Еженедельный рейтинг лучших игроков РПЛ: Сперцян и Кордоба — в топ-3, Бителло потерял пять позиций
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 16 матчей.
По итогам 22 сыгранных туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,40 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Остается лучшим бомбардиром чемпионата России, но не забивает уже в двух матчах подряд, поэтому его преимущество над конкурентами начинает подтаивать.
2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,38
«Краснодар» впервые победил этой весной, а его лидер забил эффектный гол со штрафного.
3. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,34
Вернул прежнюю форму: дубль колумбийца помог «Краснодару» обыграть «Пари НН», а самому Кордобе — сократить отставание от Кассьерры.
4. Вендел («Зенит») — 6,33
Провел не лучший матч против «Балтики»: не был так ярок, как обычно, да еще и получил ненужную желтую карточку, из-за которой пропустит матч с «Краснодаром».
5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27
Близок к возвращению на поле.
6. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,24
Пропускал матч с «Ахматом» из-за перебора предупреждений.
7. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,22
Не играл против «Балтики», но вернется в строй в Краснодаре.
8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,21
Вышел на поле под конец матча с «Факелом» и напрямую поучаствовал в четвертом голе, отвоевав мяч недалеко от штрафной.
9. Бителло («Динамо») — 6,20
Слабо сыграл со «Спартаком», поэтому рухнул в нашем рейтинге с четвертого места.
10. Квинси Промес («Спартак») — 6,18
Все еще недоступен и вот-вот покинет место в верхней десятке рейтинга «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5