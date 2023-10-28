«Спартак» — красная тряпка. Мы должны быть хищниками, которые ее разрывают!» Абаскаль и Ташуев — о победе «Факела»

Пресс-конференция после поражения красно-белых в Воронеже.

На разминке попросил игроков как можно меньше уничтожать поле

— Хотелось победить, — сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — К сожалению, две индивидуальные ошибки нам очень дорого стоили. В первом эпизоде случились пенальти и удаление, во втором тоже можно было избежать гола... Конечно, в таких условиях играть трудно. Очевидно, что к подобным матчам невозможно подготовиться. Мы должны принять это поражение и двигаться вперед. Такое случается — снег, холод, жара. Сегодня трудно анализировать именно футбол. Нет спектакля, нет шоу.

— Известно ли, когда вернется Квинси Промес?

—У Промеса мышечная перегрузка. Скоро он будет в нашем распоряжении, он работает над этим. Но в матче с «Краснодаром» рисковать не будем.

— Что с состоянием Георгия Джикии?

— У него что-то с ребрами, будем смотреть. Легкое повреждение. Думаю, в ближайшие дни он вернется к тренировкам.

— Вы с первой минуты общались с игроками — что-то пошло не по плану?

— Все дело в адаптации к условиям. На разминке попросил игроков как можно меньше уничтожать поле, иначе совсем не получится играть в футбол. Просил упрощать игру. Как только мы стали это делать, мяч начал доходить до наших вингеров — были хорошие моменты, мы доходили до штрафной. Но, к сожалению, не смогли завершить моменты. Матч мог завершиться со счетом 0:0, но завершился таким образом. К счастью, смогли избежать травм.

— Как оцените игру «Факела»?

—В таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда чемпионата. У них два сильных и мощных форварда. Есть футболисты, которые хороши в борьбе. Видел «Факел» и в других играх — они были лучше, чем сегодня. Там новый тренер, болельщики поддерживают и дома, и в гостях. Очень неудобный соперник, который способен играть в интересный футбол. Но сегодня этого, конечно, не было.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Мостовой сказал, что я переиграл Абаскаля? Он разбирается в футболе

— Ваши эмоции от игры? — первый вопрос главному тренеру "Факела" Сергею Ташуеву.

— Эмоции были в раздевалке у ребят. Они радовались, довольны победой. Мы тоже довольны, но в первую очередь, командой. Надо много работать — за это футболисты получают зарплату, а болельщики приходят в театр. Мы проделали хорошую работу, заслуженно победили. План на матч сработал практически полностью. Мы понимали, какое поле. Получалось комбинировать, было достаточно много моментов. Ребята вели борьбу до конца, чувствовалась высокая интенсивность в игре. Поздравляю болельщиков с победой!

— Какие слова вы нашли перед матчем для ребят?

— «Спартак» для всех — это красная тряпка. Мы должны быть хищниками, которые ее разрывают. Это ментальность. Мы должны стараться доминировать, высоко прессинговать. Важно было, чтобы футболисты чувствовали себя раскрепощенно, не боялись играть. Структуру надо ломать. Если мы играем в футбол, в котором надежда на [чужие] ошибки, становится тяжело.

— «Спартак» для вас удобный соперник...

— Не проиграл ни одного матча. Помню, была ничья в Нальчике. А так, обыгрывал часто, получается. План на игру выполнялся.

— Почему сегодня «Спартак» ничего не смог создать?

— Мы понимали уровень футболистов «Спартака». Они играют с мячом, на быстрых полях. Мы тоже хотели владеть инициативой, доминировать. Хотели заставить «Спартак» бегать за нами. Мы должны бежать вперед, чтобы за нами следовали. Концепция — измотать соперника, создавать давление. «Спартаку» было сложно, они к этому не привыкли. Поле тяжелое.

— Что с газоном?

— Сказалась погода, к сожалению. Например, в матче с ЦСКА все было нормально... Мы вчера не тренировались вообще, не было возможности.

— Улажена ли ситуация с Игорем Калининым?

— На сайте все написано. Это внутренние моменты. Журналисты хотят увидеть, что внутри — это ваша работа.

— Мостовой считает, что вы переиграли Абаскаля как тренера. Согласны?

— Мостовой — достаточно известный игрок, он разбирается в футболе.