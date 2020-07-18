Сегодня, 18 июля, исполнилось 84 года старту первого в истории розыгрыша Кубка СССР. В нем приняли участие 28 профессиональных команд (тогда они назывались «команды мастеров») и 66 коллективов физкультуры.

18 июля 1936 года состоялись первые игры 1/64 финала.

Первым обладателем трофея стал московский «Локомотив». По пути к финалу столичная команда победила «Динамо-Трудкоммуну» (7:0), харьковское «Динамо» (1:0), ленинградский «Спартак» (3:0), харьковский «Серп и Молот» (2:1) и ленинградскую «Красную зарю» (5:0).

В финальном матче железнодорожники встретились с тбилисским «Динамо» и выиграли со счетом 2:0. Игра состоялась 28 августа на московском стадионе «Динамо».

После этого «Локо» выиграл Кубок СССР только один раз — в 1957 году. Остальные трофеи железнодорожников пришлись уже на российский период (три чемпионства, восемь Кубков, три Суперкубка).