Информация об отстранении Кривцова оказалась ложной! Полузащитник готовится к игре с «Ростовом»
Издание Sport24 в субботу, 14 сентября, сообщило об отстранении полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова. Его якобы отправили во вторую команду из-за несогласованного интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Информация оказалась фейковой, но все равно вызвала серьезный резонанс, ведь накануне подобная ситуация произошла с вратарем ЦСКА Ильей Помазуном. Из-за нескольких фраз в разговоре с Нобелем он сейчас не тренируется с армейцами.
За что якобы отстранили Кривцова
Слухи об отправке Кривцова во вторую команду в качестве дисциплинарной меры появились еще до инсайда Sport24. Говорилось, что Никита не сыграет в восьмом туре против «Ростова». «Кривцов едет на игру с «Краснодар-2». Его сослали в «Краснодар-2». Я не знаю, из-за чего. Может, он что-то отколол по дисциплине, не знаю», — рассказал агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».
Sport24, сославшись на анонимный источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что игрока «забанили» из-за интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Разговор якобы был не согласован с клубом, однако в выпуске на Youtube-канале Нобеля появились и другие футболисты «быков» — Александр Кокшаров и Данила Козлов, на что указал комментатор Константин Генич.
В самом разговоре Кривцов вроде не сказал ничего опасного — поделился, что вместо «Зенита» выберет годы без трофеев в другом клубе либо же переход в Европу. «Сколько Волков провел матчей в «Зените»? Чтобы попасть в состав, ты должен быть на голову сильнее тех бразильцев, которых они покупают. А если ты сильнее их, можешь поехать выступать в Европу», — рассуждал Никита.
Вскоре выяснилось, что информация Sport24 действительно оказалось фейком. На сайте издания появилось опровержение собственного инсайда и извинение перед читателями.
Что сказал об этом Нобель
Журналист оперативно отреагировал на сообщения об отстранении Кривцова и тоже опроверг информацию. «Якобы несогласованное интервью Кривцова было согласовано с «Краснодаром» на всех этапах — как и интервью Козлова и Кокшарова. Мы всегда ответственно подходим к таким вопросам. Если клубы, футболисты, их представители или клубные пресс-службы просят согласовать интервью перед публикацией — обязательно это делаем.
Кривцова не отправляли во вторую команду «Краснодара». Никита готовится к сегодняшнему матчу с «Ростовом». Кривцов, как и некоторые другие футболисты главной команды, заявлен за «Краснодар-2? для возможного участия в матчах за него. Это распространенная практика», — написал Нобель у себя в Telegram-канале.
Как Кривцов играет в этом сезоне
Кривцов входит в основную обойму «быков»: он появлялся в каждой из семи встреч «Краснодара» в РПЛ, проведя на поле 245 минут, и даже отличился в первом туре против «Ахмата» (1:1). Также Никита отыграл два матча в Кубке России и оформил «1+1» в Суперкубке против «Зенита». 5 сентября он отбегал тайм за сборную в товарищеской игре с Вьетнамом — этом матч стал для него вторым в составе национальной команды.
За что «забанили» Помазуна
Накануне информации об отстранении Кривцова стало известно, что ЦСКА вывел Илью Помазуна из основного состава после слов в том же выпуске на канале Нобеля. Вратарь не исключил, что когда-нибудь в карьере может перейти в «Спартак» — это не понравилось руководству армейцев. Журналист Анар Ибрагимов публиковал видео индивидуальной тренировки Помазуна на московском стадионе «Октябрь», а данные о бане подтвердил агент голкипера Алексей Сафонов.
В посте с объяснением ситуации по Кривцову Нобель также поделился мнением и о решении руководства ЦСКА по Помазуну. «Отстранение Ильи от работы с основной командой армейцев мне кажется странным. Илья задолго до нашего разговора уже не раз говорил: он допускает переход в «Спартак». Это не сенсация — тем более с учетом того, что ЦСКА всего год назад без проблем продал своего игрока красно-белым. Надеюсь, у Ильи все будет хорошо — он вернется в главную команду ЦСКА или найдет себе новый клуб», — написал журналист.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
2
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
3
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1