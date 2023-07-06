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Сегодня, 11:59

Источник: Марио Фернандес в скором времени станет игроком «Зенита»

Виктория Кравченко
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Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Марио Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает журналист Алешандре Пратцель.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В составе армейцев он три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз становился обладателем Кубка России.

Во вторник, 4 июля, журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что ЦСКА и «Интернасьонал» не достигли договоренности об оплате компенсации за Фернандеса в размере 366 тысяч евро. Позднее агент защитника подтвердил эти данные.

Источник: https://twitter.com/alepraetzel/status/1676744600986296321?s=46&t=3XweRwLkr9MQcbPIfCTHEg
Марио Фернандес
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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