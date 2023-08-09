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Пивоваров: «Норманн решил разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо», он уехал из страны»

Футболист «Динамо» Норманн уехал из России из-за атак беспилотников на Москву-Сити
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Матиас Норманн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с полузащитником Матиасом Норманном.

Ранее стало известно, что 27-летний футболист больше не сыграет за бело-голубых.

— Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити. Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с «Ростовом» будем обращаться в арбитражный суд. Он жил недалеко от Москва-Сити, это был его выбор.

— Не допускаете, что это его реально напугало?

— Клуб предложил ему переехать. Это был его выбор.

— Вы рассчитывали на него?

— Не буду комментировать. Он нам помогал в последних матчах. Его контракт с нами заканчивается на следующей неделе. Мы будем отстаивать свои интересы, и, тем более, будет «Ростов».

— Как он попрощался?

— Он попрощался со всеми на базе. Я сказал, что увидимся завтра. Получили письмо от его юриста.

— Вы подаете в Палату о разрешении споров?

— Мы готовимся с «Ростовом» к соответствующей позиции. Мы обсуждаем стратегию по юридическим действиям.

— Вы считаете, то, что случилось — это предлог разорвать контракт?

— Мы в этом убеждены.

— Кто-то из легионеров обращался после минувших инцидентов?

— Нет. Все тренируются и играют.

Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
17
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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