Промес арестован, и экс-форварду «Спартака» грозит четыре года тюрьмы. Что об этом известно
Что случилось?
Как сообщает нидерландское издание De Telegraaf, нападающий «Аякса» и сборной Голландии Квинси Промес был задержан полицией в воскресенье утром по подозрению в нанесении серьезных ножевых ранений одному из членов своей семьи. Футболист помещен в СИЗО. Там Промес будет находиться ближайшие трое суток, после чего срок заключения может быть продлен.
Задержание игрока подтвердил и представитель полиции Йелмер Гердс. По его словам, действительно, 28-летний житель Амстердама был арестован по подозрению в поножовщине, однако он отказался называть имена арестованного и жертвы.
В чем обвиняют Промеса?
В конце июля этого года Квинси устроил большую семейную вечеринку в своем доме в Абкуде. Во время праздника у него случилась ссора с одним из родственников, причина которой пока неизвестна. В ходе выяснения отношений Промес ударил жертву ножом, нанеся довольно серьезное ранение. Дальше в конфликт вмешались другие люди, которым удалось разнять дерущихся. Мужчина, получивший ранения, обратился в полицию месяц назад.
Что грозит Промесу?
Речь идет о нападении на человека с причинением серьезных телесных повреждений. За это Квинси грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.
Почему Промеса не задержали раньше?
Причины, по которым Квинси в течение почти полугода после инцидента находился на свободе, неизвестны. «Информация о случившемся поступила к нам только месяц назад. Сразу же после этого началось расследование, и этим утром подозреваемый был задержан», — сказал представитель полиции Гердс. Он отрицает, что правоохранительные органы не вмешивались ранее из-за плотного расписания «Аякса».
Что говорят в «Аяксе»?
Клуб никак не прокомментировал случившееся. «Пока мы можем только сказать, что Промеса не было в воскресенье утром на тренировке», — сказал представитель «Аякса».
В субботу вечером Квинси провел на поле все 90 минут в матче против «ПЭК Зволле» и забил один из голов команды — амстердамцы выиграли со счетом 4:0.
Это первый такой случай с Промесом?
Ранее игрок уже попадал в неприятные истории. Летом 2018 года он был задержан на Ибице по обвинению в избиении собственной жены. Промес тогда был задержан, провел ночь в следственном изоляторе, а затем предстал перед судом, признав обвинения. Супруга Квинси при этом присутствовала в зале. В итоге футболист был освобожден из-под стражи после внесения залога.
Сообщалось, что расследование продолжается, однако никакого развития эта история не получила, быстро сойдя на нет.
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