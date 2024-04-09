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Сегодня, 14:15

Еженедельный рейтинг лучших игроков РПЛ: Сперцян и Кордоба — в топ-3, Бителло потерял пять позиций

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 23-го тура
Отдел футбола «СЭ»
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Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Бителло
Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Бителло.
Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 16 матчей.

По итогам 22 сыгранных туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

Лучшие футболисты РПЛ-2023/24 по итогам 23 туров

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,40 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Остается лучшим бомбардиром чемпионата России, но не забивает уже в двух матчах подряд, поэтому его преимущество над конкурентами начинает подтаивать.

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,38

«Краснодар» впервые победил этой весной, а его лидер забил эффектный гол со штрафного.

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3. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,34

Вернул прежнюю форму: дубль колумбийца помог «Краснодару» обыграть «Пари НН», а самому Кордобе — сократить отставание от Кассьерры.

4. Вендел («Зенит») — 6,33

Провел не лучший матч против «Балтики»: не был так ярок, как обычно, да еще и получил ненужную желтую карточку, из-за которой пропустит матч с «Краснодаром».

5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27

Близок к возвращению на поле.

6. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,24

Пропускал матч с «Ахматом» из-за перебора предупреждений.

7. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,22

Не играл против «Балтики», но вернется в строй в Краснодаре.

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8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,21

Вышел на поле под конец матча с «Факелом» и напрямую поучаствовал в четвертом голе, отвоевав мяч недалеко от штрафной.

9. Бителло («Динамо») — 6,20

Слабо сыграл со «Спартаком», поэтому рухнул в нашем рейтинге с четвертого места.

10. Квинси Промес («Спартак») — 6,18

Все еще недоступен и вот-вот покинет место в верхней десятке рейтинга «СЭ».

Символическая сборная 23-го тура РПЛ по оценкам «СЭ»
Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Бителло
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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