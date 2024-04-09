Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 16 матчей.

По итогам 22 сыгранных туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,40 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Остается лучшим бомбардиром чемпионата России, но не забивает уже в двух матчах подряд, поэтому его преимущество над конкурентами начинает подтаивать.

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,38

«Краснодар» впервые победил этой весной, а его лидер забил эффектный гол со штрафного.

3. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,34

Вернул прежнюю форму: дубль колумбийца помог «Краснодару» обыграть «Пари НН», а самому Кордобе — сократить отставание от Кассьерры.

4. Вендел («Зенит») — 6,33

Провел не лучший матч против «Балтики»: не был так ярок, как обычно, да еще и получил ненужную желтую карточку, из-за которой пропустит матч с «Краснодаром».

5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27

Близок к возвращению на поле.

6. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,24

Пропускал матч с «Ахматом» из-за перебора предупреждений.

7. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,22

Не играл против «Балтики», но вернется в строй в Краснодаре.

8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,21

Вышел на поле под конец матча с «Факелом» и напрямую поучаствовал в четвертом голе, отвоевав мяч недалеко от штрафной.

9. Бителло («Динамо») — 6,20

Слабо сыграл со «Спартаком», поэтому рухнул в нашем рейтинге с четвертого места.

10. Квинси Промес («Спартак») — 6,18