Промес арестован, и экс-форварду «Спартака» грозит четыре года тюрьмы. Что об этом известно

Подробности скандала с участием экс-игрока «Спартака».

Что случилось?

Как сообщает нидерландское издание De Telegraaf, нападающий «Аякса» и сборной Голландии Квинси Промес был задержан полицией в воскресенье утром по подозрению в нанесении серьезных ножевых ранений одному из членов своей семьи. Футболист помещен в СИЗО. Там Промес будет находиться ближайшие трое суток, после чего срок заключения может быть продлен.

Задержание игрока подтвердил и представитель полиции Йелмер Гердс. По его словам, действительно, 28-летний житель Амстердама был арестован по подозрению в поножовщине, однако он отказался называть имена арестованного и жертвы.

Worstelde Quincy met verschrikkelijk geheim? 'Moeilijk om tijdig afscheid te nemen van foute vrienden' https://t.co/5sGYH6fJ3Y — De Telegraaf (@telegraaf) December 13, 2020

В чем обвиняют Промеса?

В конце июля этого года Квинси устроил большую семейную вечеринку в своем доме в Абкуде. Во время праздника у него случилась ссора с одним из родственников, причина которой пока неизвестна. В ходе выяснения отношений Промес ударил жертву ножом, нанеся довольно серьезное ранение. Дальше в конфликт вмешались другие люди, которым удалось разнять дерущихся. Мужчина, получивший ранения, обратился в полицию месяц назад.

Что грозит Промесу?

Речь идет о нападении на человека с причинением серьезных телесных повреждений. За это Квинси грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.

Почему Промеса не задержали раньше?

Причины, по которым Квинси в течение почти полугода после инцидента находился на свободе, неизвестны. «Информация о случившемся поступила к нам только месяц назад. Сразу же после этого началось расследование, и этим утром подозреваемый был задержан», — сказал представитель полиции Гердс. Он отрицает, что правоохранительные органы не вмешивались ранее из-за плотного расписания «Аякса».

Что говорят в «Аяксе»?

Клуб никак не прокомментировал случившееся. «Пока мы можем только сказать, что Промеса не было в воскресенье утром на тренировке», — сказал представитель «Аякса».

В субботу вечером Квинси провел на поле все 90 минут в матче против «ПЭК Зволле» и забил один из голов команды — амстердамцы выиграли со счетом 4:0.

Ajax have confirmed Quincy Promes missed training on Sunday amid reports he was arrested in connection with his alleged involvement in a stabbing that took place in July: https://t.co/0ZmjIUgFhj pic.twitter.com/TQNZuAAqXv — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2020

Это первый такой случай с Промесом?

Ранее игрок уже попадал в неприятные истории. Летом 2018 года он был задержан на Ибице по обвинению в избиении собственной жены. Промес тогда был задержан, провел ночь в следственном изоляторе, а затем предстал перед судом, признав обвинения. Супруга Квинси при этом присутствовала в зале. В итоге футболист был освобожден из-под стражи после внесения залога.

Сообщалось, что расследование продолжается, однако никакого развития эта история не получила, быстро сойдя на нет.