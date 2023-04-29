Малком установил рекорд для бразильских бомбардиров чемпионата России
Бразильский нападающий «Зенита» Малком оформил покер в гостевом матче против «Крыльев Советов» и довел счет голов в нынешнем чемпионате России до 22.
Малком вышел на первое место по голам за один сезон в премьер-лиге среди игроков из Бразилии. Форвард обогнал спартаковца Веллитона, который в 2009 году отличился 21 раз, и армейца Вагнера Лав, выигравшему снайперскую гонку-2008 с 20 точными ударами.
Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2022/23
|
Малком
|
Зенит
|
25
|
22
|
2009
|
Веллитон
|
Спартак
|
28
|
21
|
2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
26
|
20
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
25
|
19
|
2015/16
|
Халк
|
Зенит
|
27
|
17
|
2013/14
|
Халк
|
Зенит
|
24
|
16
|
2014/15
|
Халк
|
Зенит
|
28
|
15
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
18
|
14
Малком — всего пятый футболист, которому удалось забить 22 гола за один чемпионат. Трижды эту отметку покорял Олег Веретенников, по разу — Александр Маслов, Александр Кержаков и рекордсмен турнира Сейду Думбья, в удлиненном сезоне-2011/12 записавший на свой счет 28 точных ударов.
Все футболисты, которые забивали более 21 гола в одном чемпионате России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2011/12
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
42
|
28
|
1995
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
29
|
25
|
1996
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
33
|
23
|
2011/12
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
32
|
23
|
1997
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
34
|
22
|
1998
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
30
|
22
|
2022/23
|
Малком
|
Зенит
|
25
|
22
От зенитовского рекорда чемпионатов России Малком теперь отстает всего-навсего на один гол. В том самом сезоне-2011/12 Александр Кержаков в 32 турах отличился 23 раза. На повторение достижения главного бомбардира в истории Санкт-Петербурга бразильцу будет дано целых пять туров.
Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
2011/12
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
32
|
23
|
2022/23
|
Малком
|
Бразилия
|
25
|
22
|
2020/21
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
27
|
20
|
2020/21
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
24
|
19
|
2004
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
29
|
18
|
2015/16
|
Халк
|
Бразилия
|
27
|
17
|
2019/20
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
28
|
17
|
2019/20
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
28
|
17
В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе Малком в 37 голами вышел на седьмое место, оставив позади Александра Спивака. Кержаков в премьер-лиге отличился 120 раз, Артем Дзюба — 85, а Данни, Сердар Азмун, Халк и Андрей Аршавин записали на свой счет от 52 до 57 мячей.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сердар Азмун
|
2019-2022
|
79
|
52
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Малком
|
2020-н.в.
|
82
|
37
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5