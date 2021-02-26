Миссия невыполнима. Каким будет «Спартак» в год столетия

Максим Алланазаров — о перспективах «Спартака» в концовке нынешнего чемпионата и в следующем сезоне, когда красно-белые будут отмечать столетний юбилей.

В «Спартак» вернулся Квинси Промес и не ушел Зелимхан Бакаев. В последний день трансферного окна в России красно-белые приобрели тот вид, в котором команда будет бороться за успех в нынешнем сезоне. Успешным выступление «Спартака» можно будет считать в случае, если Доменико Тедеско и пока ещё его команда смогут по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Любой другой результат значительно усложнит выполнение следующей вожделенной цели. Выиграть чемпионат в год собственного столетия — идея фикс всех руководителей красно-белых.

Лично у меня нет уверенность в том, что «Спартак» сможет занять по итогам сезона первое или второе место. Игра команды с конца осенней части чемпионата становилась только хуже, а неопределенность с тренером, несмотря на заявление всех сторон и милые улыбки участников процесса, не может не сказаться на результате. Вылет из Кубка России стал лишь первой каплей. И если «Спартак» не сможет победить в ближайшей игре чемпионата, то нервозность в команде, клубе и среди болельщиков будет уже ощутимой.

Глобальную перестройку в «Спартаке», затеянную летом 2019-го, на сегодняшний день так и не удалось закончить. Два генеральных директора, на долю которых выпала столь серьезная задача, не только не справились с ней, но и значительно усложнили из без того болезненный для команды процесс. Постоянные переплаты за игроков на рынке и необдуманные кадровые решения поставили практически невыполнимую задачу перед руководством нынешним.

Уже в ближайшее время Дмитрию Попову (спортивный директор) и Евгению Мележикову ( управляющий директор) предстоит слепить чемпиона из команды без тренера, с кучей балласта и проблемных позиций. Помимо тренера следующий летом в «Спартаке» поменяется практически треть состава: уйдут Виктор Мозес и Педро Роша, а также кто-то из тройки Эсекель Понсе, Алекс Крал, Джордан Ларссон. Обязательно нужно будет решать проблему с крайними защитниками, которых в данный момент просто нет. Придется решить вопрос с теми, кто в данный момент находится в аренде (Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Георгий Мелкадзе, Максим Глушенков). Предстоит определиться с будущим Зелимхана Бакаева и Ильи Кутепова, недовольных своим нынешним положением в команде.

Перед спартаковскими руководителями лежит настолько большой пласт работы, что за них страшно уже сегодня. Довести хорошую команду до идеала благодаря точечным усилениям и попаданию в тренера возможно, но практически нереально разобраться с кучей проблем и построить полностью новый коллектив в условиях тотального дефицита времени. Если Попову и Мележикову удастся справиться с этой задачей, то Леонид Федун будет обязан поставить им памятники на стадионе рядом с гладиатором.