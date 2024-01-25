«Каждую неделю думал, что хочу обратно». Нобоа покидает Россию после 17 лет в РПЛ
Лучезарный Кристиан Нобоа, с лица которого никогда не сходит улыбка (Владимир Федотов в Сочи рассказывал мне, что Крис даже тренируется улыбаясь) возвращается играть на родину, в Эквадор. Все в этой жизни когда-то кончается. Ему уже 38.
А начинал он тут в незапамятные времена в «Рубине» Курбана Бердыева, становился в нем чемпионом, обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу». Капитанами команд были Хави и Семак, которые уже сто лет, как тренеры, в атаке с Месси играл Ибрагимович, тренировал их Пеп. Крис тогда с Хави майками и поменялся. Господи, когда это было!
А потом был приход к тому же Бердыеву в «Ростов», разгром «Аякса», 3:2 у «Баварии». Победы в ЛЧ, которые сейчас вспоминаются как что-то из другой жизни. Бердыев вообще главный тренер в его карьере, он и нашел его в Эквадоре, причем просматривая игрока из команды соперников.
Мы с Нобоа час душевно проговорили в Сочи в декабре 2020-го, когда он у Федотова переживал последнюю свою молодость в футболе.
Крис признавался:
— Когда приехал, мне казалось, максимум задержусь здесь на год-полтора. Каждую неделю думал, что хочу обратно. Но на самом деле и сейчас, и даже через 10-15 лет, если я проведу их в России, мне будет хотеться домой. Потому что — родное.
Но не знаю, смогу ли жить в Эквадоре, когда закончу карьеру. Уже очень адаптировался здесь. Мне все удобно, живу в красивом месте. Даже не помню, в какое время года в чем дома ходят, какая куртка мне нужна! А здесь все четко, есть верхняя одежда на любую погоду. Там все по-другому.
— А по чему скучаете сильнее всего?
— Есть одно блюдо, которое делают только в моем родном городе, — энсевоядо. Доставить его сюда никак нельзя, сделать можно только на месте. Вот чего мне в России не хватает! Как и жареных бананов.
— Что нужно обязательно увидеть в Эквадоре?
— Галапагосские острова. Красота фантастическая. Таких животных, как там, нет нигде. А какой песок! Розовый, белый, красный, черный... Нереальное место.
С тех пор мечтаю о Галапагосах — спасибо Крису. И добра ему. И энсевоядо с жареными бананами!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5