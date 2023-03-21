«Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна

Обозреватель «СЭ» пообщался с норвежцем, первые месяцы которого в «Динамо» сложились очень трудно.

Это было одно из самых сложных моих интервью за многие годы. Начать хотя бы с того, что оно откладывалось и переносилось не один раз.

Норманн и в «Ростове» очень редко общался с журналистами, а в «Динамо» совсем закрылся, и его можно было понять. Во-первых, возвращение в Россию стоило ему места в сборной Норвегии: это четко дали понять и главный тренер, и президент федерации, причем еще до аренды в московский клуб. Но на решение Норманна это не повлияло, хотя понятно, как сложно оно ему далось.

Во-вторых, динамовские болельщики рассчитывали увидеть в лице бывшей звезды «Ростова» немедленное усиление, но оставшийся без предсезонки Норманн с ходу вписаться в игру бело-голубых не смог, совершая даже такие результативные ошибки — как при счете 0:0 с «Зенитом». В-третьих, пошли травмы. Он и предсезонку начал не в общей группе, присоединившись к ней только на втором сборе в Турции.

Поэтому Норманн поставил условие: интервью, взятое в самом конце января, должно выйти в свет после его первого в году матча за «Динамо» в стартовом составе. Он искренне удивлялся, почему, будучи уже несколько месяцев травмированным, кому-то интересен. И на ряд тем говорить вообще не хотел, а на некоторые был предельно лаконичен. Зато иной раз — как, например, об обожаемом им Криштиану Роналду — вдруг увлеченно разражался долгими монологами.

Фото ФК «Динамо»

На моем решении уехать из «Ростова» сказались уход Карпина в сборную и мечта играть в АПЛ

— Ваше решение вернуться в Россию удивило здесь многих. Почему вы это сделали? — спрашиваю Норманна.

— Никогда не пойму, почему люди этим удивлены.

— Потому что многие футболисты из Евросоюза в последний год уезжают из РПЛ, а не наоборот.

— Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия — места, где я могу играть. А футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы.

— Ваш стиль жизни в Москве претерпел большие изменения по сравнению с Ростовом — городом совсем другого размера?

— Если быть до конца честным, с момента приезда в Россию мне всегда нравилась Москва. Я хотел попробовать играть в столице. И, безусловно, здесь я счастлив.

— В «Ростове» вы были звездой, но вернулись не туда. Случилось ли это из-за того, что на Дону с 24 февраля прошлого года закрыт аэропорт и это значительно усложняет логистику?

— Безусловно, я рассматривал и подсчитывал все нюансы. Но, как я вам уже сказал, Москва и возможность играть в ней всегда были у меня в голове. И когда предложение из «Динамо» появилось, я даже не думал о том, чтобы сказать «нет». Решил все сразу. Это лучшее, что могло со мной произойти.

— Читал, что к вам также был интерес со стороны «Локомотива».

— Об этом понятия не имею.

— Почему вы в 2021-м захотели уйти из «Ростова»?

— На моем нежелании оставаться в Ростове сказался уход в сборную России Валерия Карпина. Я его перенес очень тяжело, был сильно опечален и потерял часть мотивации. В первую очередь поэтому я хотел оттуда уйти и уже был настроен на это. Но, конечно, возможность играть в АПЛ всегда была моей мечтой, и, когда такой шанс появился, мне захотелось его использовать.

— Чувствуете, что «Динамо» уже стало для вас такой же своей командой, какой был «Ростов»?

— Как футболист, ты хочешь играть так много и так хорошо, как это возможно. К сожалению, я не мог выступать на своем привычном уровне. Мне не везло, и сейчас я полностью сфокусирован на том, чтобы вернуться на поле и в свое обычное игровое состояние. Обо всем остальном буду думать позже.

— Болельщики «Динамо», да и в клубе тоже, рассчитывали, что вы сразу станете большой частью команды. Но тогда — не сложилось. Как вы считаете почему? Результативная ошибка с «Зенитом» вас не надломила?

