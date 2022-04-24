Капитан «Ростова» Глебов высказался о судействе в матче против «Спартака»

Полузащитник «Ростова» не считает, что рефери помогли его команде добиться успеха в матче с москвичами.

— Дончане бодро начали, а потом показалось, что инициатива перешла к «Спартаку». Как объяснишь это? Может, на поле казалось иначе.

— Стартовали хорошо, забили гол, полностью контролировали игру минут 20-25 или чуть меньше. Но пропустили и чуть-чуть подсели — не могли выйти в прессинг, оборонялись на своей половине. Понятно, было немного тяжеловато, но тут ушли на перерыв. В раздевалке сделали поправки. Считаю, что матч провели неплохо. Заслуженная победа.

— Когда Николсон появился на поле, у соперника стало два центрфорварда. Как поменялись твои задачи?

— Никак. Все то же самое от меня требовалось: в обороне помогаю двум центральным защитникам — Осипенко и Мелехину. Сажусь пятым, страхую их. Так же было, когда «Спартак» действовал в одного форварда с Соболевым.

— Что говорил Карпин команде после финального свистка?

— Что счастлив. Дал два дня выходных, потом готовимся к «Краснодару».

— Как тебе судейство? У «Спартака» много вопросов по нему, в частности у Заремы Салиховой.

— Пусть задает вопросы арбитрам.

— Согласен с пенальти и отмененным голом в ваши ворота?

— Пусть судейский комитет разбирает эти моменты. Не мне решать. Бывало и такое, когда рефери в одном эпизоде нам не свистел, в другом «Спартаку» свистел. Поэтому сейчас на арбитров грех жаловаться.

— Объективны?

— Плюс-минус. Повторю: пусть разбирается судейский комитет. Это его работа.