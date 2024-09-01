«Ростов» покуражился над «Факелом»! Роналдо и компания одержали крупнейшую победу в сезоне
Несмотря на трудности в начале сезона, «Ростов», очевидно, все еще стремится войти в лидирующую группу РПЛ. Для выполнения этой цели жизненно необходимо обыгрывать команды классом ниже. И «Факел», который находится в зоне вылета, входит в их число. Ростовчане без проблем справились с миссией.
Валерий Карпин прилично обновил состав: в старт попали сразу три относительно новых футболиста — Кучаев, Сутормин и Саравия. А еще, кажется, решил главную проблему начала сезона — после карусели с тремя вратарями окончательно выбрал первым номером Одоевского. Во всяком случае, матч с «Факелом» для него стал третьим подряд — почти рекорд в нынешнем «Ростове».
Дмитрий Пятибратов победный состав с матча против «Оренбурга» поменял минимально и почти вынуждено — из-за повреждения игру пропустил защитник Сергей Божин. Также в старт не попал Ираклий Квеквескири, но он здоров и просто остался в запасе.
Впрочем, никакие манипуляции — ни косметические, ни основательные, — кажется, не могли помочь Воронежу в этот вечер. У гостей в принципе очень плохо идут дела (не зря они на последнем месте), и ростовчане лично смогли убедиться, в чем же проблема у их соперника.
У «Факела» куда-то испарилась вся боевитость из прошлого и позапрошлого сезона, исчезли задор и игра на максимальных оборотах. Команда стала медленной и вялой — и «Ростов», наткнувшись на такое противодействие, начал укатывать гостей практически с первых минут.
Дебютный гол стал очень показательным — Глебов, Осипенко и Комличенко сделали его, превратив оппонентов в зрителей на поле. Перепасовка в штрафной получилась красивой, но вообще-то трудно представить, чтобы какая-то команда РПЛ допустила подобное у своих ворот. Отдуваться за беспечность защиты пришлось Гудиеву — он потащил удар Осипенко, но отбил мяч прямо на Комличенко. Тот воткнул в падении свой третий гол в сезоне.
Дальше пошло еще бодрее — удары и навесы «Ростова» следовали со всех сторон. Одна из подач угодила в руку защитнику «Факела», за что немедленно был назначен пенальти. Штатный исполнитель 11-метровых среди ростовчан Максим Осипенко не подвел болельщиков — и удвоил преимущество в добавленное к первому тайму время.
Во втором тайме все затихло — «Факелу» не по силам было нагнетать атмосферу, а «Ростову», вероятно, не очень хотелось. Взрыв случился на 68-й минуте, когда воронежцы заработали пенальти — за то, что Сако сфолил на Аппаеве в штрафной, — и успешно его реализовали. Для команды Пятибратова это действительно событие — всего третий мяч в сезоне бурно отмечали сотни гостевых фанатов на «Ростов Арене». Но оно же стало и переломным.
Пропустив, хозяева завелись — новичок команды Сутормин уже на 72-й минуте филигранно навесил на голову Роналдо. Бразилец забил пятый мяч в сезоне, а Алексей отдал первый ассист в составе «Ростова» — и первый с мая, вернувшись таким образом в большую игру.
На 79-й в ворота Гудиева влетел четвертый гол — постарался Голенков. Правда, судья Сухой все отменил после вмешательства ВАР, но это спасло «Факел» всего на пять минут. На 84-й четвертый мяч они все же пропустили... снова от Голенкова!
После этого все стало ясно, и команды как-то выдохнули — больше опасных атак ни на одни ворота не было. «Ростов» одержал крупнейшую победу в сезоне, «Факел» потерпел крупнейшее поражение — на том и разошлись. Но если ростовчане отправляются в мини-отпуск с седьмого места, то воронежцы — с почти беспросветной последней строчки. Прошло уже семь туров, и, если «Факел» хочет остаться в РПЛ, исправлять положение надо сразу же после паузы и ударными темпами.
А «Ростов» в сентябре ждет матч с «Краснодаром» — одним из лидеров таблицы. «Быки» перед паузой победили «Локомотив» 3:0 и находятся в прекрасной форме — так что южное дерби обещает быть горячим.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|2 : 2
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|0 : 1
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|0 : 3
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|4 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1