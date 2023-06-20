Приговор Промесу не повлияет на его карьеру в России. Но что с этим делать «Спартаку»?
Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Отдельно отмечается, что по статье «Убийство» — она тоже вменялась голландцу стороной обвинения — Квинси оправдан. То есть Промес избежал наиболее серьезного наказания.
Но что делать с этой ситуацией «Спартаку» и игроку?
«Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по ней будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», — это слова Эрика Томаса, юриста игрока «Урала» Рая Влута, сказанные 17 апреля 2023-го. Напомню, что 3 апреля издание DeTelegraaf сообщило, что суд вынес приговор Влуту — 2,5 года заключения.
Получается, голландская судебная система решает апелляционные вопросы достаточно медленно и у Квинси есть как минимум год (а то и больше), чтобы воспользоваться правом обжалования. И получить новое решение суда.
При этом сам Промес на фоне ситуации с правосудием точно не бросает весла и гребет вперед. Он знал, что решение могут вынести не в его пользу, но даже в этих условиях выдал самый результативный сезон за «Спартак»: перешагнул сотню голов за клуб и превратился в лучшего легионера-бомбардира в истории лиги.
Собственно, сейчас ничего особенно не меняется. Квинси, с учетом всех вводных, может играть только в России (и сам это понимает). Поэтому, помимо спортивной составляющей, мотивирован и сугубо житейски. Чтобы зарабатывать деньги, ему обязательно играть за «Спартак». Тем более здесь отлично платят. По моим данным, «Спартак» в год закладывает на зарплату Квинси около 4,2 миллиона евро. И это без бонусов.
С учетом российских налогов такая сумма заставит играть кого угодно и где угодно.
Что касается клуба, то здесь все просто — и об этом сказал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом».
Контракт Квинси со «Спартаком» заканчивается 30 июня 2024 года. По всей видимости, окончательного приговора к этой дате не будет, а разрывать соглашение с футболистом до окончания юридических процедур — решение спорное.
Мы же все отлично помним историю экс-футболиста «Манчестер Сити» Бенджамена Менди, который в Британии угодил за решетку по делу об изнасиловании. Бенджамен потерял все соглашения со спонсорами и был выброшен из клуба вместе с разорванным в одностороннем порядке контрактом.
Через несколько месяцев Менди оправдали по 8 из 11 эпизодам об изнасиловании. И в британской прессе пишут, что, видимо, оправдают и по остальным. Так разве «Сити» не поспешил с разрывом контракта и втаптыванием футболиста в грязь? Кажется, да.
И вот «Спартак», очевидно, придерживается похожей позиции: будет окончательно признан виновным, будет запрос на экстрадицию в Нидерланды — тогда и обсудим этот вопрос. А пока и говорить нечего. В конце концов «Спартак» — не Минюст и не МВД. Такие вопросы не решает.
Правда, между Россией и Нидерландами нет договора об экстрадиции, но Квинси могут отправить по решению генерального прокурора РФ или его заместителя.
В любом случае такое решение может понадобиться только после окончания его контракта со «Спартаком» (и вынесения приговора в порядке апелляции). А что там будет в конце сезона с продлением соглашения со «Спартаком» — известно одному богу.
А пока Квинси вместе со всеми вступает в сезон. Тем более что готовиться команда к нему будет в России, а значит, у Промеса перед новым чемпионатом вообще нет никаких ограничений.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9