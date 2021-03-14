«Локомотив» разменял твиты на победы. И поднялся в зону еврокубков

Железнодорожники обыграли «Сочи» и обошли его по дополнительным показателям. У красно-зеленых — четыре победы в четырех матчах 2021 года.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Сочи» — 3:1 (1:0)

Голы: Камано, 42 (1:0). Камано, 56 (2:0). Юсупов, 58 (2:1). Смолов, 89 (3:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский (Баринов, 77), Паблу, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Куликов (Живоглядов, 67), Мухин, Жемалетдинов, Камано (Магкеев, 88), Лисакович (Смолов, 66).

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Миладинович, Новосельцев, Заика, Цаллагов, Д.Пруцев (Руденко, 77), Юсупов, Жоаузинью, Терехов, Дуганджич (Барсов, 61).

Предупреждения: Рыбчинский, 6. Д.Пруцев, 45+1. Жемалетдинов, 83. Миладинович, 90+4.

Судьи: Матюнин, Шаламберидзе (оба — Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Амелин (Тула). Гаврилин (Владимир).

14 марта. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Футбольный клуб в век соцсетей — это не только игроки и тренеры, но и пресс-служба, PR-служба, SMM-менеджеры. Все эти люди занимаются освещением жизни клуба по ходу матчей и за их пределами. И мы привыкли, что в «Локомотиве» эту работу выполняли исправно — по крайней мере, соцсети красно-зеленых всегда были ярки и узнаваемы. Но на днях в клубе произошел скандал, в результате которого работы лишились десятки людей из медиадепартамента.

Это обернулось странностями: на неделе Twitter «Локо» молчал целых четыре дня, а по ходу игры в скудной текстовой трансляции допустил ряд орфографических ошибок и одну фактическую. Сразу после первого мяча в ворота «Сочи» в профиле красно-зеленых торжественно написали: «Франсуа Камано открывает счет голам на «РЖД Арене». В комментариях поправили нового SMM-менеджера: гвинеец забил за «Локо» дома три недели назад в кубковом матче.

?? ГООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛ ФРАНСУА КАМАНО ОТКРЫВАЕТ СЧЁТ ГОЛАМ НА «РЖД АРЕНЕ»#ЛокоСочи 1:0 — «Локомотив» (@fclokomotiv) March 14, 2021

Получается непривычно. Околофутбольная жизнь «Локомотива» сейчас по объективным причинам в разрухе, даже диктора на стадионе обновили. А на поле команда преобразилась и показывает идеальный результат в 2021 году: три победы в РПЛ (столько же только у «Рубина») и выход в следующий раунд кубкового турнира. Хотя еще в прошлом году все было наоборот: в соцсетях «Локо» фонтанировал идеями и классными придумками, а на зимний перерыв ушел, деля восьмое и девятое места с «Рубином». В последних трех матчах 2020 года «Локо» проиграл «Баварии», «Краснодару» (0:5!) и «Химкам». Выглядело это беспросветной тьмой для Марко Николича. Тем более что в декабре ушло руководство, которое и назначало его на место Юрия Семина.

В этом году мы видим новый «Локо»: в клубе уже другая верхушка и сотрудники, а команда вроде бы осталась прежней. Но результаты контрастные — красно-зеленые уже победили двух претендентов на места в Лиге чемпионов (ЦСКА и «Сочи») и сами неожиданно вернулись в гонку как минимум за второе место. И игра совсем другая: тройка Жемалетдинов — Лисакович — Камано четвертый матч подряд разрывает соперников с первых минут, а уже подзабытый Смолов вторую игру кряду выходит на замену и забивает.

И ведь новых футболистов в команде нет, если не считать защитника Пабло. И принципы игры сохранились: фланги, контригра, «стандарты». Но результат иной — и вот уже «Локомотив» на четвертом месте по дополнительным показателям, а значит, в зоне Лиги Европы.

Что дальше будет с «Локо»? Календарь ближайших двух игр — комфортный, так что красно-зеленые могут к дерби со «Спартаком» превратиться в полноценных претендентов на чемпионство. Правда, пока все равно к амбициям красно-зеленых стоит относиться с осторожностью: за последние месяцы в жизни клуба произошло слишком много событий, а герои начала этого года (Камано, Жемалетдинов, Смолов, Лисакович) еще недавно подвергались жесткой критике за игру. Поэтому сейчас важно понять, есть ли у «Локомотива» самое главное для борьбы за титул — стабильность. Ближайшие матчи должны дать ответ на этот вопрос.