«Отбыть дисквалификацию на трибуне с болельщиками? Почему нет?» Тедеско — о рестарте РПЛ и матче с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 20-го тура РПЛ с казанским «Рубином», которым красно-белые начнут вторую часть чемпионата, рассказал о состоянии здоровья футболистов, прокомментировал ситуацию с Зелимханом Бакаевым и выразил сожаление о своей дисквалификации.

— У нас все хорошо, — начал пресс-конференцию Тедеско. — Крал готов играть, не чувствует болевых ощущений, работает в общей группе. Со вчерашнего дня к нам присоединился новый футболист. Не знаю, слышали ли вы об этом, хотя информации про этот трансфер в СМИ было не так много (смеется). Нам необходимо выиграть первый матч после рестарта.

— Ларссон пропустит игру. Насколько это критично? Повысит ли это шансы появление Промеса в основе?

— Я не могу назвать вам стартовый состав. Мозес тоже говорил мне сразу по прилету, что готов играть. У Квинси есть преимущество — он знает город, клуб, лигу. Можете быть уверенными, что основа будет оптимальной — выйдут на поле те, кто заслужил.

— В первом круге «Спартак» выиграл, но по игре казанцы выглядели сильнее. Учли ли вы тот опыт? Какие сильные стороны вы можете отметить у соперника?

— Они выглядели сильнее? Мы 45 минут играли вдесятером, не пропустили… Я не понял, что вы имели в виду, говоря, что соперник был сильнее.

— То, что соперник больше атаковал, нанес больше ударов.

— Ну, если говорить о статистике, в игре с «Динамо» мы выглядели статистически сильнее, но выбыли из Кубка. Удары, владение, отборы, xG — все в нашу пользу, но счет 0:2. Поэтому наш послематчевый анализ глубже результата и статистики. Против «Рубина» всегда непросто играть, особенно в Казани. «Рубин» очень силен. Они обыграли «Зенит» и ЦСКА. Очень опасная команда, здорово играет на контратаках благодаря сильным фланговым нападающим. У них молодой и голодный до побед коллектив. Думаю, они вполне заслуживают находиться в таблице выше.

— О чем вы говорили с Бакаевым, который вчера до последней минуты мог перейти в «Динамо»?

— Я знаю о том, что он мог уйти. Почему? Об этом вы должны спросить у Зелимхана. Я не принимал участие в обсуждении этого процесса. Он входит в топ-10 игроков нашей команды по сыгранным минутам за то время, что я тут. Всегда случается так, что когда клуб покупает нового игрока, и кто-то из уже имеющихся в составе игроков, и новичок будут недовольны. Купишь двух — получишь четверых недовольных. Но конкуренция никогда не вредит. У «Баварии» есть, например, Лерой Сане, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Томас Мюллер, Дуглас Коста. Все они могут сыграть на фланге атаки и конкурируют друг с другом. Это поднимает тренировочный уровень и, как следствие, игровой уровень.

— Немецкие СМИ на неделе писали о вашей кандидатуре применительно к «Шальке». Даже Лотар Маттеус сказал, что доверил бы вам перестройку в клубе и начало новой эпохи. Вы уже контактировали с гельзенкирхенским клубом?

— Ни на секунду не задумывался о том, что будет в моей жизни по окончании чемпионата России. Для меня сейчас самое важное — «Спартак» и матч с «Рубином». Все остальное важно для СМИ, но не для меня.

— Какова судьба Селихова, Гулиева и Ташаева?

— Ташаев и Гулиев сейчас не являются частью основного состава. Ситуация по Ташаеву была ясна… я даже не помню — наверное, с того момента, когда в «Спартаке» еще работал Томас Цорн.

Вратари — особая каста. У них и конкуренция внутри их группы, но есть и взаимопомощь. Мы знаем, что Макси — топ, Селихов — топ. Другие парни — топ. Но это соревнование, конкурентная среда. Вспомню случай в «Шальке» — там я поменял вратаря, и это произвело такой фурор, что затмило высадку на Луну. Психологически вратарю важно чувствовать 100% доверия со стороны тренера. Если будет 98%, уже не то… Мы доверяем Макси, так же как и Селе. Но сейчас не время менять вратаря. Селихов полностью понимает ситуацию — мы говорили с ним об этом. Он сам сказал, что на моем месте поступил бы так же. И важно, что он в команде, он продолжает работать со страстью.

— Общались ли вы с Виктором Мозесом, который в матче с «Динамо» натворил дел? Каково его психологическое состояние?

— Конечно, я разговаривал с ним. Он очень сильно переживал. В такие моменты, как с этим пенальти, все понимают, что это было неумышленно. Два дня после дерби он не мог отпустить ситуацию… Я сказал, что прошлого не вернуть, и нужно двигаться дальше.

— Завтра начнется ваша дисквалификация. Уже обсуждали с Хинкелем, как руководить командой? Не обидно, что из оставшихся 11 игр в 3 вы не сможете быть рядом с командой?

— С Хинкелем мы общаемся ежедневно, разумеется, обсудили уже. Вы сказали «завтра», надеюсь, завтра мне все же можно будет провести тренировку (смеется). Хотя, тут я уже ничему не удивляюсь. Если без шуток, я очень расстроен, что не буду рядом с командой. Полностью доверяю Андреасу и Максу. У меня не будет возможности поддерживать с ними связь. К сожалению, я уже привык к такому — это не первая дисквалификация. Но тема закрыта.

— Не хотите ли один из этих трех матчей провести на трибуне вместе с фанатами?