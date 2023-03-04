Судья Мешков украл у «Спартака» победный гол. Чемпионской интриги в РПЛ не будет?
9 333 — столько зрителей пришло на кубковый матч «Спартака» и «Урала» в декабре 2018 года. Таким был антирекорд тушинской арены до ковида и Fan ID. Сейчас в «Спартаке» такой аудитории порадовались бы.
Первый матч после введения карты болельщика на «Открытие Банк Арене» собрал не больше пяти тысяч. Для сравнения, в понедельник на Кубке с «Локо» было около 10 тысяч, и такая разница в посещаемости обусловлена точно не именем соперника красно-белых.
В марте «Уралу» и «Спартаку» предстоит провести три матча, и игра чемпионата стала первой в этой серии. В составе красно-белых — два ожидаемых изменения по сравнению с кубковым матчем. Дисквалификации Селихова, Николсона и Соболева в чемпионате не действуют, и первые два игрока оказались в старте. Отметим также дебют Дуарте, который заменил дисквалифицированного Джикию.
Тоска на трибунах — тоска на поле. Футбол в первые полчаса был очень тягуч, и обстановку взрывала только реакция скамейки «Урала» на судейские решения. Как ни странно, самым спокойным на фоне всеобщего негодования выглядел уральский босс Григорий Иванов.
Однажды недовольство гостей оказалось обоснованным — арбитр Мешков убедился в этом после похода к монитору, увидев на повторе, что Дуарте проиграл позицию и завалил Каштанова в штрафной. Это пенальти. Влут пробил в угол без шансов для Селихова.
0:1 на вязком от снега поле с организованным «Уралом» — плохой знак для «Спартака», который и так был крайне инертным в атаке. Но все же красно-белым удалось выжать максимум из ситуации. В компенсированное время Литвинов пальнул издали, и Бивеев подправил мяч в собственные ворота.
Замена Николсона на Соболева напрашивалась уже после первого тайма, но Абаскаль отложил ее еще на 15 минут. Вместе с форвардом вышел Тавареш, из чьей зоны «Урал» провел голевую атаку: после прострела справа забил Бикфалви.
Проигрыш «Спартака» убил бы надежду на чемпионскую интригу, в которую во время зимней паузы многие поверили. Поражения не случилось, но красно-белые все равно потеряли очки. Отыграться удалось благодаря подключению Литвинова, который к тому моменту уже опустился на позицию центрального защитника. Две стенки и точный удар с левой — разыграно было действительно шикарно!
Но главный момент матча случился, когда счет был равным, а «Спартак» забил третий мяч. В том эпизоде Помазун влетел в двух борющихся игроков, и Соболев поразил уже пустые ворота. Мешков долго стоял в центре поля и слушал своих помощников, но в итоге гол не засчитал, так как сразу после контакта (в котором, как выяснилось на повторе, Мартинс вообще не участвовал) прозвучал свисток.
Лишенный чистого гола «Спартак» в оставшееся время организовал несколько подходов — в частности, очень хотел забить Промес, которому остался один мяч до сотни. Но в итоге — только ничья.
«Спартак» теряет два очка, и уже к вечеру отрыв «Зенита» может увеличиться до восьми очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2