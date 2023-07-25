Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топе — Кордоба, Хлусевич и два новичка
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Пока же чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Джон Кордоба («Краснодар») — 7,5
В матче с «Динамо» забил первый мяч нового чемпионата, напрямую повлиял на гол Черникова. Много бил по воротам, мог отметиться еще большим числом результативных действий.
2. Даниил Хлусевич («Спартак») — 7,5
Открыл счет голам за «Спартак», причем сразу оформил дубль. Оба гола защитника — ключевые в матче с «Оренбургом»: первым ударом Хлусевич сравнял счет, а вторым вырвал три очка.
3. Мирлинд Даку («Рубин») — 7,5
Блестяще начал российский этап карьеры: за час игры с «Локомотивом» забил дебютный мяч за «Рубин» и отдал голевую передачу на Фамейе.
4. Мартин Крамарич («Сочи») — 7,5
На протяжении всего матча с «Балтикой» был настырен, чаще всех бил в составе обеих команд, а еще на 6-й минуте открыл счет голам за «Сочи».
5. Сергей Пиняев («Локомотив») -7,0
Вместе с Тикнизяном разрывал правый фланг «Рубина» и ассистировал защитнику сборной Армении на 23-й минуте.
6. Виктор Мендес (ЦСКА) — 7,0
Выполнил огромный объем работы и всеми силами пытался замаскировать кадровые трудности ЦСКА. Создал единственный гол армейцев в ворота «Урала» — навес чилийца в штрафную завершился точным ударом Заболотного.
7. Александр Черников («Краснодар») — 7,0
Зацементировал опорную зону «Краснодара» в матче с «Динамо» и оказался расторопнее всех в штрафной во время второй и победной результативной атаки черно-зеленых.
8. Матео Кассьерра («Зенит») — 7,0
Автор первого дубля сезона. Всего за один матч с «Пари НН» повторил собственный показатель результативности прошлого чемпионата.
9. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 7,0
Самый заметный футболист встречи с «Ахматом» — часто находился с мячом, лез в обводку, четырежды пробил по воротам. Забил один из самых зрелищных голов тура после слаломного прохода.
10. Зелимхан Бакаев («Зенит») — 7,0
Воспользовался отсутствием Малкома и выдал, пожалуй, лучший матч в футболке «Зенита». Мог ассистировать Кассьерре еще на второй минуте, когда тот попал в перекладину, но отдал голевую передачу колумбийцу позже.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1