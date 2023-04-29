Малком установил рекорд для бразильских бомбардиров чемпионата России

Бразильский нападающий «Зенита» Малком оформил покер в гостевом матче против «Крыльев Советов» и довел счет голов в нынешнем чемпионате России до 22.

Малком вышел на первое место по голам за один сезон в премьер-лиге среди игроков из Бразилии. Форвард обогнал спартаковца Веллитона, который в 2009 году отличился 21 раз, и армейца Вагнера Лав, выигравшему снайперскую гонку-2008 с 20 точными ударами.

Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2022/23 Малком Зенит 25 22 2009 Веллитон Спартак 28 21 2008 Вагнер Лав ЦСКА 26 20 2010 Веллитон Спартак 25 19 2015/16 Халк Зенит 27 17 2013/14 Халк Зенит 24 16 2014/15 Халк Зенит 28 15 2006 Жо ЦСКА 18 14

Малком — всего пятый футболист, которому удалось забить 22 гола за один чемпионат. Трижды эту отметку покорял Олег Веретенников, по разу — Александр Маслов, Александр Кержаков и рекордсмен турнира Сейду Думбья, в удлиненном сезоне-2011/12 записавший на свой счет 28 точных ударов.

Все футболисты, которые забивали более 21 гола в одном чемпионате России

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2011/12 Сейду Думбья ЦСКА 42 28 1995 Олег Веретенников Ротор 29 25 1996 Александр Маслов Ростсельмаш 33 23 2011/12 Александр Кержаков Зенит 32 23 1997 Олег Веретенников Ротор 34 22 1998 Олег Веретенников Ротор 30 22 2022/23 Малком Зенит 25 22

От зенитовского рекорда чемпионатов России Малком теперь отстает всего-навсего на один гол. В том самом сезоне-2011/12 Александр Кержаков в 32 турах отличился 23 раза. На повторение достижения главного бомбардира в истории Санкт-Петербурга бразильцу будет дано целых пять туров.

Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России

Сезон Игрок Страна Матчи Голы 2011/12 Александр Кержаков Россия 32 23 2022/23 Малком Бразилия 25 22 2020/21 Артем Дзюба Россия 27 20 2020/21 Сердар Азмун Иран 24 19 2004 Александр Кержаков Россия 29 18 2015/16 Халк Бразилия 27 17 2019/20 Сердар Азмун Иран 28 17 2019/20 Артем Дзюба Россия 28 17

В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе Малком в 37 голами вышел на седьмое место, оставив позади Александра Спивака. Кержаков в премьер-лиге отличился 120 раз, Артем Дзюба — 85, а Данни, Сердар Азмун, Халк и Андрей Аршавин записали на свой счет от 52 до 57 мячей.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России