— Каждый совершает ошибки. Это была для меня не первая и, наверное, не последняя. Не могу сказать, что она серьезно повлияла на меня, не говоря уже о том, чтобы надломила. Каждый день учу и тренирую себя в том числе и в плане сильного менталитета. Ничто не может меня сломать.

У меня вообще не было предсезонной подготовки. Я пришел в «Динамо» и сразу начал играть. Не скажу, что это было сложно, но, по собственному ощущению, я в тот момент был позади всех в плане физической готовности. Из-за этого и травмы пошли. Но это футбол и жизнь, в них разное случается. Ты не можешь сдаваться.

Конечно, я пережил непростое время. Но тут смотря с чем сравнивать. До тех пор, пока здорова моя семья, на что я вообще могу жаловаться? Я просто должен вернуться и снова стать самим собой. Только об этом и думаю. И о том, чтобы снова сделать болельщиков «Динамо» счастливыми. Хочу выстроить с ними хорошие взаимоотношения. Они сейчас моя мотивация. Должен показать им, что я — игрок!

Фото ФК «Ростов»

Всегда буду любить и уважать свою страну и сборную. Но больше не являюсь частью национальной команды и ничего говорить о ней не буду

На три вопроса подряд Норманн отвечать отказался, всякий раз произнося одну и ту же фразу: «Я не хочу отвечать на этот вопрос». Что, по мне, лучше и честнее, чем врать. Иной раз прямой отказ от ответа говорит больше, чем сам ответ. А вопросы были такие:

— Испытывали ли вы давление со стороны норвежских болельщиков, когда решили вернуться в Россию?

— Побудила ли вас жесткая позиция главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена и руководства Федерации футбола Норвегии к более серьезным размышлениям, стоит ли идти на этот шаг?

— Как члены вашей семьи, в частности родители, отреагировали на ваше решение играть в Москве?

Впрочем, такую реакцию, тем более учитывая большие сомнения, с которыми Норманн в принципе пошел на это интервью, нетрудно было предсказать. Гораздо больше меня изумил его отказ говорить обо всем, что так или иначе касается сборной Норвегии — даже лично об Эрлинге Холланде и Мартине Эдегоре. Единственный ответ, который мне удалось услышать о звезде «Манчестер Сити», прозвучал на следующий вопрос:

— Многие убеждены, что следующее десятилетие ознаменуется борьбой за звание лучшего игрока мира между Холландом и Кильяном Мбаппе. Согласитесь с такими прогнозами на будущее норвежского форварда?

— На него и так оказывается достаточно давления. Я не буду его добавлять. Пока он будет делать то, что делает сейчас, — может произойти все что угодно.

На тему сборной Матиас еще высказался, только отвечая на такой вопрос:

— Как скоро, по-вашему, мир заговорит о новой мощной сборной Норвегии — с учетом расцвета таких звезд, как Холланд и Эдегор?

— Нет, думаю, что мир будет по-прежнему говорить о Эдегоре и Холланде.

— То есть...

— Послушайте, — не дослушав следующий вопрос, добавил он, — в целом я вообще не хочу говорить о моей национальной команде. Я больше не являюсь ее частью. Понимаю, что вы хотите спрашивать об этом, но поймите и мою позицию. Мне очень тяжело об этом говорить. Люблю, уважаю и всегда буду любить и уважать свою страну и сборную, их тренера и игроков. Но вдаваться в какие-либо детали о них в целом и о любом из них в частности сейчас не хочу. Сфокусирован только на том, чтобы вернуться после травмы, начать играть за «Динамо» и помогать клубу. Все.

— Но вы надеетесь однажды вернуться в сборную?

— Нет, у меня есть надежда в ближайшее время вернуться на поле. Сейчас это моя единственная надежда.

— Вы наверняка наблюдаете за норвежским футболом и в курсе, что два последних чемпионских титула завоевала одна из ваших бывших команд — «Буде-Глимт». В ее основном составе играл российский голкипер Никита Хайкин, недавно перешедший в «Бристоль Сити». Видели ли вы его в деле и что, по вашему мнению, ждет его в Англии?

