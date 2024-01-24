Промеса хотят посадить на 9 лет. Прокуратура обвинила его в контрабанде наркотиков

А ведь он сейчас в ОАЭ.

У 32-летнего нападающего «Спартака» Квинси Промеса проблемы с голландским правосудием, и они не заканчиваются. В 2023 году форварда на родине признали виновным в вооруженном нападении на брата и приговорили к полутора годам заключения. Этот приговор Промес на данный момент обжалует, и формально он еще не вступил в силу.

Помимо этого, брат Квинси открыл против него гражданское дело с целью получить материальную компенсацию — по первому решению суда Промес должен выплатить только 7 тысяч евро. Но все это цветочки по сравнению с новым делом — обвинение считает, что нападающий «Спартака» причастен к контрабанде кокаина в Нидерланды и просит для него 9 лет заключения.

О том, что Промеса подозревают в наркоторговле, стало известно давно. Но все это время его не обвиняли напрямую — однако 24 января ситуация изменилась. Если раньше считалось, что Квинси вложился в партию из четырех тонн кокаина, то теперь Генпрокуратура конкретизировала детали — нападающий причастен к ввозу в Нидерланды двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. И Промес не был просто «инвестором» — он якобы имел «решающую и руководящую роль».

Помимо форварда «Спартака» в деле фигурирует его дядя — некто Марилио В. Считается, что они вдвоем курировали ту самую поставку, из которой одна партия была перехвачена, а вторая ушла на рынок. «Деньги поступали Промесу натурально ведрами», — заявил прокурор.

По версии следствия, дядя Квинси был его правой рукой. К несчастью для Промеса, Марилио уже признался в том, что организовывал контрабанду, но делал это в «очень ограниченной роли». Он заявил, что нашел двух грузчиков для работы с брикетами кокаина и даже не получил за это денег — делал все ради престижа.

Именно на прослушивании разговоров и чтении закрытых чатов между дядей и племянником прокуратура строит свое обвинение. Так, в приватных беседах Квинси и Марилио обсуждали доставку, дивиденды и хвалили «солдат» (то есть наркоторговцев). Для дяди Промеса запросили срок в 8 лет, ранее он уже отбывал наказание и освободился не так давно.

Разумеется, футболиста не было на судебном заседании. Однако его адвокат Малевич заявил, что «Промес изучил бы возможности присутствия на слушаниях, но он нужен на поле семь дней в неделю». Кроме того, адвокат заявил, что не согласен с обвинениями — по его мнению, одних сообщений в мессенджере недостаточно для таких громких дел.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прокурор сожалеет о том, что Квинси недоступен для общения: «Он не несет никакой ответственности за факты и, похоже, считает себя неприкасаемым в России и за ее пределами. Из-за его отсутствия мы не получим ответа на вопрос, как такой успешный футболист позволил втянуть себя в подобное преступление».

На данный момент Квинси Промес находится вместе со «Спартаком» на сборах в ОАЭ. С этой страной у Нидерландов есть соглашение о выдаче преступников. Однако издание AD считает, что шанс заполучить футболиста у правоохранительных органов невелик: «Промесу удалось получить визу в ОАЭ, это сводит шансы на арест и экстрадицию к нулю. Футболист играет в «Спартаке» с 2021 года, и пока он сидит там, он практически недостижим для суда».