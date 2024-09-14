Информация об отстранении Кривцова оказалась ложной! Полузащитник готовится к игре с «Ростовом»

Однако ранее за интервью действительно отстранили вратаря ЦСКА Помазуна.

Издание Sport24 в субботу, 14 сентября, сообщило об отстранении полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова. Его якобы отправили во вторую команду из-за несогласованного интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Информация оказалась фейковой, но все равно вызвала серьезный резонанс, ведь накануне подобная ситуация произошла с вратарем ЦСКА Ильей Помазуном. Из-за нескольких фраз в разговоре с Нобелем он сейчас не тренируется с армейцами.

За что якобы отстранили Кривцова

Слухи об отправке Кривцова во вторую команду в качестве дисциплинарной меры появились еще до инсайда Sport24. Говорилось, что Никита не сыграет в восьмом туре против «Ростова». «Кривцов едет на игру с «Краснодар-2». Его сослали в «Краснодар-2». Я не знаю, из-за чего. Может, он что-то отколол по дисциплине, не знаю», — рассказал агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

Sport24, сославшись на анонимный источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что игрока «забанили» из-за интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Разговор якобы был не согласован с клубом, однако в выпуске на Youtube-канале Нобеля появились и другие футболисты «быков» — Александр Кокшаров и Данила Козлов, на что указал комментатор Константин Генич.

В самом разговоре Кривцов вроде не сказал ничего опасного — поделился, что вместо «Зенита» выберет годы без трофеев в другом клубе либо же переход в Европу. «Сколько Волков провел матчей в «Зените»? Чтобы попасть в состав, ты должен быть на голову сильнее тех бразильцев, которых они покупают. А если ты сильнее их, можешь поехать выступать в Европу», — рассуждал Никита.

Вскоре выяснилось, что информация Sport24 действительно оказалось фейком. На сайте издания появилось опровержение собственного инсайда и извинение перед читателями.

Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что сказал об этом Нобель

Журналист оперативно отреагировал на сообщения об отстранении Кривцова и тоже опроверг информацию. «Якобы несогласованное интервью Кривцова было согласовано с «Краснодаром» на всех этапах — как и интервью Козлова и Кокшарова. Мы всегда ответственно подходим к таким вопросам. Если клубы, футболисты, их представители или клубные пресс-службы просят согласовать интервью перед публикацией — обязательно это делаем.

Кривцова не отправляли во вторую команду «Краснодара». Никита готовится к сегодняшнему матчу с «Ростовом». Кривцов, как и некоторые другие футболисты главной команды, заявлен за «Краснодар-2? для возможного участия в матчах за него. Это распространенная практика», — написал Нобель у себя в Telegram-канале.

Вендел и Никита Кривцов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как Кривцов играет в этом сезоне

Кривцов входит в основную обойму «быков»: он появлялся в каждой из семи встреч «Краснодара» в РПЛ, проведя на поле 245 минут, и даже отличился в первом туре против «Ахмата» (1:1). Также Никита отыграл два матча в Кубке России и оформил «1+1» в Суперкубке против «Зенита». 5 сентября он отбегал тайм за сборную в товарищеской игре с Вьетнамом — этом матч стал для него вторым в составе национальной команды.

За что «забанили» Помазуна

Накануне информации об отстранении Кривцова стало известно, что ЦСКА вывел Илью Помазуна из основного состава после слов в том же выпуске на канале Нобеля. Вратарь не исключил, что когда-нибудь в карьере может перейти в «Спартак» — это не понравилось руководству армейцев. Журналист Анар Ибрагимов публиковал видео индивидуальной тренировки Помазуна на московском стадионе «Октябрь», а данные о бане подтвердил агент голкипера Алексей Сафонов.

В посте с объяснением ситуации по Кривцову Нобель также поделился мнением и о решении руководства ЦСКА по Помазуну. «Отстранение Ильи от работы с основной командой армейцев мне кажется странным. Илья задолго до нашего разговора уже не раз говорил: он допускает переход в «Спартак». Это не сенсация — тем более с учетом того, что ЦСКА всего год назад без проблем продал своего игрока красно-белым. Надеюсь, у Ильи все будет хорошо — он вернется в главную команду ЦСКА или найдет себе новый клуб», — написал журналист.