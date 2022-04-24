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«У «Спартака» и Заремы много вопросов по судейству? Пусть задает вопросы арбитрам». Глебов — о победе над красно-белыми

Капитан «Ростова» Глебов высказался о судействе в матче против «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Капитан «Ростова» Даниил Глебов.
Фото ФК «Ростов»
Полузащитник «Ростова» не считает, что рефери помогли его команде добиться успеха в матче с москвичами.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Спартак
Голы
Тугарев, 14 (1:0), Соболев, 17 (1:1), Полоз, 75 (2:1), Литвинов, 90+1 (2:2), Соу, 90+5 (3:2)
Ростов
Песьяков Калинин (Терентьев, 66) Сильянов Осипенко Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Мухин, 85) Щетинин (Селява, 67) Полоз (Голенков, 88) Комличенко (Соу, 67)
Спартак
Максименко Кофрие (Литвинов, 76) Жиго Классен (Николсон, 76) Джикия Чернов (Рассказов, 59) Бакаев (Денисов, 90) Мартинс Игнатов Зобнин Соболев
Предупреждения
Щетинин 20’, Байрамян 65’, Соу 90+7’  -  Чернов 45+5’, Соболев 45+5’, Мартинс 90+4’
Судьи
Мешков (Дмитров) Петросян (Бронницы) Богданов (Верея)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Воронцов (Ярославль)

— Дончане бодро начали, а потом показалось, что инициатива перешла к «Спартаку». Как объяснишь это? Может, на поле казалось иначе.

— Стартовали хорошо, забили гол, полностью контролировали игру минут 20-25 или чуть меньше. Но пропустили и чуть-чуть подсели — не могли выйти в прессинг, оборонялись на своей половине. Понятно, было немного тяжеловато, но тут ушли на перерыв. В раздевалке сделали поправки. Считаю, что матч провели неплохо. Заслуженная победа.

&laquo;Ростов&raquo; победил &laquo;Спартак&raquo;. Матч «Спартака» снова свелся к обсуждению судейства. Карпин обыграл красно-белых

— Когда Николсон появился на поле, у соперника стало два центрфорварда. Как поменялись твои задачи?

— Никак. Все то же самое от меня требовалось: в обороне помогаю двум центральным защитникам — Осипенко и Мелехину. Сажусь пятым, страхую их. Так же было, когда «Спартак» действовал в одного форварда с Соболевым.

— Что говорил Карпин команде после финального свистка?

— Что счастлив. Дал два дня выходных, потом готовимся к «Краснодару».

Ашот Хачатурянц, Виталий Мешков и&nbsp;Владислав Безбородов. Когда арбитрам найдут настоящего руководителя? В матче «Спартака» новый судейский скандал

— Как тебе судейство? У «Спартака» много вопросов по нему, в частности у Заремы Салиховой.

— Пусть задает вопросы арбитрам.

— Согласен с пенальти и отмененным голом в ваши ворота?

— Пусть судейский комитет разбирает эти моменты. Не мне решать. Бывало и такое, когда рефери в одном эпизоде нам не свистел, в другом «Спартаку» свистел. Поэтому сейчас на арбитров грех жаловаться.

— Объективны?

— Плюс-минус. Повторю: пусть разбирается судейский комитет. Это его работа.

&laquo;Ростов&raquo; обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;26-м туре РПЛ со&nbsp;счетом 3:2. «Спартак» Ваноли невозможно отличить от «Спартака» Витории. Он все так же кошмарен

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
2-й тайм

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Данил Глебов
8
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
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 - : -
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Зенит

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
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 21 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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