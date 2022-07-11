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Как служили футболисты: Тихонов охранял зэков, Семак уходил в ЦСКА. Грозит ли армия игрокам РПЛ?

Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Тихонов, Сергей Семак.
Фото «СЭ»
Игроки клубов РПЛ призывного возраста (18-27 лет).
Фото «СЭ»
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«СЭ» — о неожиданной проблеме для российских спортсменов.

Главная тема последних недель в хоккее — воинская обязанность знаковых хоккеистов. Обладатель Кубка Гагарина Иван Федотов проведет следующий сезон не в НХЛ (в мае вратарь подписал контракт с «Филадельфией»), а в военной части в Северодвинске, куда хоккеиста отправили после задержания в Санкт-Петербурге. В покупке военного билета обвиняли и Кирилла Капризова с Павлом Карнауховым.

А что с футболистами? «СЭ» разобрался, кто из известных игроков проходил военную службу, как обстоят дела в других странах и, главное, может ли проблема с армией затронуть звезд РПЛ.

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Во времена СССР многие «служили» в ЦСКА и «Динамо»

Почти все бывшие футболисты, которым уже исполнилось 50 лет, проходили службу в Советской армии. Но, как известно, она может быть разной.

Большая часть молодых игроков числилась на службе в ведомственных клубах — ЦСКА, «Динамо» и их аналогах по всему СССР.

Например, Валерий Карпин, начинавший карьеру в таллинском «Спорте», в 18 лет пополнил ряды «Звезды» из Эстонии. На второй год службы его заметили на одном из футбольных турниров среди военных. Так Карпин оказался в ЦСКА.

«Нас, матерей, пугали Афганом. Спросила у тренера: «Разве мой Валера плохо тренируется?» Тот ответил: «Хорошо! Но если вдруг станет плохо играть — отправим в Афганистан!» — вспоминала мама Карпина Светлана.

Интересно, что Карпин не хотел уходить в ЦСКА, но военные руководители все-таки «убедили» его отправиться в командировку в Москву. В противном случае у него могли возникнуть серьезные проблемы.

Спортрота, куда обычно определяли всех футболистов, была одним из самых легких мест для прохождения армейской службы. Однако за проступки, нарушения дисциплины и плохие спортивные результаты игроков могли перевести в обычную роту. Там уже приходилось служить наравне со всеми: вставать в шесть утра, обходиться без игр и тренировок, много работать.

В плане такой кадровой политики столичный ЦСКА был, по сути, монополистом: Министерством обороны СССР нужного игрока «призывали» на службу в армейский клуб. Но иногда между ведомственными клубами возникала настоящая борьба за футболистов. Так, в конце 1970-х ЦСКА пытался забрать у минского «Динамо» Виктора Янушевского. Минчанам с большим трудом удалось сохранить своего ключевого защитника — пришлось буквально выкрасть его из аэропорта. Позже вопрос о будущем Янушевского решался на «самом высоком уровне».

Андрей ТИХОНОВ во время службы в армии. Охранник «зоны» Тихонов и танкист Черышев. Футболисты — защитники Отечества

У некоторых футболистов служба получилась более суровой. Известно, что Андрей Тихонов служил в Красноярском крае, где охранял заключенных. Тихонов спал в тайге, научился отлично стрелять из автомата и дослужился до звания старшины. А экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Вагиз Хидиятуллин, разругавшись с главным тренером красно-белых Константином Бесковым, отправился в армию по собственному желанию. Попал в танковые войска: участвовал в стрельбах, управлял танком и, будучи лейтенантом, находился в должности командира взвода.

Были и те, кто пытался «откосить» от армии. Бывший игрок сборной СССР и киевского «Динамо» Иван Яремчук прятался в туалете, когда за ним пришли люди из военного комиссариата. Яремчука в итоге нашли и едва не посадили за уклонение от воинской обязанности.

Как футболисты решали вопрос с армией в 1990-е и 2000-е

После распада СССР ситуация немного изменилась: футболисты остались военнообязанными, как и все остальные граждане России, но служили в армии лишь единицы.

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По словам Александра Тарханова, последним игроком, которого ЦСКА «призвал» в свои ряды, был Сергей Семак. «В 1994 году Аль-Халиди (президент «Асмарала». — Прим. «СЭ») запросил за Семака неподъемные деньги — около 500 тысяч долларов. У ЦСКА такой суммы не было, и мы решили поступить таким образом», — сказал Тарханов в интервью «Чемпионату».

Известно, что через армию так или иначе прошли братья Березуцкие, Константин Зырянов, Денис Глушаков и Роман Широков. «Динамо» и ЦСКА до недавнего времени отправляли молодых игроков в расположение воинских частей. Чаще всего в целях перевоспитания, но были и те, кому приходилось принимать присягу. Остальным же удавалось избегать военной службы.

Что с военной службой сейчас

Информации о том, что какой-либо российский футболист недавно проходил службу в армии, нет. Возможно, такие случаи и были, но с малоизвестными игроками.

Футболисты могут избежать службы в двух случаях: по состоянию здоровья или благодаря отсрочке. Обычно игроки выбирают второй вариант и учатся в вузе до истечения призывного возраста (27 лет). За это время игрок может получить степень кандидата наук. В первом же случае футболисту необходимо доказать наличие у него хотя бы одной болезней, из-за которых он не может служить в армии.

Игроки клубов РПЛ призывного возраста (18-27 лет). Фото "СЭ"
Игроки клубов РПЛ призывного возраста (18-27 лет).
Фото «СЭ»

Служат ли в армии футболисты из других стран

Воинская обязанность есть в Южной Корее. Недавно повестку получил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, но вместо положенных 21 месяцев «отслужил» лишь три недели — ограничился военными сборами.

Похожая ситуация в Израиле, где в армию призывают и мужчин, и женщин. Вингер донецкого «Шахтера» Манор Соломон рассказывал, что отслужил требуемые 2 года и 8 месяцев. При этом в казарме он находился только месяц. После этого Манора стали отпускать на соревнования, а в воинскую часть он заезжал примерно раз в две недели.

Андрей Тихонов
Сергей Семак
Футбол
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