— Знаю, кто такой Хайкин, но не смотрю норвежский футбол, поэтому не видел, как он играет. И впервые слышу о том, что он куда-то перешел, это совершенно новая информация для меня. Куда, вы сказали?

— В «Бристоль Сити», в чемпионшип.

— Лично с ним мы не знакомы, но, конечно, желаю ему всего наилучшего.

Фото Global Look Press

Доказал себе, что могу играть в АПЛ

— Были ли у вас летом, после аренды в «Норвич», какие-то предложения из Европы? Ходили разговоры, что вы едва не подписали контракт с «Лечче».

— Да, но не подписал же (улыбается). Варианты в Европе действительно были, но только «Динамо» обратилось с конкретным и четким предложением, которое меня устроило.

— «Норвич» занял последнее место и вылетел из премьер-лиги, но что скажете о собственном опыте в АПЛ? Доказали ли себе, что можете играть на таком уровне?

— Да, я это себе доказал. Считаю, что у меня там были очень хорошие полсезона. Да, случились травма и операция, но в последних 15 матчах я был в полной готовности. Обстоятельства в это время были сложными, мы много проигрывали и находились под большим давлением. Но я многому научился и все равно очень рад, что принял решение туда поехать. Для меня как игрока чрезвычайно важно проверить себя на самом высоком уровне, который только бывает в клубном футболе. И убедиться, что когда я здоров и готов, то могу этому уровню соответствовать.

— Против кого из оппонентов там было невозможно играть?

— (Не дожидаясь конца вопроса.) «Сити»! Без шансов! Когда «горожане» контролируют мяч, твои глаза разбегаются по сторонам, ты вертишь головой во все стороны — но все бессмысленно. Мы старались перекрыть им пространство, но куда там. И нельзя сказать, против кого ты играл, потому что они все постоянно менялись местами. И они были везде.

И, конечно, «Челси», которому мы проиграли на «Стэмфорд Бридж» — 0:7. Понимаю, что вам это будет забавно слышать, но я провел против синих хороший матч и совершенно убежден в этом. Но — 0:7. Тренер в раздевалке не мог найти слов. Мы тоже были ошеломлены. Атмосферу в раздевалке после того матча точно нельзя назвать хорошей.

— Должно ли по идее вам легче играть в РПЛ после времени, проведенного в АПЛ? Играя несколько месяцев в «Норвиче», вы привыкли к другому темпу и уровню игроков.

— Нет, я точно не буду использовать слово «легче». Скажу иначе: сам я стал опытнее. Играл против очень хороших футболистов и команд, и мне время в «Норвиче» многое дало. Теперь, надеюсь, читаю и понимаю игру лучше, чем раньше, и должен использовать это на поле. Футбол никогда не был и не может быть легким. Тем более в РПЛ, где я за несколько лет видел много сильных футболистов и клубов. Это хорошая лига. Да, кое-кто из ведущих иностранцев уехал, и некоторые команды из-за этого ослабли. Но достойных игроков здесь по-прежнему много, и лига вполне конкурентоспособна.

Фото Global Look Press

Когда Сульшер, Карпин и Йоканович начинают говорить, игроки затыкаются и слушают их. Всех троих объединяет сильный характер

— Легко ли вам было найти общий язык со Славишей Йокановичем, понять его требования? Большая ли разница с Валерием Карпиным, о котором вы говорили очень много хороших слов?

— Конечно, это другое. Прежде всего, я могу разговаривать со Славишей напрямую, без переводчика, на английском (по-испански Норманн не говорит, как и Карпин по-английски. - Прим. И.Р. ). Он очень конкретен со мной, и даже сейчас, когда я пропустил достаточно много, он находит время, чтобы со мной разговаривать и всегда напоминать, чего от меня ждет — как на поле, так и за его пределами. Несмотря на то что, пока я играл далеко не так много, как хотим и он, и я, у нас хорошие взаимоотношения, ценю это.

— А чего Йоканович ожидает от вас за пределами поля?

