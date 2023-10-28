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«Ростов» разгоняется — у Карпина вторая сухая победа подряд! А что с атакой у «Локомотива»?

«Ростов» обыграл «Локомотив» в РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Ростова» радуются победе над «Локомотивом».
Фото ФК «Ростов»
Команда Галактионова снова без голов.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
Локомотив

Матчи «Ростова» и «Локомотива» никогда не бывают скучными. Чудесные спасения пятой точкой на миллионы просмотров в соцсетях, хет-трики и разгромы — так обычно все проходит. Учитывая, что южане начали выбираться из мрачного кризиса, уверенно разгромив «Ахмат» (3:0), а в составе «Локо» опять приехал Артем Дзюба, огонь ожидался и на этот раз. И команды не подвели — правда, это отразилось на всем (качество игры, сюжет и число моментов), кроме количества голов.

Составами тренеры не удивили совершенно. Хозяева уже классически выпустили в старте Егора Голенкова, очень полезного в последнее время; травмированного Миронова сменил Щетинин. «Локомотив» же, разумеется, выставил убийственную (правда, в последнее время чуть менее) тройку Пиняев — Дзюба — Глушенков. Седьмой номер гостей прошлой весной забил «Ростову» три мяча на выезде, поэтому к нему было приковано особое внимание.

Первый гол вживую увидели не все болельщики на стадионе, потому что раскачиваться футболисты не стали. Желто-синие сразу же после свистка побежали к штрафной «Локомотива» и, почти не дав гостям потрогать мяч, открыли счет. Отличился Кирилл Щетинин после длительной, почти бесконечной перепасовки с партнерами в штрафной.

Впрочем, никакого нокаута с «Локомотивом» не случилось — уже через несколько минут команда Михаила Галактионова заработала угловой, а после неудачного розыгрыша продолжила действовать спокойно и без паники.

А паниковать, если честно, причина была — «Ростов» давил. Но, будто бы еще опасаясь своего «проклятья 2:0», при котором, побеждая в два мяча, южане часто упускали победу в этом сезоне, второй гол никак не забивали. Даже в железных моментах, будь то выход один на один Ионова (да, был офсайд, но распорядиться можно было лучше), плотный удар Глебова, непопадание по пустым Щетинина и снова промах Ионова, но с метра (и опять из офсайда).

Реализуй футболисты Карпина хотя бы часть своих моментов, игру можно было бы заканчивать к перерыву с разгромным счетом. Но вместо этого в матче появилась интрига, особенно когда «Локо» начал постепенно выбираться из осторожной обороны и раз за разом подходить к чужим воротам.

Егор Голенков и&nbsp;Артем Дзюба. «Ростов» обыграл «Локомотив». Онлайн-трансляция матча

В первом же опасном моменте гостей близок к юбилейному голу в ворота «Ростова» был Артем Дзюба. Он приехал с девятью мячами в этом противостоянии — десятый мог вонзить пяткой, но чуть промахнулся. У Сергея Пиняева тоже был шанс сравнять опаснейшим ударом, но выстрел парировал Сергей Песьяков.

То, что после перерыва «Ростов» так искрить уже не будет, было очевидно, но это оказалось полуправдой. И коснулось обеих команд. Во втором тайме острые атаки ненадолго иссякли, но возобновились качественными эпизодами. Сначала Глушенков убежал и забил «Ростову» — гол отменили из-за офсайда; потом Мохеби ответил тем же — и с аналогичным исходом: вне игры.

Хорошие шансы были и у Миранчука, и у Голенкова, но счет так и не изменился. Более того, «Локомотив» в концовке даже не хватило на навал: острая игра образца первого тайма окончательно перешла в толкотню, борьбу и постоянные фолы.

1:0 — «Ростов» одержал вторую победу подряд (и снова сухую). «Локо» же не побеждает уже три матча кряду, а забивал последний раз в 10-м туре — в ворота «Пари НН».

Галактионову есть о чем подумать.

Валерий Карпин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
2
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2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
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 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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