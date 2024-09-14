Чемпионский титул вернется в Москву, но не в этом сезоне

Мысли перед матчем 8-го тура РПЛ, в котором ЦСКА сегодня примет «Зенит».

Мнение

Может ли «Зенит» не стать чемпионом страны в этом сезоне? В теории, конечно, да. А вот на практике я уверен, что нет. Трансферная кампания, которую провел питерский клуб, не оставляет в этом сомнений.

Надо было освежить состав российскими игроками? Освежили! Явно угадали с вратарем Латышонком, ну а про Глушенкова и говорить нечего. Горшков тоже еще Сергею Семаку пригодится, причем на разных позициях. Соболев? Да, он не был в приоритете у зенитовцев на момент открытия трансферного окна, но к концу лета ситуация изменилась, так ведь бывает. Ушли Изидор и Сергеев — пришли Лусиано и Соболев. Аргентинец проявил себя с ходу, ну а Александр согласился на понижение зарплаты, чтобы играть в Петербурге. Значит, с мотивацией у него все в порядке, ведь к своим зарплатам российские футболисты относятся, как нам известно, очень трепетно.

По-человечески, безусловно, жаль новичка Волкова, получившего тяжелую травму на ровном месте на одной из тренировок. Можно только искренне пожелать ему скорейшего выздоровления. Но если цинично брать чисто футбольный аспект дела, то его травма — это, мягко говоря, не проблема для нынешнего «Зенита». Семак найдет, кем подстраховать Караваева на правом краю обороны в случае необходимости.

На фоне упорных разговоров об уходе в итоге остались два ключевых бразильца — Вендел и Клаудиньо. При этом у первого еще и с мотивацией все в порядке, что мы видели на старте сезона. Ко второму по этой части есть вопросы, что подтверждает, кстати, и его таинственная болезнь, совпавшая по времени с вылетом команды в Алма-Ату на товарищеский матч с «Кайратом». Но опытный Семак уже не раз за эти годы находил выход из разных ситуаций, связанных с поведением бразильцев, так что его трудно удивить. Думается, Сергей Богданович найдет аргументы для того, чтобы Клаудиньо дотянул до конца чемпионского сезона на классе вопреки капризам. Ну а дальше, наверное, все-таки надо прощаться, потому что бесконечно терпеть перепады настроения полузащитника все равно не получится.

В обороне у «Зенита», если судить по меркам РПЛ, все в порядке. Голкипер, повторю, пришелся ко двору, и защитники свое дело знают. Остался в команде опорник Барриос. Пусть он и не кажется уже тем блестящим по нашим меркам футболистом, что был еще год или два назад, но уровня мастерства все равно должно хватить для нынешней конкуренции в чемпионате.

Матео Кассьерра. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Артур, Мантуан, Педро, Мостовой, вечный Ерохин — каждый из них на том или ином этапе турнира способен приносить в общую копилку важные очки. Отдельная тема — Кассьерра. От него всегда ждут многого, но до появления Лусиано и Соболева перепады в игре были проблемой: колумбиец не чувствовал конкуренции со стороны Изидора и сдавшего в Петербурге Сергеева. Теперь — другое дело. Форвард знает, что место в стартовом составе надо выгрызать, и это должно его подстегнуть. Ну а если не встряхнет, то «Зенит», думаю, найдет ему варианты где-нибудь в теплых краях.

Сине-бело-голубые мониторят и отечественный, и зарубежные рынки на постоянной основе. Недаром уже есть конкретные кандидаты на усиление в зимнее трансферное окно, а прошедшим летом клуб вел работу по многим интересным футболистам. То, что не срослось с Иличем и Кордобой, на которых делалась ставка в определенный момент, не стало критичным: не смогли взять одних, взяли других. В начале лета в списках у зенитовцев был, например, еще и Антон Миранчук, но он очень хотел поиграть за границей — что ж, это его право. Тот самый форвард Гуарирапа из «Сочи», который теперь оказался в ЦСКА, также был на карандаше у питерцев, но кто-то же должен выступать и не в «Зените».

Еще в списках на усиление атаки прошедшим летом значился, например, черногорец Никола Крстович из итальянского «Лечче». Этот 24-летний форвард пользуется сейчас спросом в Европе и почти наверняка покинет нынешнюю команду зимой или следующим летом. Люди из итальянского мира агентов рассказывают, что «Зенит» был бы готов провести переговоры по этому футболисту, однако клуб-владелец выставил слишком большую трансферную сумму. В итоге примерно на те деньги, что хотел заработать «Лечче», чемпион купил сразу двух нападающих, так что точно ничего не потерял. А Крстович, между прочим, года два или три назад уже мог оказаться в РПЛ, но тогда «Ростов» не сумел договориться с его бывшей командой.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

При имеющем большой опыт Семаке, с учетом нынешнего состава «Зенита» и возможностей на трансферном рынке единственной помехой на пути к седьмому чемпионству подряд могла бы стать лишь мотивация — вернее, ее отсутствие. Но старт сезона показывает, что тут у питерцев все в порядке — как у игроков, так и у тренерского штаба. Нет проблем у команды и в раздевалке.

Вот и получается, что у сегодняшнего «Зенита» нет альтернативы в сезоне-2024/25: команда просто обязана брать чемпионский титул. Московские клубы при этом имеют полное право спорить с этим сколько угодно и попытаться вернуть золото в столицу, но в нынешнем, юбилейном для «Зенита» сезоне это у них вряд ли получится. Ну а дальше будет видно: рано или поздно титул вернется в Москву, куда ему деваться?

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