Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топе — Кордоба, Хлусевич и два новичка

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Хлусевич, Джон Кордоба.
Фото «СЭ»
Подводим итоги стартового игрового уик-энда лиги.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Пока же чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Джон Кордоба («Краснодар») — 7,5

В матче с «Динамо» забил первый мяч нового чемпионата, напрямую повлиял на гол Черникова. Много бил по воротам, мог отметиться еще большим числом результативных действий.

2. Даниил Хлусевич («Спартак») — 7,5

Открыл счет голам за «Спартак», причем сразу оформил дубль. Оба гола защитника — ключевые в матче с «Оренбургом»: первым ударом Хлусевич сравнял счет, а вторым вырвал три очка.

Спартаковцы празднуют гол Виктора Мозеса. Озарение Хлусевича. Дубль защитника принес «Спартаку» волевую победу над «Оренбургом»

3. Мирлинд Даку («Рубин») — 7,5

Блестяще начал российский этап карьеры: за час игры с «Локомотивом» забил дебютный мяч за «Рубин» и отдал голевую передачу на Фамейе.

4. Мартин Крамарич («Сочи») — 7,5

На протяжении всего матча с «Балтикой» был настырен, чаще всех бил в составе обеих команд, а еще на 6-й минуте открыл счет голам за «Сочи».

5. Сергей Пиняев («Локомотив») -7,0

Вместе с Тикнизяном разрывал правый фланг «Рубина» и ассистировал защитнику сборной Армении на 23-й минуте.

Максим Глушенков, Артем Дзюба и&nbsp;Сергей Пиняев (слева направо) после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Локо» слишком поверил в себя, но не решил главную проблему. Как с такими провалами в обороне бороться за топ-3?

6. Виктор Мендес (ЦСКА) — 7,0

Выполнил огромный объем работы и всеми силами пытался замаскировать кадровые трудности ЦСКА. Создал единственный гол армейцев в ворота «Урала» — навес чилийца в штрафную завершился точным ударом Заболотного.

7. Александр Черников («Краснодар») — 7,0

Зацементировал опорную зону «Краснодара» в матче с «Динамо» и оказался расторопнее всех в штрафной во время второй и победной результативной атаки черно-зеленых.

8. Матео Кассьерра («Зенит») — 7,0

Автор первого дубля сезона. Всего за один матч с «Пари НН» повторил собственный показатель результативности прошлого чемпионата.

Матео Кассьерра и&nbsp;Клаудиньо. Малком уходит — просыпается Кассьерра. Дубль колумбийца принес «Зениту» первую победу

9. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 7,0

Самый заметный футболист встречи с «Ахматом» — часто находился с мячом, лез в обводку, четырежды пробил по воротам. Забил один из самых зрелищных голов тура после слаломного прохода.

10. Зелимхан Бакаев («Зенит») — 7,0

Воспользовался отсутствием Малкома и выдал, пожалуй, лучший матч в футболке «Зенита». Мог ассистировать Кассьерре еще на второй минуте, когда тот попал в перекладину, но отдал голевую передачу колумбийцу позже.

Футбол
РПЛ
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Признание чемпионки. Чему учит интервью Загитовой
«Зенит» продажей Малкома установит рекорд РПЛ
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Шалимов об удалении в матче «Пари НН» — «Зенит»: «Формулировки фол последней надежды не существует»
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча против «Зенита»
Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Санчесу
Рапопорт: «Если Адамова устраивает сидеть на скамейке «Зенита», то это его выбор»
Непомнящий назвал главный сюрприз стартового тура в РПЛ
Тарханов: «Адамов — прекрасный голкипер, это потеря для «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, трансферы: «Зенит» подписал вратаря и ищет замену Малкому. Кого возьмет «Спартак»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости