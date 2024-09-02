Парадокс «Краснодара»: результат не через философию Галицкого, а наоборот

Обозреватель «СЭ» — о главном матче седьмого тура, завершившемся разгромом «Локомотива».

День кошмаров Лантратова

Если раньше такое и было в этом сезоне, почему-то не обращал внимания, а сделал это только теперь, когда «Локомотив» вышел в лидеры: на своем поле команда Михаила Галактионова сыграла в белой форме (которая у всех обычно гостевая). То есть поступила так, как происходило в ключевых матчах во времена Юрия Семина, считавшего белую форму фартовой.

С «Краснодаром» — не помогло. 0:3. И все у хозяев начало валиться из рук сразу — причем в прямом смысле. Илья Лантратов после подачи краснодарцев сам выронил мяч, наткнувшись в падении на спину Джона Кордобы, который не делал никакого движения ему навстречу. Атаки форвардом вратаря там не было и близко.

Уже в тот момент я обратил внимание, что Илья вообще играет в этом сезоне хуже, чем в прошлом. Второй гол ростовчанина Роналдо в прошлом туре — тоже его (первый был забит также в ближний угол, но с близкого расстояния и «шведкой» — тот удар парировать было крайне сложно). И до того еще были недочеты. Если в прошлом сезоне Лантратов тащил «Локо», порой — в одиночку, то в этом железнодорожники берут очки в первую очередь атакой.

С ней по ходу тайма у хозяев Черкизова потихоньку начало налаживаться — случились моменты с флангов у Ильи Самошникова и Наира Тикнизяна, а потом — гол Евгения Морозова с очередного результативного навеса со штрафного Алексея Батракова. Но... Мучительно долгий просмотр ВАР — и из-за микроскопического офсайда, который и под лупой-то с трудом разглядишь, мяч был отменен. Понимаю, что правила есть правила, но иногда они доходят до абсурда.

Лантратов же плохой день в конце первого тайма своими же ногами превратил в ужасный. Неудачно приняв нормальный пас защитника, он рванул отнимать отскочивший от него мяч к Кордобе — и врезал ему по ногам так, что пенальти не вызывал ни малейших сомнений, и вопрос мог быть только в том, желтая ли это карточка или красная. Но, поскольку Илья все-таки старался сыграть мяч, Владислав Безбородов человеколюбиво выписал предупреждение.

Я думал: а вдруг Лантратов сейчас вытащит 11-метровый (тем более что у Эдуарда Сперцяна на тот момент голов в чемпионате не было) и тем самым все перевернет — и для себя, и для своей команды? Но не смог. 0:2 к перерыву, и оба гола — чисто вратарские. После такого не стоило исключать, что на второй тайм выйдет Антон Митрюшкин — на всякий случай, напомню, обладатель титула лучшего игрока победного для юношеской сборной России чемпионата Европы и экс-капитан швейцарского «Сьона». Мне очень хочется, чтобы его карьера, омраченная тяжелыми травмами, по-настоящему возродилась...

Лантратов в воротах остался, но Галактионов сделал тройную замену полевых игроков. Ушел с поля, в частности, Тимофеев, чье появление в стартовом составе вместо его тезки Карпукаса вызвало удивление, не прошедшее и по ходу игры. Вышли Пиняев, Сарвели и Раков, а чуть позже и Сулейманов, но никакой глобальной перемены игре это не дало. Все больше расстраивает Пиняев, который выпал из основы и определенно переживает кризис.

Сергей Пиняев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У самого обсуждаемого молодого игрока лиги прямо сейчас, Батракова, после ошибки Диего Косты был золотой момент. При 0:2 упускать такие шансы нельзя, а вот как раз забив в начале тайма (это случилось на 52-й минуте), можно даже и выиграть. Жалко, что промахнулся именно он. А спустя 12 минут Кордоба из-под Ньямси поставил точку. Теперь уже без вины Лантратова, но красно-зеленым от этого легче не стало. Полученное в предыдущем туре лидерство они не удержали и даже на гол престижа не сподобились. А основному вратарю теперь надо как-то оправляться от этого психологического удара. К его счастью, он произошел прямо перед двухнедельной паузой на матчи сборных.

В прошлом сезоне Лантратов столько раз выручал «Локомотив», что теперь партнерам надо будет помочь ему. Без провальных матчей не обходится карьера ни одного даже самого выдающегося голкипера, и очень большую роль тут играет реакция не только его самого, но и команды, и тренера. Галактионов, не став его менять, продемонстрировал доверие Илье.

Для этого «Краснодара» приоритет — оборона?!

Этот «Краснодар», вышедший на второе место («Локо» ниже по личным встречам), не проигравший ни одного матча из семи и уступающий «Зениту» два очка, стилистически вообще не похож на команду-идеал Сергея Галицкого. Очки в этом сезоне он берет в первую очередь благодаря тому же, что и при Владимире Ивиче, — строгости и концентрации сзади. «Быки» пропустили лишь три гола. Сравните с «Локомотивом», у которого пропущено уже десять.

Впереди все только начинает налаживаться. Сперцян и Кордоба, две главные ударные силы, до этого тура вообще не забивали (а Джон из-за глупейшей второй желтой при 3:0 теперь пропустит матч с «Ростовом»), да и голов как таковых у команды было лишь шесть. То есть «быки», когда-то самая веселая команда лиги, перед выездом в Черкизово считалась самой «низовой» — всего девять забитых плюс пропущенных за шесть туров. Полтора мяча всего, на две команды, за игру «Краснодара»! И снова в противоположность «Локомотиву» — у того было 3,67, и он с 22 делил с «Рубином» первое место среди «верховых». А учитывая 1:0 в матче «Рубина», теперь и вовсе на первом. Правда, точно не так, как ему бы этого хотелось.

И ведь не сказать, что команда Мурада Мусаева вчера оказалась прекрасна в атаке, хоть и забила три. Да, начала с хорошего контроля, что для выезда к лидеру смотрелось неожиданно. Затем Лантратов подарил ей гол. И после этого — резкий откат назад, полная отдача мяча и инициативы, моменты у красно-зеленых и отмененный гол Морозова.

Он вместе со второй ошибкой Лантратова стали переломным отрезком. Ну и нереализованный шанс Батракова в начале второго тайма. Затем случился хороший отрезок у «Краснодара», когда Кордоба сначала пробил из вратарской головой выше ворот, а потом забил первый за матч не «подарочный», а рабочий гол. После чего оставшиеся полчаса можно было не играть (уж Кордобе-то точно, и Мусаеву после его первой желтой стоило пойти путем Станковича образца матча с «Зенитом» и заменить его).

Положение «Краснодара» в таблице убедительнее его игры. Да, прекрасен Станислав Агкацев, на данном этапе в полной мере заменивший Матвея Сафонова. Но Диего Коста, заменивший в центре обороны Хуниора Алонсо, совершает грубые ошибки (как перед моментом у Батракова) почти в каждом матче, и пока он Алонсо не ровня. Сергей Петров есть Сергей Петров — трудяга, ветеран, но довольно средний крайний защитник, и пришедший из «Мальорки» теоретически сильный Джованни Гонсалес еще не вытеснил его из состава только из-за лимита. Когда будут лучше готовы Александр Черников с Никитой Кривцовым и хоть кто-то из них вытеснит на «банку» двух Кевинов, Ленини и Кастаньо, Гонсалес начнет играть с первых минут.

Да, очень хороший отрезок сезона провел Виктор Са, которого взяли в последний день зимнего трансферного окна, и мало кто воспринимал его всерьез. Да, неожиданно прибавил Ленини, которого иначе как запасным никто, кроме Мусаева, уже не рассматривал. Да, с куда большей эффективностью начал выходить на замену Мозес Кобнан, который, думаю, и заменит Кордобу в основе с «Ростовом». То есть сила «быков» в последний их впечатляющий месяц (четыре победы в РПЛ подряд) во многом заключалась в прогрессе людей, которых ранее считали посредственными иностранцами, занимающими чужие места. И Мусаеву надо отдать должное за то, что смог заставить их прибавить.

Но пока ничего выдающегося в командной игре у «Краснодара» не видно. Однако он со всеми своими кадровыми проблемами на старте — второй к перерыву на сборные. То есть на том же месте, где закончил прошлый чемпионат.

Если не считать Агкацева, минимален вклад в этот результат краснодарских россиян. В основе стабильно выходят, кроме вратаря, сейчас только Петров и рожденный в Краснодаре и выращенный в его академии, но играющий за сборную Армении (и не подпадающий под лимит) Сперцян. Черникова — это самое удивительное — и Кривцова вытеснили в запас. Федор Смолов изначально брался на подмену Кордобе, но сейчас он уступает и Мозесу. Автора первого гола ЧМ-2018 Юрия Газинского вернули вообще на крайний случай. Данила Козлов — на вырост, это не «Балтика», и до основы он в понимании Мусаева еще не дорос. Даже при 3:0 на замену не появился.

Но я не вижу у главного тренера желания доверять молодым, тому же Козлову, и прокачивать их не только в тренировочном процессе, но и через игры. Выходят одни легионеры, молодежи доверия нет — чем по этим компонентам, собственно, «Краснодар» сейчас отличается от «Зенита», притом что академия у «быков» гораздо сильнее?

