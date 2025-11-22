Как изменился Барко: больше не отвечает за магию на поле, но по-прежнему очень важен для «Спартака»

Повлияли трансфер Жедсона, Станкович и проблемы в семье.

«Спартак» закончил первый круг РПЛ на шестом месте — и, кажется, для попадания хотя бы в тройку ему не хватает большего влияния своей главной звезды прошлого сезона. Почему Эсекьель Барко перестал сверкать в каждой игре и сильно сдал в результативности? А главное — продолжает ли задавать вектор атакам красно-белых? Давайте разбираться!

Даже в плохой форме Барко — один из лучших плеймейкеров РПЛ

Барко проводит на поле почти столько же времени, как и в прошлом году — 1255 минут в первом круге этого сезона против 1239 в РПЛ-2024/25. Хотя иногда уходит слишком рано, как, например, в игре с «Оренбургом», когда Станкович убрал аргентинца сразу после перерыва. Но ключевая проблема в другом — Эсекьель перестал давать привычный объем голевых действий.

И если по забитым мячам все неплохо, особенно когда у «Спартака» есть стандарты, то ассисты просели — их в три раза меньше по сравнению с прошлым годом.

Естественно, надо не забывать, что главное преимущество аргентинца не в голах и последнем пасе, а в управлении игрой. Барко умело дирижирует темпом, склеивает командные взаимодействия и при необходимости растягивает атакующие построения. А благодаря классу и исполнительскому мастерству может решить эпизод или принести важные очки — например, как в сложнейшем матче с «Ростовом» (1:1).

При этом Барко начинает часто влиять на результат и в обратную сторону: здесь и результативная ошибка с «Краснодаром», и смазанный пенальти в концовке с «Зенитом». Один из голов в дерби с ЦСКА тоже частично на его совести. Так что Эсекьель все же сбавил в некоторых важных компонентах игры — как атакующих, так и защитных.

Важно помнить, что Барко в идеальной форме — один из лучших творцов РПЛ, обладающий качествами топ-футболиста. И даже в нынешнем состоянии латиноамериканец находится около топ-3 игроков РПЛ по созданным голевым моментам. Их у Эсекьеля 14 — первый результат в «Спартаке».

Кроме того, 26-летний полузащитник заработал на себе наибольшее количество фолов (46, на восемь больше, чем Мирлинд Даку), он — третий по передачам под удар (25, больше только у Батракова и Сперцяна) и входит в тройку лучших по удачным обводкам, но с космическим отрывом по их проценту.

Также Эсекьель по итогам первого круга стал лидером по точным пасам на чужой трети поля (269). За ним расположились Вендел (241) и Иван Обляков (213). А по общему числу точных передач Барко — третий. Хотя это скорее спартаковская тенденция, а не феномен аргентинца — в топ-5 по этому показателю попали три представителя красно-белых.

Так что даже несмотря на более скромную роль Барко в «Спартаке» по сравнению с прошлым сезоном, это все равно элитный футболист не только для отдельно взятой команды, но и для всего чемпионата.

Барко редко играет на самой комфортной позиции — и это одна из главных причин спада

В 22 матчах текущего сезона Деян Станкович использовал шесть различных схем. Само собой, в современном футболе это скорее лишь графическая помощь болельщику для понимания построений команды, но как минимум большинство игроков придерживаются вверенной им позиции перед стартовым свистком.

Идеальное расположение Барко — под нападающими. «Десяткой» Эсекьель играет в привычный футбол, когда может и разрывать впереди, и оттягиваться для помощи обороне или «глубокого» приема мяча. Остальное — вторично, будет ли это ромб, классическая 4-3-3 или схема с активными латералями.

Но серб почему-то решил отодвинуть своего главного плеймейкера вглубь поля. Там он максимально часто подбирал мяч и в стиле Лео Месси пытался протиснуться с ним сквозь все оборонительные построения соперника — получалось не всегда удачно. Гораздо интереснее смотрелось, когда южноамериканец активно включался в игру в радиусе 7-10 метров от чужой штрафной и оттуда пытался разыграть выгодную комбинацию — или пройти нескольких партнеров с последующим обострением.

Периодически Деян пробовал аргентинского хавбека на левом фланге — выпускал его там со старта или перемещал по ходу матча. Выходило с переменным успехом, хотя на этой позиции Эсекьеля часто использовали в «Ривер Плейт» и «Атланте».

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандес (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жедсон «украл» часть полезных действий у Барко

Когда в «Спартаке» появился Жедсон Фернандеш, многие посчитали его клоном Барко по игровому стилю и большинству ключевых характеристик. Вероятно, трансфер португальца как раз и оформлялся под скорый отъезд южноамериканца, которого слухи отправляли обратно в Аргентину. Было понимание, что Жедсон сможет частично скопировать Эсекьеля без потери качества. Но Барко остался, тем самым вынудив Станковича придумывать: как правильно разместить на поле того и другого, сочетая лучшие качества обоих?

Иногда серб даже менял роли своих основных созидательных игроков в определенных матчах. Так, Фернандеш мог передвинуться чуть выше, а Барко уходил в полуфланг, либо оставался рядом. И все равно Эсекьель в «Спартаке» Деяна получал чуть больше свободы, чем Фернандеш, который из-за позиции и задач вынужден следить и за игрой в обороне.

И все же при подключениях Жедсона к атакам Барко моментами теряет полноценный контроль над финальной третью поля. Это сильно помогает самому «Спартаку», но немного вредит аргентинцу, который лишается части голевых действий. Перед стартом второго круга РПЛ оба спартаковца имеют по четыре гола и два ассиста — идеальный баланс.

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аргентинец и правда может уехать?

Уход Эсекьеля действительно активно обсуждался в летнее трансферное окно. Им активно интересовались «Фламенго», «Гремио» и другие южноамериканские клубы. Все это подогревалось новостями про развод и ультиматум жены из-за ребенка. Однако, по слухам, пара рассталась еще в феврале, а хавбек думал об отъезде из России только из-за того, что хотел видеться с ребенком чаще, чем раз в полгода.

На фоне всех сплетен Барко заявил: «Могу сказать только одно: вот он я, по-прежнему здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом. Повторю то, с чего начал: радуюсь каждому дню с командой».

Последние инсайды о трансфере аргентинца не самые радостные для фанатов красно-белых: зимой Эсекьель якобы хочет вернуться в «Индепендьенте», в котором начинал карьеру. И это желание только усилилось после отставки Деяна Станковича, к которому футболист относился с огромным уважением. В «Спартаке» при этом не горят желанием расставаться с латиноамериканцем и уже предложили ему новый трехлетний контракт.

Официально о переговорах ничего не известно, но будущее Барко, а также его новая роль после смены главного тренера остаются ключевыми вопросами, от которых зависит игра «Спартака».

Вероятно, что часть ответов мы получим уже в сегодняшнем дерби с ЦСКА. Не пропустите!