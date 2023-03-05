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Сегодня, 14:30

«Ошибка Мешкова? Так бывает... Но «Спартак» наиграл с «Уралом» только на ничью». Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Виталий Мешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Известный комментатор Геннадий Орлов о матчах с участием «Зенита» и «Спартака».

— «Зенит» победил «Пари НН» на классе — 3:0. Счет, конечно, мог быть и крупнее. После смены тренера нижегородцы выглядели не так, как при Галактионове и Кержакове. Думаю, они столкнутся с проблемами во второй части сезона. Проверку «Зенитом» подопечные Горлова не прошли.

А ведь у «Зенита» еще и Клаудиньо не играл. Понравился новый защитник Ренан. Все делает уверенно, парень с техникой. Играет на широком шаге. Мне кажется, он не уступает по своему уровню Родригао. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Но в этом матче Ренан, безусловно, убедил.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Малком. «Зенит» все так же несокрушим! Отрыв от «Спартака» вырос до восьми очков

Малком забил потрясающий гол! В какой-то момент у него перестали получаться удары со штрафных. Там ведь еще и Ракицкий взял на себя эту роль. В общем, бразилец даже ушел в тень. А сейчас мы опять увидели, какая же у него волшебная левая нога. Его первый гол — это нечто! Очень породистый мяч! Какая траектория! Невозможно было отбить такой удар.

Пока не все еще набрали форму. Кузяев, Мостовой, Кассьерра могут, конечно, играть лучше. Порадовал Караваев, а вот, например, Родригао какой-то медленный. «Зенит» еще будет добирать. Но три очка добыты, отрыв от «Спартака» — восемь баллов.

Судья Мешков украл у «Спартака» победу над «Уралом»? Непонятное решение арбитра. Почему он дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот после удара Соболева? Конечно, это серьезная ошибка... Но ведь недавно «Спартак» играл в Кубке с «Локомотивом». И Иванов не увидел фола на Тикнизяне со стороны Игнатова. В итоге последовала голевая передача. И что мы получаем? В том матче «Спартаку» помогли, в этом — навредили... В футболе так бывает. Человеческий фактор. У Абаскаля играющая команда. Пруцев, Литвинов дают движение, Зобнин органичен. Но как сыграли легионеры? Дуарте привез пенальти...

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

А Тавареш? Как, наверное, говорят сейчас болельщики «Спартака» — «Тавареш нам не товарищ». Ну как он мог упустить Бикфалви и позволил ему прострелить во вратарскую? Ну что это за игра такая? Он все время лезет вперед, хочет помогать в атаке, а назад не успевает... Синдром Жиго. Грубая ошибка. Поразительно! Твоя главная задача — закрыть свой фланг!

Так что «Спартаку» надо пенять на самого себя.

Ну и не стоит принижать заслуги Гончаренко. Его «Урал» может дать бой любому. Дисциплинированная команда. В первые 25 минут гости эффективно применяли высокий прессинг. Красно-белые вообще не знали, что им делать, все время теряли мячи, оказались не готовы к такому давлению. «Урал» — очень симпатичная команда, тренер — молодец!

Федун считает, что судья убил чемпионскую интригу? Послушайте, впереди еще 12 туров, надо играть! А с таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью. Не на победу. Вот и все. Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным преимуществом? Я этого не увидел. Да, красно-белые были в целом поактивнее, но за кем остался последний опасный момент? Каштанов мог все решить в концовке.

Ничего еще не решено. Чемпионская интрига жива.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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