Удивительный парадокс — и в прошлом году на две трети с Ивичем, и в этом с Мусаевым «быки» добиваются своих лучших результатов в истории, вообще не показывая фирменной для себя в прошлом зрелищной игры. И мне очень жаль, что это так (речь не о высоких результатах, а об отсутствии эстетики). Потому что хочется, чтобы не просто у «Краснодара» был результат, а чтобы он достигался именно через философию Галицкого, а не прагматичным футболом опытных игроков.

Но пока происходит наоборот. И у меня нет этому рационального объяснения. И радости — какой, например, до шестого тура доставлял футбол молодого и задорного «Локомотива» — от игры и нынешнего образа «Краснодара» нет тоже.

Интересно, что о происходящем думают его болельщики, взращенные все-таки на философии Галицкого, атакующем футболе, приоритете красоты зрелища. И что думает сам Сергей Николаевич.

Магомед Адиев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Акрон» и Махачкала хорошо отреагировали на свои подвиги в Кубке. Адиев уволен из «Ахмата»

У «Краснодара», кстати, и в Кубке все в порядке — три победы над ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН». Причем все... со счетом 1:0. То есть стилистика ровно та же. Что любопытно, как раз «быки» и «Локо» — две команды из всего Пути РПЛ, которые в первой половине группового турнира не потеряли ни очка.

К вопросу о влиянии кубковых матчей на следующие встречи чемпионата. Я задавался вопросом, как «Акрон» и махачкалинское «Динамо» отреагируют на свои подвиги середины недели, когда первые обыграли в серии пенальти «Зенит», а вторые — в гостях «Спартак».

Хорошо отреагировали. «Акрон» в подвальной «битве за шесть очков» сыграл по нулям в Грозном, причем Заур Тедеев, отреагировав на перформанс Александра Васютина против родного «Зенита», впервые поставил вратаря в чемпионате — вместо Сергея Волкова, важнейшего для команды человека, единственного, кто сохранился в ней с первого дня. Итог — «сухарь».

Махачкала вообще выиграла в Самаре с тем же счетом 1:0, что и у «Спартака». И теперь со своим скромнейшим составом очень организованная команда Хасанби Биджиева делит с «Ростовом» восьмое-девятое места. Так что не надо рассматривать Кубок по остаточному принципу. Его можно использовать для того, чтобы обрести уверенность в себе, и два дебютанта РПЛ за такую возможность зацепились.

После домашней ничьей с «Акроном» Магомеда Адиева уволили из «Ахмата». Да, семь матчей без побед, хотя пять из них — ничьи. В том числе с «Краснодаром» и в гостях со «Спартаком». Но это так, нюансы. Придя вместо Мирослава Ромащенко 5 апреля, Адиев после сенсационной работы со сборной Казахстана дома не продержался и пяти месяцев. Домашние 0:0 с соседями по подвалу таблицы на сборные ему не простили.

Магомеда, к которому я очень хорошо отношусь, жаль — как жаль было и Ромащенко. Но это «Ахмат». Теперь тем более понимаешь, какое чудо совершил Андрей Талалаев, проработавший там больше двух лет подряд — с июля 2020-го по сентябрь 2022-го.

Просто посмотрите на список тренеров «Ахмата» с октября 2017-го, то есть за последние семь лет. До того Рашид Рахимов продержался там три с половиной года, а потом — понеслось.

— Михаил Галактионов — 5,5 месяца.

— Игорь Ледяхов — 4,5 месяца.

— Рашид Рахимов — год. И это много!

— Игорь Шалимов — 9 месяцев.

После Талалаева:

— Сергей Ташуев — 10,5 месяца

— Мирослав Ромащенко — 8,5 месяца

— Магомед Адиев — менее 5 месяцев.

То есть уже даже с сентября 2022-го было три тренера, а сейчас придет четвертый. И, если не считать Талалаева, из семи человек год проработал только Рахимов — на прежнем авторитете, ведь у него до того был заход в «Ахмат» на четыре года.

Можно, конечно, найти еще более яркие примеры вроде «Факела» — там после 1:4 от «Ростова» не удивлюсь очередной перемене — или «Химок» (где с тем же Талалаевым подписали контракт на ПЯТЬ лет, он в первый же сезон вернул команду в РПЛ с первого места, однако в межсезонье его уволили), но «Ахмат» — яркий пример того, что «у тренера чемодан всегда должен быть собран».

В российском футболе такие реалии. Да и не только в российском, а везде, где, убирая тренеров, руководствуются не стратегией, а эмоциями.

А Адиев — хороший специалист и порядочный человек, и обязательно найдется место, где его качества будут востребованы.