— Мне уже не 20 лет, а 26. И тренер ждет от меня лидерских качеств, проявления того опыта, который у меня есть. Я должен использовать его, чтобы помогать людям вокруг меня, моим одноклубникам, становиться сильнее. На поле же — благодаря моим качествам мы должны в большей степени диктовать игру, контролировать ее.

— После подписания договора аренды с «Динамо» вы сказали, что вам нравится футбольная философия Йокановича. Как бы вы могли ее сформулировать?

— Большая часть игры заключается в том, как команда действует при потере мяча. Мне нравится, что в футбольную ментальность Славиши входит задача отвоевывать мячи, возвращать их максимально быстро после потери. Вокруг мяча всегда должно находиться много футболистов, чтобы легче было его забрать обратно. Высокий прессинг, причем мы в деталях знаем, что должны при этом элементе делать, как и при обороне как внутри штрафной, так и за ее пределами. Также мне нравится его философия построения игры, когда мяч у нас.

— Со стороны казалось, что в игре «Динамо» было гораздо больше прессинга при Сандро Шварце, чем при Йокановиче.

— По этому поводу ничего сказать не могу, поскольку в то время не находился в команде. Концентрируюсь на том, что есть сейчас.

— Вы работаете с Йокановичем, а ранее — с Карпиным и в «Мольде» — с Уле-Гуннаром Сульшером. Есть ли между ними что-то общее или это три совсем разных тренера?

— Общее — характер. У каждого из них троих сильные характеры. В чем это выражается? В том, что, когда они говорят, ты и все остальные игроки затыкаются и слушают. И мне это нравится. Но делать какие-то детальные сравнения не стану. Под руководством Славиши я провел слишком мало матчей. А Сульшер был очень-очень давно.

— С кем в «Динамо» вы ближе всех?

— С медицинским штабом, ха-ха. Они мне очень помогают, за что большое спасибо. Они постоянно разговаривают со мной и беспокоятся за меня. Из игроков — с Сабой Сазоновым, хорошим и умным парнем, с которым мы много общаемся: у него очень приличный английский. Конечно, с Федором Смоловым — он старше меня, и мне хочется у него многое узнать и научиться. То же касается Сергея Паршивлюка, у которого тоже все в порядке с английским, и к тому же мы играли с ним в «Ростове». Общаясь с ними, становлюсь умнее и опытнее.

— А с молодыми динамовцами — Захаряном, Тюкавиным — на английском говорите?

— С ними больше на русском, которым я немножко, но владею. Если они захотят учить английский и говорить на нем, всегда могут рассчитывать на мою помощь. Не сомневаюсь, что они его выучат. Но футбол есть футбол, у него международный язык.

— Из Ростова с кем-то отношения поддерживаете?

— Это может показаться забавным, но тоже с людьми из медицинского департамента. Есть там один испанский парень, с которым мы стали друзьями. Из игроков — нет.

— С Карпиным после возвращения в Россию пересекались, общались?

— Нет.

Фото ФК «Динамо»

Уверен, что в своей истории последних месяцев Криштиану все продумал от начала до конца

— Читал, что вы с детства были фанатом Криштиану Роналду.

— По-прежнему остаюсь им! — воскликнул Норманн с энтузиазмом.

— Почему вы предпочли его Лионелю Месси?

— Это будет долгий ответ (в этот момент я вздохнул с облегчением. - Прим. И.Р. ). В первую очередь, когда он в 2000-е годы пришел в «Манчестер Юнайтед», то был очень тощим. Не уродливым, конечно, но намного менее прекрасным. Но, думаю, где-то через отрезок от трех до шести месяцев Криштиану превратился в ту машину, которую мы знаем. Он стал лучше и мощнее выглядеть, заиграл во что-то такое, чего мы раньше никогда не видели.

Так он мне понравился, поскольку я увидел молодого парня, который работает больше всех, забивает кучу мячей, хорошо выглядит, верит в себя. Его трудовая этика, отношение к работе — то, благодаря чему я пропитался к нему такими эмоциями. Для меня совершенно невероятно, что Роналду никогда не выключается. Он всегда «включен», всегда работает. Даже о последнем сезоне в «Юнайтед» я слышал от игроков, что в 36-37 лет он был первым, кто приходил на каждую тренировку, и последним, кто с нее уходил. Когда ты миллиардер и забил 800 голов в карьере, когда ты в таком возрасте, но играешь как молодой голодный игрок, — я просто не могу в это поверить!

