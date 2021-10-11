Гильерме Маринато: футбольная карьера и личная жизнь

История голкипера «Локомотива».

Биография Гильерме

35-летний вратарь «Локомотива» Гильерме Маринато (полное имя — Гильерме Алвин Маринато) родился 12 декабря 1985 года в бразильском муниципалитете Катагуазис, штат Минас-Жерайс. Рост футболиста — 198 см, вес — 96 кг.

Гильерме — это имя. В Бразилии не принято обращаться друг к другу по фамилиям, утверждает голкипер. Но если других бразильцев, играющих и игравших в российских футбольных клубах, называют и по фамилии, и по имени, для Гильерме сделано исключение. В официальных аккаунтах ФК «Локомотив» и сборной России, а следом и в СМИ игрок известен как Гильерме, а не как Маринато. Одноклубники вратаря называют его Гилей, а родные — просто Ги.

Гильерме в детстве. Фото Instagram

Детские годы и юность

Родители Гильерме

Футболист родился в семье работника текстильной фабрики Себастьяо Маринато и его жены Марлисе, домохозяйки. Гильерме — второй ребенок в семье. Его старший брат Леонардо — тренер по физической подготовке.

В детстве Гильерме играл в футзал на позиции защитника и не думал о возможной смене «специализации». Но однажды из-за стечения обстоятельств на тренировке не оказалось ни одного из «штатных» вратарей. Юного Гильерме попросили встать в ворота — и оказалось, что именно там он на своем месте.

В тот период Себастьяо Маринато был вынужден ездить на соревнования вместе с сыном. Дело в том, что уже в детстве Гильерме был гораздо выше сверстников, поэтому, чтобы доказать, что он не занижает свой возраст, приходилось возить с собой свидетельство о рождении. Вместе со свидетельством Маринато-старший показывал фотографию деда Гильерме, весьма высокого человека.

Национальность Гильерме

Гильерме — бразилец. До переезда в Россию он вызывался в молодежную сборную Бразилии, но не выходил на поле. В ноябре 2015 года голкипер получил гражданство РФ, что уже через полгода позволило ему стать полноправным участником национальной сборной России.

Гильерме. Фото Никита Успенский, —

Гильерме: личная жизнь

Жена Гильерме

Супругу Гильерме зовут Рафаэла. Он познакомился с будущей женой в ночном клубе, в который Рафаэлу спонтанно привела подруга. Тогда Гильерме было 17 лет. После его переезда в Россию молодые люди два года поддерживали отношения на расстоянии. Родители Рафаэлы не отпускали ее вслед за футболистом в статусе девушки. Брак был заключен в 2009 году, в день рождения Гильерме.

Рафаэла до замужества окончила факультет журналистики, успела поработать диктором на радио и пресс-атташе на танцевальных, музыкальных и кинофестивалях. Сейчас она не работает, посвящая время семье и детям.

Жена Гильерме — непубличный человек, у нее закрытый аккаунт в Instagram.

Гильерме с женой Рафаэлой.

Дети Гильерме

У Гильерме две дочери. Старшая, Мария Фернанда, родилась в 2012 году, младшая, София, — в 2014-м. Есть стереотип, что бразильцы любят детей, — Гильерме ему полностью соответствует. Сторис с обеими девочками и их фотографии регулярно появляются в Instagram голкипера. С семьей футболист проводит почти все свободное время.

Гражданство Гильерме

Российское гражданство Гильерме получил в ноябре 2015 года. Сам футболист аргументировал свое решение желанием отблагодарить Россию: как серьезный игрок он состоялся именно здесь. После получения российского паспорта Гильерме смог выйти на поле в составе национальной команды. Он стал первым натурализованным игроком в российской сборной.

Гильерме: религия

Футболист является христианином, католиком. В интервью он упоминал о том, что не сомневается: события в его жизни предопределены свыше. Перед матчами Гильерме возносит молитвы о том, чтобы игра прошла спокойно, без травм для него самого и для членов его команды.

Иногда он посещает храм на Баррикадной.

Интересно отметить, что другой натурализованный бразилец, Марио Фернандес, недавно завершивший карьеру в сборной России, также является глубоко верующим человеком. Возможно, виновата национальность? Не случайно ведь в Бразилии самая большая в мире статуя Христа.

Гильерме с семьей.

Гильерме и русский язык

Гильерме довольно хорошо говорит по-русски, хотя с женой и детьми общается на португальском.

Поначалу он взаимодействовал с членами команды через переводчика, потом начал учить русский. После пары уроков футболист прекратил занятия с педагогом и начал постигать язык самостоятельно. Как и многие иностранцы, едва ли не в первую очередь он освоил ненормативную лексику, что наверняка не раз пригождалось ему на поле. Однако сейчас голкипер в состоянии не только дать интервью на русском, но и прочитать стихи.

Здесь также невозможно удержаться от сравнения с Фернандесом, который в качестве средства общения предпочитает родной язык, ссылаясь на то, что ради изучения русского ему пришлось бы бросить футбол.

