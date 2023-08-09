Пивоваров: «Норманн решил разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо», он уехал из страны»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с полузащитником Матиасом Норманном.
Ранее стало известно, что 27-летний футболист больше не сыграет за бело-голубых.
— Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити. Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с «Ростовом» будем обращаться в арбитражный суд. Он жил недалеко от Москва-Сити, это был его выбор.
— Не допускаете, что это его реально напугало?
— Клуб предложил ему переехать. Это был его выбор.
— Вы рассчитывали на него?
— Не буду комментировать. Он нам помогал в последних матчах. Его контракт с нами заканчивается на следующей неделе. Мы будем отстаивать свои интересы, и, тем более, будет «Ростов».
— Как он попрощался?
— Он попрощался со всеми на базе. Я сказал, что увидимся завтра. Получили письмо от его юриста.
— Вы подаете в Палату о разрешении споров?
— Мы готовимся с «Ростовом» к соответствующей позиции. Мы обсуждаем стратегию по юридическим действиям.
— Вы считаете, то, что случилось — это предлог разорвать контракт?
— Мы в этом убеждены.
— Кто-то из легионеров обращался после минувших инцидентов?
— Нет. Все тренируются и играют.
Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0