Возможно, у Месси больше таланта, он лучше видит поле, его пасы и понимание игры более совершенны. Уважаю все это, и, наверное, Лео выше именно как игрок. Но лично для меня он даже близко не подходит к Криштиану. Тот остается моим кумиром, и никто уже этого не изменит.

— Как вы расценили последние события в карьере португальца — скандальное интервью Пирсу Моргану, последовавший за ним разрыв контракта с «МЮ», посредственный чемпионат мира, отъезд в «Аль-Наср»?

— Я всегда на его стороне. Он ведь и бизнесмен тоже. С точки зрения денег он сделал очень умную вещь. Думаю, от начала до конца этой истории он абсолютно точно знал, что делает. Считаю, таким и был его план.

— То есть это не было всплеском эмоций?

— Эмоций? Ха-ха. Конечно, нет. Уверен, что он все продумал.

— Вообще, смотрели чемпионат мира? За какую команду болели?

— Если честно, редко смотрю футбол. Но, конечно, хотел, чтобы Криштиану выиграл чемпионат мира.

— Как вы отреагировали, когда Фернанду Сантуш не поставил его в стартовый состав на два последних матча?

— Никак. Конечно, не только я, но и многие другие хотят, чтобы он играл в каждом матче. Но это футбол, и Криштиану стал старше. Думаю, это нормально.

— Где смотрели финал?

— В Сербии, в Белграде, на реабилитации после травмы плеча. Клиника была в одном здании с отелем, так что просто лежал у себя в комнате и смотрел эту классную игру. Мбаппе своим перформансом вызвал у меня особое уважение.

Фото ФК «Динамо»

Никогда не убиваю время

— Роналду был вашим кумиром, а есть ли для вас пример игрока вашей позиции в центре поля?

— Тиагу Алькантара и Марко Вератти. Оба — маленькие худощавые игроки, но они везде! Топы. Суперталанты. Кажется, что у них есть глаза на шее. А если брать игроков из моего детства, то же самое могу сказать о Поле Скоулзе.

— Вы сразу начали играть опорным полузащитником?

— Нет. Мне кажется, все начинают с атаки, с того, что, будучи детьми, забивают голы. В середину поля перешел в 15-16 лет. И мне это сразу понравилось, потому что я люблю быть с мячом и в центре событий, с ним связанных. На мяче, на мяче, всегда на мяче! Когда тебе исполняется лет 15, игра становится сложнее, особенно для нападающих. Как форвард, я чувствовал, что у меня мяч бывает крайне редко. Поэтому перевод в центр поля мне и понравился.

— Последние месяцы в жизни понравиться вам точно не могли. Как вы убивали время во время травмы и восстановления?

— Я никогда не убиваю время. Использую его с максимальной пользой. Много тренируюсь, насколько это возможно, читаю кое-какие книги, учусь чему-то новому. У меня есть определенные мечты на период после окончания футбольной карьеры — их, впрочем, сейчас озвучивать не хочу. Но прекрасно понимаю, что после футбола у меня будет большая, новая, полноценная жизнь, и к ней надо быть готовым. Поэтому стараюсь каждый день что-то узнавать и становиться умнее. В то же время сейчас полностью сфокусирован на футболе. Поэтому не только тренируюсь, но и много сплю, правильно питаюсь и хочу вернуться на поле сильнее, чем был.

— Вы уже с начала февраля тренируетесь в общей группе. Есть чувство, что все проблемы позади?

— Очень боюсь плохой кармы. Поэтому ничего на эту тему говорить не буду. Мне еще есть над чем работать в этом направлении. Скажу так: начинаю чувствовать себя ок.

— Этим летом ваша аренда из «Ростова» в «Динамо» заканчивается. Как вы видите свое ближайшее будущее?