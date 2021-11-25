Рангник уходит из «Локомотива» в «МЮ». Что об этом известно

Собрали все подробности на данный момент.

В четверг авторитетное издание The Athletic сообщило, что Ральф Рангник достиг договоренности с «Манчестер Юнайтед» и будет тренировать английский клуб до конца сезона. После этого 63-летний немец станет консультантом «МЮ» — соглашение будет действовать еще два года. По информации The Times, это было одним из ключевых условий, которое Рангник поставил на переговорах с «Юнайтед», — он хотел в дальнейшем получить одну из руководящих должностей и влиять на развитие команды.

EXCLUSIVE: Manchester United have agreed to a deal with Ralf Rangnick to appoint him as interim manager.



The 63-year-old German «godfather' of modern coaching will join #MUFC on a six-month contract.



?? @lauriewhitwell, @David_Ornstein



More: https://t.co/6OIQPB8OHD pic.twitter.com/PjdUxZCI2S — The Athletic (@TheAthletic) November 25, 2021

Ради работы в Англии Рангник покинет пост руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве» — он подписал с железнодорожниками трехлетний контракт в июле этого года. Как утверждает The Athletic, разрыв договора не должен стать серьезной проблемой для немца. По информации Sky Sports, сейчас «МЮ» ведет соответствующие переговоры с боссами «Локомотива».

В Москве немец занимался широким спектром вопросов: стратегическое планирование, спортивный блок, кураторство вертикали клубных команд и подготовки резерва. Именно он приглашал в «Локомотив» нынешнего главного тренера Маркуса Гисдоля, а также активно участвовал в летней трансферной кампании красно-зеленых, в ходе которой они потратили около 30 миллионов евро.

Рангник должен приступит к работе в «МЮ» на следующей неделе — для этого ему нужно получить разрешение от британских властей, что займет несколько дней.

«Юнайтед» 21 ноября объявил об отставке предыдущего главного тренера — Уле Гуннара Сульшера. Пока командой временно руководит помогавший норвежцу Майкл Каррик. С ним «МЮ» во вторник обыграл в Лиге чемпионов «Вильярреал» — 2:0, и он же будет на тренерской скамье во время воскресного матча АПЛ с «Челси». Ожидается, что первой игрой Рангника во главе «красных дьяволов» станет встреча с «Арсеналом» 2 декабря.

До конца сезона «МЮ» рассчитывает определиться с постоянным главным тренером, который возглавит команду уже летом. Основным кандидатом считается Маурисио Почеттино, который сейчас работает в «ПСЖ». Однако сейчас он не готов оставить свой пост и переехать в Манчестер. В числе других претендентов называются Брендан Роджерс («Лестер») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

Пока не поступало никаких официальных комментариев ни со стороны «Манчестер Юнайтед», ни из «Локомотива».