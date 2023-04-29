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29 апреля, 18:35

Малком установил рекорд для бразильских бомбардиров чемпионата России

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком оформил покер в гостевом матче против «Крыльев Советов» и довел счет голов в нынешнем чемпионате России до 22.

Малком вышел на первое место по голам за один сезон в премьер-лиге среди игроков из Бразилии. Форвард обогнал спартаковца Веллитона, который в 2009 году отличился 21 раз, и армейца Вагнера Лав, выигравшему снайперскую гонку-2008 с 20 точными ударами.

Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2022/23

Малком

Зенит

25

22

2009

Веллитон

Спартак

28

21

2008

Вагнер Лав

ЦСКА

26

20

2010

Веллитон

Спартак

25

19

2015/16

Халк

Зенит

27

17

2013/14

Халк

Зенит

24

16

2014/15

Халк

Зенит

28

15

2006

Жо

ЦСКА

18

14

Малком — всего пятый футболист, которому удалось забить 22 гола за один чемпионат. Трижды эту отметку покорял Олег Веретенников, по разу — Александр Маслов, Александр Кержаков и рекордсмен турнира Сейду Думбья, в удлиненном сезоне-2011/12 записавший на свой счет 28 точных ударов.

Все футболисты, которые забивали более 21 гола в одном чемпионате России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2011/12

Сейду Думбья

ЦСКА

42

28

1995

Олег Веретенников

Ротор

29

25

1996

Александр Маслов

Ростсельмаш

33

23

2011/12

Александр Кержаков

Зенит

32

23

1997

Олег Веретенников

Ротор

34

22

1998

Олег Веретенников

Ротор

30

22

2022/23

Малком

Зенит

25

22

От зенитовского рекорда чемпионатов России Малком теперь отстает всего-навсего на один гол. В том самом сезоне-2011/12 Александр Кержаков в 32 турах отличился 23 раза. На повторение достижения главного бомбардира в истории Санкт-Петербурга бразильцу будет дано целых пять туров.

Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Голы

2011/12

Александр Кержаков

Россия

32

23

2022/23

Малком

Бразилия

25

22

2020/21

Артем Дзюба

Россия

27

20

2020/21

Сердар Азмун

Иран

24

19

2004

Александр Кержаков

Россия

29

18

2015/16

Халк

Бразилия

27

17

2019/20

Сердар Азмун

Иран

28

17

2019/20

Артем Дзюба

Россия

28

17

В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе Малком в 37 голами вышел на седьмое место, оставив позади Александра Спивака. Кержаков в премьер-лиге отличился 120 раз, Артем Дзюба — 85, а Данни, Сердар Азмун, Халк и Андрей Аршавин записали на свой счет от 52 до 57 мячей.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-2022

181

85

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Сердар Азмун

2019-2022

79

52

Данни

2008-2017

173

52

Малком

2020-н.в.

82

37

Александр Спивак

2000-2006

145

33
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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