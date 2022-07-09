Аршавин и Кержаков повторили легендарные кувырки: 21 год назад они сделали это после гола «Спартаку»

Великое празднование из нулевых.

Матч ветеранов и легенд «Зенита» на «Петровском» оказался идеальным разогревом битвы за Суперкубок. Зрители снова увидели любимых футболистов в деле, а отдельные эпизоды вызвали острейшие приступы ностальгии.

Самый яркий эпизод матча — гол Александра Кержакова с передачи Андрея Аршавина. Бывшие игроки «Зенита» разыграли классную комбинацию и отпраздновали легендарными кувырками.

Этот трюк футболисты уже исполняли в 2001 году — после дебютного гола Александра за «Зенит». И тоже в ворота красно-белых. В 15-м туре сезона-2001 нападающий стал автором победного гола и побежал праздновать его к Аршавину — после этого молодые футболисты «Зенита» сделали запоминающиеся кувырки, схватив друг друга за ноги. Этот перформанс вошел в историю.

Кержаков рассказывал, что празднование не было спонтанным: они с Аршавиным специально оставались после предыгровой тренировки, чтобы все отрепетировать. И договорились: если организуют гол, то исполнят трюк на поле.

«Нам было неважно, кто из нас забьет. Не знаю, почему мы решили попробовать это празднование перед игрой со «Спартаком». Не было никакого предчувствия — просто хорошее настроение и погода хорошая», — рассказывал Кержаков.

Во время вчерашнего матча Аршавин признался, что не ожидал, что Кержаков согласится повторить легендарное празднование. И добавил, что хотелось забить в правые ворота — в них же отличился Кержаков в 2001-м.

— Мы не репетировали, но предложили Кержу: если он хочет, то сделаем. И я ему сказал: «Тебе осталось только забить», — смеялся Аршавин после игры. — Честно, когда я отдавал передачу, то думал, что там Дима Радченко, а не Керж! Но слава богу, что там стоял он.

— 21 год прошел. Можете себе представить?

— Да, ну что поделать?! Все мы стареем!

Ностальгия по нулевым удалась: помимо кувырков Аршавина с Кержаковым в матче бывших звезд была и легендарная футболка Егора Титова «Кто мы? Мясо!», и гол Романа Широкова. Ярцев с Романцевым на тренерской скамейке. И конечно, Михаил Боярский с гитарой у микрофона. Даже формы и спортивные костюмы — из нулевых.

Победителям матча легенд организаторы даже вручили кубок — памятный трофей, который поднял Александр Анюков.

Теперь ждем новое шоу в игре за Суперкубок!