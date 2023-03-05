«Дзюба умыл всех своих критиков!» Мнение Белоуса
— Неожиданный результат?
— Лично я очень доволен. Всегда буду горой и стеной стоять за футболистов. Дзюбу есть за что критиковать вне футбольного поля. Но сегодня он умыл всех своих критиков! Это здорово.
— Как вам его голы?
— В них не обошлось без доли везения. Но ведь везет тому, кто везет. Артем — молодец! Уверен, он поможет Галактионову и «Локомотиву» в целом. Благодаря ему команда поднимется как можно выше. Дзюба крайне мотивирован. Последние полгода получились для него не слишком удачными. Сейчас он хочет доказать, что по-прежнему в порядке. Кроме того, не забывайте и о том, что своими голами он может продлить себе контракт с клубом на пару лет.
— Сколько голов Дзюба еще забьет до конца сезона?
— Уф. Если бы я знал. Кто-то мог предположить что он забьет три мяча на выезде «Ростову»? А ведь у этого матча был особый подтекст.
— Карпин против Дзюбы?
— Как бы Валерий Георгиевич ни говорил, что ему все равно, для него игра против «Локо» и Дзюбы — принципиальная история. Сегодня мы увидели своеобразную дуэль. Нападающий против тренера. Подопечные Карпина Дзюбу не закрыли. Факт остается фактом.
— Для Карпина это маленькая трагедия?
— Ну нет. Трагедия — это слишком громкое слово. Думаю, он отнесся к этому поражению с иронией, юмором. Ну вот так получилось.
— Как вам «Локомотив» Галактионова?
— Не сомневался, что «Локо» спасется еще до прихода Дзюбы. Есть кому вылетать и без железнодорожников. Но положительная динамика видна. Мне нравится этот молодой тренер. У него хорошие перспективы.
— Пиняев убедил? Какой потолок у этого парня?
— Мне кажется, он может играть лучше. Выглядел неплохо, но способен действовать на поле гораздо сильнее. У Сергея низкий центр тяжести, высокая стартовая скорость. Парень быстро принимает решения. Очень интересный игрок. В товарищеских матчах против азиатских сборных он, конечно, выделялся.
— «Ростов» сильно разочаровал?
— Не понравился Байрамян, Полоз вышел на замену и не усилил игру. Вот Комличенко сыграл на уровне. Где-то дончанам не повезло. В первом тайме были моменты, но подвела реализация.
— Резюме: мы посмотрели матч имени Дзюбы?
— Не исключаю, что его признают лучшим игроком тура. А дальше — посмотрим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2