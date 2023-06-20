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Приговор Промесу не повлияет на его карьеру в России. Но что с этим делать «Спартаку»?

Максим Никитин
Корреспондент
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Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
И сколько времени уйдет на рассмотрение апелляции?

Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Отдельно отмечается, что по статье «Убийство» — она тоже вменялась голландцу стороной обвинения — Квинси оправдан. То есть Промес избежал наиболее серьезного наказания.

Но что делать с этой ситуацией «Спартаку» и игроку?

«Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по ней будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», — это слова Эрика Томаса, юриста игрока «Урала» Рая Влута, сказанные 17 апреля 2023-го. Напомню, что 3 апреля издание DeTelegraaf сообщило, что суд вынес приговор Влуту — 2,5 года заключения.

Получается, голландская судебная система решает апелляционные вопросы достаточно медленно и у Квинси есть как минимум год (а то и больше), чтобы воспользоваться правом обжалования. И получить новое решение суда.

Футболист Квинси Промес
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

При этом сам Промес на фоне ситуации с правосудием точно не бросает весла и гребет вперед. Он знал, что решение могут вынести не в его пользу, но даже в этих условиях выдал самый результативный сезон за «Спартак»: перешагнул сотню голов за клуб и превратился в лучшего легионера-бомбардира в истории лиги.

Собственно, сейчас ничего особенно не меняется. Квинси, с учетом всех вводных, может играть только в России (и сам это понимает). Поэтому, помимо спортивной составляющей, мотивирован и сугубо житейски. Чтобы зарабатывать деньги, ему обязательно играть за «Спартак». Тем более здесь отлично платят. По моим данным, «Спартак» в год закладывает на зарплату Квинси около 4,2 миллиона евро. И это без бонусов.

С учетом российских налогов такая сумма заставит играть кого угодно и где угодно.

Квинси Промес. Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат

Что касается клуба, то здесь все просто — и об этом сказал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом».

Контракт Квинси со «Спартаком» заканчивается 30 июня 2024 года. По всей видимости, окончательного приговора к этой дате не будет, а разрывать соглашение с футболистом до окончания юридических процедур — решение спорное.

Мы же все отлично помним историю экс-футболиста «Манчестер Сити» Бенджамена Менди, который в Британии угодил за решетку по делу об изнасиловании. Бенджамен потерял все соглашения со спонсорами и был выброшен из клуба вместе с разорванным в одностороннем порядке контрактом.

Футболист Квинси Промес
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Через несколько месяцев Менди оправдали по 8 из 11 эпизодам об изнасиловании. И в британской прессе пишут, что, видимо, оправдают и по остальным. Так разве «Сити» не поспешил с разрывом контракта и втаптыванием футболиста в грязь? Кажется, да.

И вот «Спартак», очевидно, придерживается похожей позиции: будет окончательно признан виновным, будет запрос на экстрадицию в Нидерланды — тогда и обсудим этот вопрос. А пока и говорить нечего. В конце концов «Спартак» — не Минюст и не МВД. Такие вопросы не решает.

Правда, между Россией и Нидерландами нет договора об экстрадиции, но Квинси могут отправить по решению генерального прокурора РФ или его заместителя.

Квинси Промес. Как приговор Промесу повлияет на «Спартак». Сможет ли он играть в России и летать за рубеж на сборы?

В любом случае такое решение может понадобиться только после окончания его контракта со «Спартаком» (и вынесения приговора в порядке апелляции). А что там будет в конце сезона с продлением соглашения со «Спартаком» — известно одному богу.

А пока Квинси вместе со всеми вступает в сезон. Тем более что готовиться команда к нему будет в России, а значит, у Промеса перед новым чемпионатом вообще нет никаких ограничений.

Квинси Промес
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3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
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 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
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