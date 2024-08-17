Абена перешел в «Спартак», Ройс в США, «Крылья» подпишут Чистякова?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Абена — в «Спартаке»

Центральный защитник «Ференцвароша» Миенти Абена подписал контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 29-летним игроком сборной Суринама рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. По данным Transfermarkt , сумма сделки составила 1,2 миллиона евро.

Дркушич — в «Црвене Звезде»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Арендное соглашение со словенцем рассчитано до конца текущего сезона.

24-летний защитник выступал за «Сочи» с зимы 2022 года. В сезоне-2023/24 Дркушич провел 24 матча, в которых забил два мяча.

Писарский — в «Сочи»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинцев. Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Нападающий перешел в самарский клуб в январе 2023 года. С того момента 28-летний форвард провел за «Крылья» 40 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

«Крыльям» интересен Чистяков

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков интересен «Крыльям Советов», сообщает инсайдер Иван Карпов. По сведениям источника, «Зенит» рассчитывает продать 30-летнего игрока в другую команду, хотя сам игрок не хочет покидать клуб. Контракт футболиста истекает следующим летом.

Весеннюю часть сезона Чистяков провел в аренде в «Сочи». Он сыграл в шести матчах и не отметился голевыми действиями.

Александр Коваленко. Фото Global Look Press

Коваленко перешел в «Оренбург»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко подписал контракт с «Оренбургом», сообщается на официальном сайте клуба. Сроки соглашения с 21-летним россиянином не сообщаются. Футболист будет выступать под 18-м номером.

Ранее Коваленко играл за «Чертаново», «Крылья Советов», «Сочи» и «Зенит». В минувшем сезоне полузащитник провел 14 матчей и отметился одной результативной передачей.

Камара — в «Торпедо»

«Торпедо» объявило о подписании контракта с малийским полузащитником Мамаду Камара.

Срок соглашения с 23-летним футболистом не раскрывается.

Ранее Камара выступал за малийский «Блэк Старз». Последние несколько сезонов он провел на правах аренды в «Милсами». На счету игрока 12 голов и восемь результативных передач в 58 матчах за молдавский клуб.

Алексей Сутормин. Фото ФК «Ростов»

Сутормин — в «Ростове»

Теперь официально: полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин продолжит сезон в «Ростове», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Клубы достигли соглашения о переходе 30-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона.

«Зенит» подписал Сутормина из «Рубина» летом 2019 года. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в «Сочи» на правах аренды, забил два гола и отдал одну результативную передачу в 10 матчах РПЛ.

Дуарте интересен «Валенсии»

«Валенсия» заинтересована в подписании защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщает Relevo . Испанский клуб рассматривает 24-летнего парагвайца в качестве замены Дженку Озкаджару, который может перейти в «Реал Вальядолид» на правах аренды.

По информации «СЭ», главный тренер «Спартака» Деян Станкович поддерживает идею продажи защитника. Парагваец не вписывается в игровую модель специалиста.

Дуарте перешел в московский клуб зимой 2023 года. В прошедшем сезоне игрок провел 27 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Шакири — в «Базеле»

«Базель» объявил о переходе форварда «Чикаго Файр» Джердана Шакири. 32-летний швейцарец подписал контракт до лета 2027 года. Он присоединился к новому клубу на правах свободного агента.

Шакири — воспитанник «Базеля». Он выступал за швейцарский клуб с 2009 по 2012 год. Последние два года Шакири играл за «Чикаго», провел за клуб МЛС 75 матчей, забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.

Марко Ройс. Фото Global Look Press

Ройс — в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Американский «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о переходе полузащитника Марко Ройса. Футболист подписал контракт на 2,5 года. Ранее 35-летний игрок покинул дортмундскую «Боруссию» после истечения трудового соглашения.

На счету игрока 429 матчей за «шмелей», в которых он забил 170 мячей и сделал 131 ассист.

«Монако» подписал Бруннера

Нападающий дортмундской «Боруссии» Парис Бруннер стал игроком «Монако», сообщает пресс-служба монегасков. При этом 18-летний форвард проведет сезон-2024/25 на правах аренды в бельгийском «Серкль Брюгге».

Бруннер перебрался в систему «Боруссии» в 2020-м. В прошедшем сезоне немец забил 20 мячей в 22 матчах за команду дортмундцев до 19 лет.

Филлипс — в «Ипсвиче»

«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека Калвина Филлипса в «Ипсвич Таун». 28-летний англичанин будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца сезона-2024/25.

Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Вест Хэме», сыграл в 10 играх и не отметился результативными действиями.

Одобер перешел в «Тоттенхэм»

Вингер «Бернли» Вилсон Одобер подписал контракт с «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте клуба. Трудовое соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt , стоимость трансфера составила 29,3 миллиона евро.