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Сегодня, 11:55

Малком допустил, что может уйти из «Зенита» летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Малком допустил, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.

«Почему я ушел из «Барселоны» в «Зенит», а не в какой-то клуб из топ-5 европейских лиг? Я хотел продолжать выступать в Лиге чемпионов и показывать, на что я способен. Мы играли там три года, но потом ситуация изменилась и российские клубы отстранили.
Думаю, я провожу хороший сезон. У меня хорошая статистика, думаю, сейчас я могу рассмотреть возможность перейти в клуб одной из лиг, чьи клубы выступают в еврокубках. Впрочем, сейчас для меня самое главное — выиграть чемпионат России с «Зенитом», а дальше уже посмотрим», — приводит Relevo слова Малкома.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 27 матчах за команду из Санкт-Петербурга. 24 февраля 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Контракт Малкома с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
6
32
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
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Локомотив – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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