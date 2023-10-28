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«Спартак» по делу проиграл на «болоте» в Воронеже. Но это не повод увольнять Абаскаля

«Спартак» на выезде проиграл «Факелу»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Игровой эпизод в матче «Факел» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Потеряли Бабича и важные очки.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:0
Спартак

«Спартак» еще в августе представил третий комплект формы — красно-черный, с отсылкой к 25-летию легендарного противостояния с «Аяксом». Нарядный комплект в «Спартаке» приберегли к игре в Воронеже.

Выставленный Гильермо Абаскалем состав был вполне предсказуем и вопросов не вызвал. Довольно непривычная формулировка для этого сезона: в этом компоненте стабильности «Спартаку» явно недоставало. Снова в старте вышел Соболев: тема завтраков, похоже, исчерпана. В Москве остался Промес, получивший повреждение в прошлом туре, и его заменил Бонгонда, а Медине Абаскаль предпочел Игнатова. Не приехал в Воронеж и Джикия: повреждение ребер. Кто-то даже сопоставил это с тем, что Абаскаль в последнее время стал захаживать на тренировки спартаковских регбистов.

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Люди лопатами выгребали воду из штрафной — так выглядели последние приготовления к матчу. Поле в Воронеже и так мягкое и медленное, а тут его две недели поливало дождями и засыпало снегом. Естественно, состояние газона стало главным обстоятельством этой игры. «Спартак» стилизовал форму под 90-е и получил поле в худших традициях тех лет.

Сергей Ташуев и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Факел» в большинстве обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Онлайн-трансляция матча

Первый тайм показал, что «Факел» лучше приспособился к таким условиям. Главный момент первой половины — удар Маркова в штангу: мяч в прямом смысле слова приплыл в стойку и отскочил в руки Максименко. Да и в целом у хозяев неплохо проходило, если говорить языком Ташуева, «владение в атаку«. «Спартак» почему-то не сразу понял, что выходить из обороны в пас и увлекаться комбинациями на этом газоне бесполезно. Впереди был Соболев, но забросы на него шли реже, чем того требовала ситуация.

Каких-то существенных изменений в игре во втором тайме не произошло. Отметим появление защитника «Факела» Калинина, который на прошлой неделе оказался в центре весьма необычного скандала — он отказался выходить на замену, и эту историю вынес сам клуб, отчитавший своего игрока.

Ну а в этом матче все решил один эпизод в середине второго тайма. Бабич неаккуратно махнул ногой в своей штрафной и врезал по лицу Маркову. Вторая желтая сербу и пенальти в ворота «Спартака». Пострадавший Марков с 11 метров не промахнулся. Кстати, форварду «Факела» тут же припомнили эпизод из предыдущего тура, когда он чуть не сломал ногу игроку «Оренбурга» Флорентину. Точнее, припомнили этот момент не самому Маркову, а судье Карасеву, который не показал очевидную красную за дикий фол.

У «Спартака» оставалось 20 минут, 10 игроков и практически убитое поле. Абаскаль провел множество замен, но вышедшие игроки так и не поняли, как действовать на этом газоне. Ни навала от «Спартака», ни каких-то осмысленных атак — ничего этого не было. «Факел», наоборот, поймал кураж и пошел забивать второй. И забил — Моцпан продавил Хлусевича и прострелил, Якимов продлил пяткой, Максимов внес мяч в ворота из вратарской.

Знаковая победа для «Факела» над «Спартаком», первая с 2000 года. Воронежу — почет и уважение. И за этот матч, и за уже сформировавшуюся серию из четырех игр без поражений, в которых было одержано три победы. Воронеж почти наверняка закончит тур за пределами зоны стыков — тренерская перестановка дала максимально быстрый эффект.

Ну а вокруг «Спартака» разгорится очередная истерика. Это неизбежно. Хотя неправильно было бы использовать эту неудачу как аргумент в пользу желанной многими отставки Абаскаля. Он ведь все же футболом занимается, а не борьбой в грязи. Хотя этот результат укладывается в тенденцию. «Спартак» очень плох на выезде: это уже четвертое поражение в гостях подряд, и в трех матчах кряду красно-белые не могут забить.

Интересно только, увидим ли мы еще на игроках «Спартака» эту форму. Могут признать нефартовой и запрятать в самый дальний шкаф.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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