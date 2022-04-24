«Что у «Спартака» в обороне? Тугарев пешком прошел по штрафной и забил. Катастрофа!»
— Давно не видели такого зрелища?
— Это точно. По качеству игры, конечно, есть вопросы. Но какой сюжет? Счет менялся. Все решилось в самой концовке!
— Результат закономерен или здесь нужно говорить не только о действиях футболистов?
— Считаю, все по делу. «Ростов» мне понравился больше.
— Чем?
— Более осмысленные атаки. Дончане играли впереди содержательнее. У «Спартака» больше какой-то суеты, сумбура. Нет такого розыгрыша мяча, как у команды Карпина. Так, какие-то навесы... Сначала на Соболева, потом Николсон вышел. Все довольно предсказуемо. Мало нестандартных ходов.
— А вы не думаете, что сейчас будут обсуждать не игру, а решения Мешкова?
— Почему? А что там не так? Оба пенальти назначены верно. Второй-то вообще явный.
— А что скажете про отмену гола Игнатова?
— Вот здесь уже тонкости. Не могу точно сказать. Но раз судья не засчитал, значит, ему виднее. То же самое можно сказать и про отмененный гол Жиго. Там все понятно — «вне игры».
— У вас нет серьезных вопросов к Мешкову?
— Нет. Единственное — у нас многовато свистков. Чуть что — фол фиксируют... Испанию смотришь — так там дают играть, Италию — то же самое. А у нас все как-то по-своему. Много пауз, задержек, ритм рвется.
— Вам понятен был план Ваноли на игру?
— Нет.
— Поясните, пожалуйста.
— Вот по Карпину видно, чего он хочет. А «Спартак»... В первые 15 минут москвичи вообще центр поля перейти не могли. Как так? Потом забили, чуть освоились. Но глобально я не до конца понимаю, как «Спартак» хочет вскрывать оборону... «Ростов» действовал гораздо четче, закрывался и убегал в контратаки.
— От Бакаева ждали большего?
— От него хоть какая-то угроза исходила. Но опять же за счет индивидуальных действий. А какой-то слаженной коллективной игры у «Спартака» нет.
— Однако при этом и Соболев мог забивать во втором тайме, и Песьяков совершил суперсейв после удар Бакаева.
— Моменты-то были. Рассказов здорово прострелил, а Соболеву нужно было просто ногу поставить.
— А Песьякову за тот сейв нужно памятник поставить?
— Он, конечно, молодец. Но и Бакаев мог бы пробить получше. Там были разные варианты. По идее мог и подсечь мяч.
— Кого выделите в составе «Ростова»?
— Никто не выпадал. Очень ровно сыграли.
— Думал, назовете Байрамяна.
— Ой. Ну он всегда выделяется (смеется). И не только прической, но и игрой. Мобильный, неуступчивый, креативный. В порядке.
— Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов накануне матча заметил: красно-белые пока не могут провести два подряд хороших матча хотя бы по результату.
— Ну... Можно согласиться. При этом ЦСКА был плох в дерби. «Ростов» покрепче. Меня удивляет игра «Спартака» в обороне. Как можно привозить такие пенальти?
— Как?
— Нужно же все просчитывать. Куда вы суете ноги? Что сделал Жиго в концовке? Опрометчиво... Это же сразу большой риск. А первый гол?
— В исполнении Тугарева?
— Ну да. Человек пешком идет по штрафной, двоих прошел. Пешком! Никто его не атакует, ничего не перекрывает... Он берет и бьет... Гол. Катастрофа! Кошмар какой-то.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0