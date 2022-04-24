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«Что у «Спартака» в обороне? Тугарев пешком прошел по штрафной и забил. Катастрофа!»

Бывший тренер «Спартака» Тарханов подвел итоги матча с «Ростовом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ростов» празднует первый гол в матче со «Спартаком» (3:2).
Фото ФК «Ростов»
Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов — о матче с «Ростовом» (2:3).

— Давно не видели такого зрелища?

— Это точно. По качеству игры, конечно, есть вопросы. Но какой сюжет? Счет менялся. Все решилось в самой концовке!

— Результат закономерен или здесь нужно говорить не только о действиях футболистов?

— Считаю, все по делу. «Ростов» мне понравился больше.

— Чем?

— Более осмысленные атаки. Дончане играли впереди содержательнее. У «Спартака» больше какой-то суеты, сумбура. Нет такого розыгрыша мяча, как у команды Карпина. Так, какие-то навесы... Сначала на Соболева, потом Николсон вышел. Все довольно предсказуемо. Мало нестандартных ходов.

&laquo;Ростов&raquo; победил &laquo;Спартак&raquo;. Матч «Спартака» снова свелся к обсуждению судейства. Карпин обыграл красно-белых

— А вы не думаете, что сейчас будут обсуждать не игру, а решения Мешкова?

— Почему? А что там не так? Оба пенальти назначены верно. Второй-то вообще явный.

— А что скажете про отмену гола Игнатова?

— Вот здесь уже тонкости. Не могу точно сказать. Но раз судья не засчитал, значит, ему виднее. То же самое можно сказать и про отмененный гол Жиго. Там все понятно — «вне игры».

— У вас нет серьезных вопросов к Мешкову?

— Нет. Единственное — у нас многовато свистков. Чуть что — фол фиксируют... Испанию смотришь — так там дают играть, Италию — то же самое. А у нас все как-то по-своему. Много пауз, задержек, ритм рвется.

— Вам понятен был план Ваноли на игру?

— Нет.

— Поясните, пожалуйста.

— Вот по Карпину видно, чего он хочет. А «Спартак»... В первые 15 минут москвичи вообще центр поля перейти не могли. Как так? Потом забили, чуть освоились. Но глобально я не до конца понимаю, как «Спартак» хочет вскрывать оборону... «Ростов» действовал гораздо четче, закрывался и убегал в контратаки.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: Данил Глебов vs&nbsp;Георгий Джикия. «Ростов» Карпина победил «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

— От Бакаева ждали большего?

— От него хоть какая-то угроза исходила. Но опять же за счет индивидуальных действий. А какой-то слаженной коллективной игры у «Спартака» нет.

— Однако при этом и Соболев мог забивать во втором тайме, и Песьяков совершил суперсейв после удар Бакаева.

— Моменты-то были. Рассказов здорово прострелил, а Соболеву нужно было просто ногу поставить.

— А Песьякову за тот сейв нужно памятник поставить?

— Он, конечно, молодец. Но и Бакаев мог бы пробить получше. Там были разные варианты. По идее мог и подсечь мяч.

— Кого выделите в составе «Ростова»?

— Никто не выпадал. Очень ровно сыграли.

— Думал, назовете Байрамяна.

— Ой. Ну он всегда выделяется (смеется). И не только прической, но и игрой. Мобильный, неуступчивый, креативный. В порядке.

&laquo;Ростов&raquo; обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;26-м туре РПЛ со&nbsp;счетом 3:2. «Спартак» Ваноли невозможно отличить от «Спартака» Витории. Он все так же кошмарен

— Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов накануне матча заметил: красно-белые пока не могут провести два подряд хороших матча хотя бы по результату.

— Ну... Можно согласиться. При этом ЦСКА был плох в дерби. «Ростов» покрепче. Меня удивляет игра «Спартака» в обороне. Как можно привозить такие пенальти?

— Как?

— Нужно же все просчитывать. Куда вы суете ноги? Что сделал Жиго в концовке? Опрометчиво... Это же сразу большой риск. А первый гол?

— В исполнении Тугарева?

— Ну да. Человек пешком идет по штрафной, двоих прошел. Пешком! Никто его не атакует, ничего не перекрывает... Он берет и бьет... Гол. Катастрофа! Кошмар какой-то.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
2-й тайм

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
Александр Соболев
Зелимхан Бакаев
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
3
0
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И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
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