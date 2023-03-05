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«Дзюба умыл всех своих критиков!» Мнение Белоуса

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба и Михаил Галактионов.
Фото ФК «Локомотив»
Бывший гендиректор «Ростова» и «Локомотива» Юрий Белоус — о хет-трике Артема Дзюбы.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:3
Локомотив

— Неожиданный результат?

— Лично я очень доволен. Всегда буду горой и стеной стоять за футболистов. Дзюбу есть за что критиковать вне футбольного поля. Но сегодня он умыл всех своих критиков! Это здорово.

— Как вам его голы?

— В них не обошлось без доли везения. Но ведь везет тому, кто везет. Артем — молодец! Уверен, он поможет Галактионову и «Локомотиву» в целом. Благодаря ему команда поднимется как можно выше. Дзюба крайне мотивирован. Последние полгода получились для него не слишком удачными. Сейчас он хочет доказать, что по-прежнему в порядке. Кроме того, не забывайте и о том, что своими голами он может продлить себе контракт с клубом на пару лет.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ

— Сколько голов Дзюба еще забьет до конца сезона?

— Уф. Если бы я знал. Кто-то мог предположить что он забьет три мяча на выезде «Ростову»? А ведь у этого матча был особый подтекст.

— Карпин против Дзюбы?

— Как бы Валерий Георгиевич ни говорил, что ему все равно, для него игра против «Локо» и Дзюбы — принципиальная история. Сегодня мы увидели своеобразную дуэль. Нападающий против тренера. Подопечные Карпина Дзюбу не закрыли. Факт остается фактом.

— Для Карпина это маленькая трагедия?

— Ну нет. Трагедия — это слишком громкое слово. Думаю, он отнесся к этому поражению с иронией, юмором. Ну вот так получилось.

— Как вам «Локомотив» Галактионова?

— Не сомневался, что «Локо» спасется еще до прихода Дзюбы. Есть кому вылетать и без железнодорожников. Но положительная динамика видна. Мне нравится этот молодой тренер. У него хорошие перспективы.

— Пиняев убедил? Какой потолок у этого парня?

— Мне кажется, он может играть лучше. Выглядел неплохо, но способен действовать на поле гораздо сильнее. У Сергея низкий центр тяжести, высокая стартовая скорость. Парень быстро принимает решения. Очень интересный игрок. В товарищеских матчах против азиатских сборных он, конечно, выделялся.

Артем Дзюба. Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать

— «Ростов» сильно разочаровал?

— Не понравился Байрамян, Полоз вышел на замену и не усилил игру. Вот Комличенко сыграл на уровне. Где-то дончанам не повезло. В первом тайме были моменты, но подвела реализация.

— Резюме: мы посмотрели матч имени Дзюбы?

— Не исключаю, что его признают лучшим игроком тура. А дальше — посмотрим.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Юрий Белоус
10
4
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Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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