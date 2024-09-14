Хаос в Оренбурге: два дубля, незабитый пенальти и победа «Локомотива» на последних минутах
«Локомотив» в восьмом туре РПЛ с трудом обыграл «Оренбург» (4:2). Встреча получилась искрометной — Алексей Батраков стал самым молодым автором дубля в истории железнодорожников, а 20-летний Богдан Москвичев отбил уже третий пенальти в сезоне.
Батраков стал лидером РПЛ по «гол+пас»
«Локомотив» подошел к матчу с «Оренбургом» после разгрома от «Краснодара» (0:3), который откинул команду с первого места в турнирной таблице. Железнодорожники сразу же взялись за возвращение победной серии и открыли счет на 16-й минуте — Алексей Батраков мощно пробил из штрафной после введения мяча из аута в исполнении Ильи Самошникова. Этим голом 19-летний полузащитник вывел себя на первое место в РПЛ по «гол+пас» и напомнил о первом мяче в чемпионате России в карьере — в мае он тоже поразил ворота «Оренбурга» на выезде.
После пропущенного гола хозяева придавили соперника и создали несколько опасных моментов. Еще за пару минут до первого мяча гостей Саид Сахархизан пробил выше с линии вратарской после прострела Брайана Мансильи с левого фланга. На 18-й минуте похожий шанс упустил Максим Сидоров — головой не попал практически по пустым воротам после наброса с правого края, однако защитнику энергично мешали два игрока «Локомотива».
На 37-й минуте Сахархизан все же забил — использовал хаос в обороне соперника и с нескольких метров прошил Илью Лантратова. Однако Батраков ответил почти мгновенно: на 39-й воспользовался несобранностью защиты «Оренбурга» и с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Алексей стал самым молодым автором дубля «Локо» в РПЛ и записал на свой счет уже 10-е результативное действие в этом сезоне (5+5) — для этого ему потребовалось 13 игр. Быстрее в чемпионате России десятку набирал только Матео Кассьерра (восемь встреч).
Москвичев отбил третий пенальти в сезоне
Но в Оренбурге почти не бывает скучно — два последних матча чемпионата на «Газовике» закончились 2:2 (против «Акрона» и «Динамо»). В игре с «Локомотивом» такой же счет загорелся уже на 62-й минуте. Сахархизан тоже оформил дубль, а оборона железнодорожников снова выглядела разобранно. 21-летний иранец имел две попытки, чтобы отправить мяч в сетку прямо перед воротами — сначала катнул мяч в штангу, а потом уверенно добил свой же удар.
«Локомотив» едва не повторил сценарий первого тайма, когда после ответного мяча вышел вперед спустя несколько минут. На 67-й минуте в ворота хозяев назначили пенальти за игру рукой Андрея Малых — арбитр Егор Егоров убедился в этом после просмотра видеоповтора. 11-метровый взял Дмитрий Воробьев, который во время международной паузы дебютировал за сборную России.
Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев уверенно потащил мяч — для него это уже третий отбитый пенальти за четыре матча в РПЛ. Всего в его ворота колотили четыре раза, забить удалось только Эль-Мехди Маухубу из «Динамо». 20-летний Москвичев стал самым молодым вратарем в истории РПЛ с минимум тремя отраженными 11-метровыми за сезон.
«Локомотив» вырвал победу в конце
Игра подкатывалась к третьим подряд 2:2 на «Газовике», однако обе команды продолжали остро атаковать, к тому же частые ошибки в обороне это позволяли. Крепче нервы оказались у «Локомотива». На 86-й минуте Жерзино Ньямси с нескольких метров вколотил победный мяч: в штрафной «Оренбурга» вновь закрутился хаос из-за мощного аута Самошникова с правого фланга, после которого Сергей Пиняев и французский центральный защитник переиграли толпу защитников.
Хозяева рванули в атаку и создали два ярких момента: сначала подключившийся центрбек Матиас Перес головой отправил мяч выше после отличного навеса Хорди Томпсона, далее другой стоппер Максим Сидоров (игравший с середины тайма с забинтованной головой) из центра штрафной пальнул выше после еще одной обостряющей передачи с правого края.
Шесть добавленных минут подарили хозяевам надежду, но забил «Локомотив». Уже на осколках компенсированного времени выпорхнули к чужой штрафной, где с левого края Пиняев легко раскрутил защитников и набросил к правому углу вратарской Вадиму Ракову. 19-летний нападающий выдержал огромную паузу и выкатил мяч к дальней штанге на первый в сезоне гол Владислава Сарвели.
Как команды выступают по сезону
Железнодорожники благодаря победе временно вернулись на первую строчку: у них 18 очков, но матчи в запасе остались у «Зенита» (17 баллов) и «Краснодара» (15). «Оренбург» же с каждым туром опускается все ниже: команда уже 13-я, набрав в восьми турах лишь шесть очков. Последнюю победу коллектив Давида Деограсии оформил еще в стартовой игре сезона со «Спартаком» (2:0) — далее серия из 10 матчей без побед во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
2
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
3
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1