Футбольная карьера

За какие клубы и где играл Гильерме?

В 2003-2007 годах Гильерме выступал за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе». В его основном составе вратарь провел три сезона, сыграв за это время 10 матчей и пропустив 11 голов.

В июне 2007 года «Атлетико Паранаэнсе» играл против «Палмейраса» в чемпионате Бразилии. Этот матч был лучшим в бразильской карьере Гильерме — по его собственному признанию. В тот раз голкипер не пропустил ни одного мяча. Вскоре игроку поступило сразу два предложения: от российского и от турецкого клубов. По ряду причин, не последней из которых стал размер зарплаты, Гильерме предпочел московский «Локомотив». Любопытно при этом, что изначально руководство клуба рассчитывало приобрести в Южной Америке опорного полузащитника, а не голкипера, недостатка в которых «Локомотив» не испытывал. Однако получилось так, как получилось, — 21 августа 2007 года Гильерме подписал первый контракт с «Локо». Стоимость сделки, по разным данным, составила от 1,7 до 3,5 млн долларов.

Первый год Гильерме в «Локомотиве» оказался неудачным: он успел сыграть только в трех матчах молодежки. Далее была череда травм, неудачно проведенные операции, длительный период восстановления. В конце 2008 года президент «Локо» озвучивал намерение расстаться с Гильерме. Однако этого не произошло, и в июле 2009-го вратарь вышел на поле в основном составе красно-зеленых в матче против «Томи».

За время пребывания в клубе «Локо» Гильерме четырежды (в 2015, 2017, 2019, 2021 годах) становился обладателем Кубка России; в чемпионате России в 2014-м и 2021-м был бронзовым призером, в 2019-м и 2020-м — серебряным, в 2018 году получил титул чемпиона; в 2019-м выиграл Суперкубок России.

Гильерме в сборной Бразилии

Гильерме должен был выступать за молодежную сборную Бразилии в 2005 году, однако не провел за нее ни одного матча. В основную сборную Бразилии футболист не вызывался. Поэтому он не считался заигранным за сборную родной страны.

Где сейчас играет Гильерме?

Гильерме выступает за «Локомотив» на позиции вратаря. Сначала он играл под номером 85 — годом его рождения, с 2010 года получил номер 1, более привычный ему еще со времен игры за бразильский клуб.

За красно-зеленых Гильерме выходил на поле 365 раз. С 2018 года Гильерме входит в символический Клуб Льва Яшина — по праву голкипера, который провел сотый по счету сухой матч. В сезоне-2018/19 футболист получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.

В 2021 году Гильерме в очередной раз стал капитаном «Локомотива».

Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гильерме в сборной России

До того как Игорь Акинфеев завершил карьеру вратаря в сборной, Гильерме не так уж часто выходил на поле. Впервые он защищал ворота сборной России 26 марта 2016-го — в товарищеском матче со сборной Литвы. В тот раз он вышел на замену во втором тайме и не пропустил ни одного мяча, однако уже в следующем товарняке, против Чехии, его ворота были поражены дважды.

Далее Гильерме был включен в состав сборной на Евро-2016, хотя выйти на поле ему не довелось. В ЧМ-2018 голкипер участия не принимал, но в том же году был вызван в сборную, чтобы помочь в матчах против Швеции и Турции в турнире Лиги наций УЕФА-2018/19. С этой задачей он успешно справился. После этого Гильерме включали в состав национальной команды в квалификации чемпионата Европы, турнире Лиги наций УЕФА-2020/21, отборочном турнире ЧМ-2022.

Всего за сборную России Гильерме провел 19 матчей, в которых пропустил 17 мячей.

Он считает, что главное для него — участие в команде, и готов быть резервистом, если тренер скажет.

Гильерме в сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Какая зарплата у Гильерме?

Гильерме не любит говорить о размере своей зарплаты. Однако известно, что в соответствии с последним контрактом его заработок составляет 2,3 миллиона евро в год.

Гильерме сейчас

Текущий контракт, подписанный с «Локомотивом» 19 июля 2019 года, рассчитан на три года. Трансферная стоимость футболиста сейчас составляет один миллион евро (по данным портала transfermarkt.ru). Планами по возможной смене места «прописки» Гильерме пока не делился. В свою очередь «Локомотив» настроен продлить контракт с игроком.

25 сентября 2021-го в матче против «Химок» Гильерме заработал красную карточку за грубую игру против нападающего Кемаля Адеми. В результате голкипера «Локомотива» дисквалифицировали на два матча.

Недавно в СМИ появилась информация, что Гильерме нуждается в операции на ахилловом сухожилии, но чтобы не подводить команду, ограничивается применением обезболивающих препаратов. То есть поступает по принципу «сам погибай, а товарища выручай». В этом отношении его русификация прошла успешно.

Гильерме: соцсети

Гильерме регулярно размещает посты в социальных сетях, связанные как с футболом, так и с семей, в частности с детьми.

Страница Гильерме в Википедии.

Страница Гильерме в Instagram.