожной обороны и раз за разом подходить к чужим воротам.
В первом же опасном моменте гостей близок к юбилейному голу в ворота «Ростова» был Артем Дзюба. Он приехал с девятью мячами в этом противостоянии — десятый мог вонзить пяткой, но чуть промахнулся. У Сергея Пиняева тоже был шанс сравнять опаснейшим ударом, но выстрел парировал Сергей Песьяков.
То, что после перерыва «Ростов» так искрить уже не будет, было очевидно, но это оказалось полуправдой. И коснулось обеих команд. Во втором тайме острые атаки ненадолго иссякли, но возобновились качественными эпизодами. Сначала Глушенков убежал и забил «Ростову» — гол отменили из-за офсайда; потом Мохеби ответил тем же — и с аналогичным исходом: вне игры.
Хорошие шансы были и у Миранчука, и у Голенкова, но счет так и не изменился. Более того, «Локомотив» в концовке даже не хватило на навал: острая игра образца первого тайма окончательно перешла в толкотню, борьбу и постоянные фолы.
1:0 — «Ростов» одержал вторую победу подряд (и снова сухую). «Локо» же не побеждает уже три матча кряду, а забивал последний раз в 10-м туре — в ворота «Пари НН».
Галактионову есть о чем подумать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1