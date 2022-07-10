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Сегодня, 22:10

«Динамо» отыгралось с 0:3 против «Локо». Но Йокановичу должно быть страшно за центр обороны

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
10 июля. Москва. «Локомотив» — «Динамо» — 3:3 .
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Без Бальбуэны будет очень тяжело.

Товарищеские матчи. Клубы
«Локомотив» — «Динамо» — 3:3 (1:0)
Голы: Фассон, 17 (1:0). Миранчук, 57 (2:0). Изидор, 69 (3:0). Грулев, 69 (3:1). Смолов, 77 (3:2). Тюкавин, 90+21 (3:3).
«Локомотив»: Худяков (Гильерме, 90+1), Живоглядов (Ненахов, 90+1), Едвай (Мампасси, 90+1), Фассон (Марадишвили, 90+1), Миранчук (Куликов, 74. Бабкин, 90+31), Баринов (Ротенберг, 84. Петров, 90+1. Ларин, 90+31), Тикнизян (Погостнов, 90+1), Карпукас (Магкеев, 78), Камано (Попов, 90+1. Раков, 90+31), Керк (Бека-Бека, 84), Изидор (Раконьяц, 90+1).
«Динамо»: Шунин (Лещук, 90+1), Паршивлюк (Варела, 77. Карапузов, 90+29), Скопинцев (Цесь, 90+1), Сазонов (Шагиахметов, 90+1), Кутицкий (Осокин, 90+1), Фомин (Бегун, 90+1), Грулев (Лесовой, 84), Моро (Сулаквелидзе, 90+1), Макаров (Захарян, 77. Зазвонкин, 90+28), Гагнидзе (Тюкавин, 77), Смолов (Гладышев, 77).
Предупреждения: Едвай, 32. Изидор, 67. С.Магкеев, 90+29.
10 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Главные динамовские новости воскресенья касались центральных защитников — официальный сайт сообщил о приостановке контрактов с Фабианом Бальбуэной, который, видимо, отправится в бразильский чемпионат; а также с Иваном Ордецом, подписавшим соглашение с «Бохумом». И если с украинским защитником в команде мысленно попрощались еще весной, то отъезд парагвайца стал для нового тренера Славиши Йокановича большим сюрпризом. По данным «СЭ», на Бальбуэну надавила супруга, которую волновала не политика, а бытовые вопросы и логистика. А тут и новое правило ФИФА подвернулось, которое позволяет приостанавливать контракты с российскими клубами. Что явно добавило аргументов жене динамовца.

А ведь чуть ранее клуб не стал продлевать договор с Романом Евгеньевым — еще одним центральным защитником, который всего год назад ездил в составе сборной России на Евро. Теперь же бело-голубые легко расстались со своим воспитанником. Еще не предполагая, какой фортель выкинет игрок сборной Парагвая.

Так что перед Желько Бувачем задача усложнилась вдвое: надо подписать не одного центрального защитника, а сразу двух. Что не так просто, учитывая отсутствие еврокубков, упомянутую логистику и прочие геополитические факторы. В клубе уверены, что решат задачу, вот только сезон начнется уже через неделю. И с высокой вероятностью Йокановичу придется начинать с необстрелянной парой Сазонов — Кутицкий. Ноунеймов для широкого круга болельщиков — у них минимальный опыт игры на высшем уровне. Первый год назад пришел из «Зенита», второй — воспитанник собственной академии. Парни с перспективой, но на двоих у них всего 700 минут на высшем уровне — менее восьми полных матчей.

Генеральная репетиция сезона — матч с «Локомотивом» — отличная возможность протестировать молодую пару 20-летних защитников. И наиграть их хоть немного — в межсезонье-то они в основном играли не вместе, а поодиночке с опытным Бальбуэной.

Что ж, тест подтвердил: входить в сезон с парой Сазонов — Кутицкий крайне рискованно. Провалов по центру обороны хватало. Да, в первом голе «Локо» после углового обсуждаемую связку не обвинишь, но в дальнейшем у хозяев было слишком много свободы в штрафной Шунина, чтобы Йоканович со спокойным сердцем встречал сезон. Голы Миранчука и Изидора пришли четко из центральной зоны, а ведь были и еще несколько выходов, когда игроки «Динамо» или не успевали, или безуспешно пытались поймать оппонента в офсайдную ловушку.

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Серьезные проблемы в обороне свели на нет все усилия в атаке. Там в первом тайме было далеко не все идеально. Но в итоге есть классный гол Грулева, потом его ассист и замыкание Смолова, штанга Макарова, перекладина Фомина, выход один на один Смолова, шикарный слаломный проход Тюкавина со спасением Худякова и ряд других моментов даже в классические 90 минут (встреча проходила в необычном формате: три тайма по 45 минут). В заключительной же 45-минутке Тюкавин головой поразил ворота Гильерме — бело-голубые ушли от поражения со счета 0:3.

В общем, в атаке есть от чего отталкиваться. А вот с обороной надо что-то делать. И я совсем не удивлюсь, если против «Ростова» в первом туре одним из двух центральных защитников станет кто-то опытный. Скажем, Паршивлюк, а справа в обороне при этом появится Варела.

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